Chicago Fire vs Orlando City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Chicago Fire y el Orlando City se enfrentarán en la ronda de comodines para determinar cuál de los dos equipos de la Conferencia Este avanzará a la siguiente fase del torneo. El ganador de este partido se medirá contra el Philadelphia Union en la primera ronda de la postemporada de la Major League Soccer (MLS).
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este choque entre Chicago y Orlando: cómo y dónde ver, horarios, probables alineaciones, noticias, resultados recientes y pronóstico.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chicago vs Orlando City?
Ciudad: Chicago, Illinois
Fecha: 22 de octubre
Horario: 20:30 horas (ET.), 18:30 horas (México)
Estadio: Soldier Field
¿Cómo se podrá ver el Chicago Fire vs Orlando City en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
México
-
MLS Season Pass (Apple TV), Apple TV+ Plus
EEUU
-
MLS Season Pass (Apple TV), Apple TV+ Plus
Últimos cinco partidos del Chicago Fire
Rival
Resultado
Competición
New England
2-2
MLS
Toronto
2-2
MLS
Inter Miami
3-5 V
MLS
Columbus Crew
2-0 V
MLS
Minnesota
0-3 V
MLS
Últimos cinco partidos del Orlando City
Rival
Resultado
Competición
Toronto
4-2 V
MLS
Whitecaps
1-2 D
MLS
Columbus Crew
1-1
MLS
Cincinnati
3-2 V
MLS
Nashville SC
1-1
MLS
Últimas noticias del Chicago Fire
Por primera vez desde 2017, el Chicago Fire se clasificó a los playoffs de la Major League Soccer. El equipo, dirigido por Gregg Berhalter, ha encajado 60 goles esta temporada, un punto débil que deberá corregir en su partido más crucial del año. Un error defensivo podría frustrar meses de esfuerzo.
El Chicago Fire llega en racha, con cinco partidos invicto. En este tramo, los Hombres de Rojo acumulan tres victorias, destacando un contundente 5-3 frente al Inter Miami de Lionel Messi, y dos empates.
Últimas noticias del Orlando City
El Orlando City llega a este duelo de comodines como noveno lugar de la Conferencia Este. El cuadro morado jugará por sexta vez al hilo la postemporada de la MLS bajo el mando del técnico Óscar Pareja.
El cuadro de Florida no llega en su mejor momento a este duelo crucial, ya que suma cuatro partidos sin conocer la victoria. En este periplo tiene dos derrotas y dos empates. ¿Lograrán romper su racha negativa en el duelo más importante de la temporada?
Posibles alineaciones
Chicago Fire
Portero: Chris Brady
Defensa: P. Zinckernagel, J. Waterman, J. Elliott, S. Rogers, J. Bamba.
Mediocampo: D. D'Avilla, R. Kouame.
Delantera: J. Dean, H. Cuypers, A. Gutman
Orlando City
Portero. P. Gallese
Defensa: A. Freeman, R. Schlegel, D. Brekalo, A. Marín
Mediocampo: M. Pasalic, K. Smith, E. Atuesta, I. Angulo
Delantera: D. McGuire, M. Ojeda
Pronóstico SI
El Chicago Fire llegará como ligero favorito para llevarse la victoria en esta eliminatoria ante Orlando City. Jugará en su cancha, ante su afición, y registra una racha de cinco encuentros sin perder, mientras que los visitante traen récord perdedor.
Chicago Fire 2-1 Orlando City
