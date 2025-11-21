Sports Illustrated Fútbol

Cincinnati vs Inter Miami: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El ganador avanzará a la final de conferencia ante Philadelphia Union o NYC FC
Benjamín Guerra|
La previa de FC Cincinnati vs Inter Miami en la semifinal de conferencia
La previa de FC Cincinnati vs Inter Miami en la semifinal de conferencia | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El Inter Miami CF se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al FC Cincinnati en la semifinal de conferencia.

Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la primera ronda de la serie al mejor de 3 frente a Nashville y Columbus Crew, respectivamente

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cincinnati vs Inter Miami?

Ciudad: Cincinnati

Fecha: domingo 23 de noviembre

Horario: 17:00 (hora de EE.UU.), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España)

Estadio: TQL Stadium

¿Cómo se podrá ver el Cincinnati vs Inter Miami en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

FS1 y FOX

Apple TV MLS Season Pass

México

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

España

Sin transmisión

Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Cincinnati

Rival

Resultado

Competición

Columbus

2-1 V

MLS

Columbus

4-0 D

MLS

Columbus

1-0 V

MLS

Montréal

3-0 V

MLS

NR RB

0-1 V

MLS

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

Nashville

4-0 V

MLS

Nashville

2-1 D

MLS

Nashville

3-1 V

MLS

Nashville

2-5 V

MLS

Atlanta

4-0 V

MLS

Últimas noticias del Cincinnati

El conjunto del Cincy avanzó a la semifinal de conferencia eliminando al Columbus Crew en la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 ganando dos de tres encuentros.

Últimas noticias del Inter Miami

Siete jugadores del Inter Miami fueron convocados para representar a sus selecciones nacionales durante la fecha FIFA de noviembre.

Leo Messi y Rodrigo De Paul con Argentina, Telasco Segovia con Venezuela, Ian Fray con Jamaica, Israel Boatwright con República Dominicana, Santiago Morales con la selección Sub-19 de Estados Unidos y Noah Allen con la selección de Grecia Sub-21.

Posibles alineaciones

Cincinnati

Portero: Roman Celentano.

Defensas: Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe.

Centrocampistas: Ender Echenique, Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi, Yuya Kubo.

Delanteros: Brenner, Kevin Denkey.

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Pronóstico SI

El partido será muy cerrado, pero el vencedor se inclinará a favor del equipo que tiene a Lionel Messi, el astro argentino seguramente se encargará de darle ese empujón a su equipo y avanzar de ronda.

Cincinnati 1-2 Inter Miami

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol