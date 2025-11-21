Cincinnati vs Inter Miami: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Inter Miami CF se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al FC Cincinnati en la semifinal de conferencia.

Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la primera ronda de la serie al mejor de 3 frente a Nashville y Columbus Crew, respectivamente

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cincinnati vs Inter Miami?

Ciudad: Cincinnati

Fecha: domingo 23 de noviembre

Horario: 17:00 (hora de EE.UU.), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España)

Estadio: TQL Stadium

¿Cómo se podrá ver el Cincinnati vs Inter Miami en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos FS1 y FOX Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass España Sin transmisión Apple TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Cincinnati

Rival Resultado Competición Columbus 2-1 V MLS Columbus 4-0 D MLS Columbus 1-0 V MLS Montréal 3-0 V MLS NR RB 0-1 V MLS

Últimos cinco partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Nashville 4-0 V MLS Nashville 2-1 D MLS Nashville 3-1 V MLS Nashville 2-5 V MLS Atlanta 4-0 V MLS

Últimas noticias del Cincinnati

El conjunto del Cincy avanzó a la semifinal de conferencia eliminando al Columbus Crew en la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 ganando dos de tres encuentros.

Últimas noticias del Inter Miami

Called up for international duty 🫡🌎



Read more here: https://t.co/TgVnKwkAd0 pic.twitter.com/CxQTu7HABP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 10, 2025

Siete jugadores del Inter Miami fueron convocados para representar a sus selecciones nacionales durante la fecha FIFA de noviembre.

Leo Messi y Rodrigo De Paul con Argentina, Telasco Segovia con Venezuela, Ian Fray con Jamaica, Israel Boatwright con República Dominicana, Santiago Morales con la selección Sub-19 de Estados Unidos y Noah Allen con la selección de Grecia Sub-21.

Posibles alineaciones

Cincinnati

Portero: Roman Celentano.

Defensas: Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe.

Centrocampistas: Ender Echenique, Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi, Yuya Kubo.

Delanteros: Brenner, Kevin Denkey.

Inter Miami

Portero: Rocco Ríos.

Defensas: Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.

Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.

Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.

Pronóstico SI

El partido será muy cerrado, pero el vencedor se inclinará a favor del equipo que tiene a Lionel Messi, el astro argentino seguramente se encargará de darle ese empujón a su equipo y avanzar de ronda.

Cincinnati 1-2 Inter Miami

