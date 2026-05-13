Cincinnati vs Inter Miami: previa, predicciones y alineaciones

El Inter Miami CF visitará Ohio en la correspondiente Jornada 13 de la Major League Soccer frente al FC Cincinnati donde buscará mantenerse como protagonista en la Conferencia Este y entrar en una racha positiva.

El conjunto de las Garzas viene de una victoria 2-4 frente al Toronto y está en el tercer lugar de la Conferencia, mientras que, el cuadro Orange and Blue no pasa por su mejor momento y están en la sexta posición con cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante sobre este compromiso de Conferencia Este entre el tercer lugar y sexto de la clasificación.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de Florida no ha podido conseguir estabilidad y mantenerse enrachado por un buen periodo de tiempo, en la recta final del parón previo a la Copa del Mundo, necesitan establecerse como uno de los equipos dominantes de la Conferencia Este y mantenerse invictos en estos últimso tres juegos les daría tranquilidad para afrontar el regreso tras un periodo de dos meses de inactividad.

Por las condiciones actuales de cada equipo y aunque suelen darnos encuentros muy parejos, el último enfrentamiento fue muy superior para los vestidos de rosa, por ello vamos con el triunfo de los pupilos de Hoyos.

Cincinnati 1-2 Inter Miami

¿A qué hora se juega el Cincinnati vs Inter Miami?

Ciudad : Cincinnati, Ohio

: Cincinnati, Ohio Estadio : TLQ Stadium

: TLQ Stadium Fecha : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo Hora: 19:30 EE.UU. (Este), 17:30 MX, 00:30 ESP

TQL Stadium será la sede del partido | Jeff Dean/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Cincinnati y Inter Miami (cinco partidos)

Cincinnati : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Inter Miami: 2

Último partido entre ambos: 23/11/25 - Cincinnati 0-4 Inter Miami - MLS 2025

Últimos 5 partidos

Cincinnati Inter Miami Charlotte 2-2 Cincinnati 09/05/26 Toronto 2-4 Inter Miami 09/05/26 Chicago 2-3 Cincinnati 02/05/26 Inter Miami 3-4 Orlando City 02/05/26 Cincinnati 2-0 NY Red Bulls 25/04/26 Inter Miami 1-1 New England 25/04/26 NYC FC 4-4 Cincinnati 22/04/2026 RSL 0-2 Inter Miami 23/04/26 Cincinnati 3-3 Chicago 15/04/26 Colorado 2-3 Inter Miami 18/04/26

¿Cómo ver el Cincinnati vs Inter Miami por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Cinccinati

El FC Cincinnati se mantiene invicto en sus últimos seis partidos de la MLS y, al menos en parte, ha logrado cambiar el rumbo de la temporada durante ese periodo. El Cincinnati dejó escapar dos puntos en el Bank of America Stadium, en un empate 2-2 contra el Charlotte FC.

El FC Cincinnati se enfrenta a una semana complicada, con partidos en casa contra el Inter Miami y, acto seguido, un viaje al oeste para enfrentarse al San Diego FC.

Posible alineación de Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano; Kyle Smith, Matt Miazga, Andrei Chirila; Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Evander, Samuel Gidi, Bryan Ramírez; Kenji Mboma Dem y Kevin Denkey.

Últimas noticias de Inter Miami

If you blink, you’ll miss it. Leo Messi fastest to 100 goal contributions in @mls pic.twitter.com/KKnIWBJi5D — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2026

El pasado fin de semana con su gol y par de asistencias ante el Toronto FC, Leo Messi se convirtió en el jugador que más rápido ha alcanzado las 100 contribuciones de gol en temporada regular en la historia de la MLS.

Las 100 contribuciones de gol de Messi en temporada regular, un récord, se desglosan en 59 goles y 41 asistencias desde su llegada a la MLS en el verano de 2023. Cabe destacar que Messi logró esta marca en 31 partidos menos que el anterior poseedor del récord, Sebastián Giovinco.

Posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Rocco Ríos; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

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