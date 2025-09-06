Chema Andrés, del Stuttgart al futuro soñado: volver al Real Madrid

El centrocampista Chema Andrés vive una nueva etapa en su carrera tras fichar este verano por el VfB Stuttgart, en busca de minutos y consolidación en la élite. Sin embargo, el joven futbolista de 20 años no oculta cuál es su gran objetivo a largo plazo: regresar al Real Madrid, el club en el que se formó desde los 13 años.

De la cantera blanca a la Bundesliga

Real Madrid CF v Juventus Turin: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Chema llegó al Real Madrid procedente del Levante y la pasada temporada fue pieza clave en el Castilla, disputando 32 partidos. Además, logró debutar con el primer equipo: jugó dos encuentros de LaLiga y uno de Copa del Rey, dejando claro que se encontraba en la órbita de Carlo Ancelotti.

Pese a ello, la falta de continuidad en el primer equipo le llevó a buscar un proyecto donde pudiera crecer con protagonismo. El Stuttgart desembolsó 3 millones de euros por su fichaje el pasado julio, convencido de que podía ser un refuerzo de futuro.

Un debut soñado en Alemania

VfB Stuttgart v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga | Helge Prang/GettyImages

Tras esperar su oportunidad en las primeras jornadas, Chema debutó en la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach y lo hizo de forma inolvidable. Irónicamente, pese a ser un mediocentro defensivo de perfil similar a Rodri, conocido más por su capacidad táctica que por el gol, fue el autor del único tanto de la victoria (1-0).

Ese gol supuso además su primer tanto desde la temporada 2023-24, cuando todavía vestía la camiseta del Real Madrid C.

La mirada puesta en el Bernabéu

Chema no esconde su ambición. En declaraciones a Disidencia Deportiva, reconoció:

"Creo que es un poco pronto para hablar de ello. Pero, obviamente, jugar en el Real Madrid es el sueño de cualquier jugador. Me gustaría volver algún día, pero voy paso a paso."

El Real Madrid, consciente de su potencial, protegió la operación con una cláusula de recompra estimada en 13,5 millones de euros, una cantidad perfectamente asumible en caso de que quieran recuperarlo. Además, el club blanco se guardó un 50% de los beneficios de una futura venta, asegurándose así mantener el control sobre su proyección.

Antecedentes de éxito con la recompra

El Madrid ya ha hecho uso en el pasado de este tipo de cláusulas. Casos como el de Dani Carvajal, recuperado del Bayer Leverkusen en 2013, demuestran que estas operaciones pueden convertirse en un auténtico éxito. También sucedió con Álvaro Morata, quien volvió de la Juventus en 2016 antes de ser vendido por una cantidad récord un año después.

En la actualidad, otro nombre que está sobre la mesa es el del argentino Nico Paz, cedido al Como, que también cuenta con una cláusula de retorno disponible para el club blanco.

Paso a paso hacia un sueño

Por ahora, Chema se centra en crecer en la Bundesliga y ganarse un sitio fijo en el once del Stuttgart. No obstante, su deseo de regresar al Santiago Bernabéu queda claro. Si mantiene la progresión y confirma su talento en Alemania, no sería descabellado que en el futuro se sume a la lista de canteranos que lograron volver a triunfar vestidos de blanco.