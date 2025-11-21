Cincinnati vs Inter Miami: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Inter Miami CF se mantiene en los playoffs de la Major League Soccer y ahora enfrentará al FC Cincinnati en la semifinal de conferencia.
Ambos clubes vienen de avanzar al ganar en la primera ronda de la serie al mejor de 3 frente a Nashville y Columbus Crew, respectivamente
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Cincinnati vs Inter Miami?
Ciudad: Cincinnati
Fecha: domingo 23 de noviembre
Horario: 17:00 (hora de EE.UU.), 16:00 horas (México), 23:00 horas (España)
Estadio: TQL Stadium
¿Cómo se podrá ver el Cincinnati vs Inter Miami en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
FS1 y FOX
Apple TV MLS Season Pass
México
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
España
Sin transmisión
Apple TV MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Cincinnati
Rival
Resultado
Competición
Columbus
2-1 V
MLS
Columbus
4-0 D
MLS
Columbus
1-0 V
MLS
Montréal
3-0 V
MLS
NR RB
0-1 V
MLS
Últimos cinco partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Nashville
4-0 V
MLS
Nashville
2-1 D
MLS
Nashville
3-1 V
MLS
Nashville
2-5 V
MLS
Atlanta
4-0 V
MLS
Últimas noticias del Cincinnati
El conjunto del Cincy avanzó a la semifinal de conferencia eliminando al Columbus Crew en la Primera Ronda de la serie al mejor de 3 ganando dos de tres encuentros.
Últimas noticias del Inter Miami
Siete jugadores del Inter Miami fueron convocados para representar a sus selecciones nacionales durante la fecha FIFA de noviembre.
Leo Messi y Rodrigo De Paul con Argentina, Telasco Segovia con Venezuela, Ian Fray con Jamaica, Israel Boatwright con República Dominicana, Santiago Morales con la selección Sub-19 de Estados Unidos y Noah Allen con la selección de Grecia Sub-21.
Posibles alineaciones
Cincinnati
Portero: Roman Celentano.
Defensas: Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe.
Centrocampistas: Ender Echenique, Pavel Bucha, Evander, Samuel Gidi, Yuya Kubo.
Delanteros: Brenner, Kevin Denkey.
Inter Miami
Portero: Rocco Ríos.
Defensas: Ian Fray, Noah Allen, Maxi Falcón, Jordi Alba.
Centrocampistas: Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez.
Delanteros: Lionel Messi y Luis Suárez.
Pronóstico SI
El partido será muy cerrado, pero el vencedor se inclinará a favor del equipo que tiene a Lionel Messi, el astro argentino seguramente se encargará de darle ese empujón a su equipo y avanzar de ronda.
Cincinnati 1-2 Inter Miami
