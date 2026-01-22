Cinco clubes de la MLS a los que podría ir Robert Lewandowski

Según el periodista Florian Plettenberg, Robert Lewandowski tiene clubes interesados en los Estados Unidos que están haciendo fuerza para que se mude a la MLS, con el Mundial en Norteamérica a la vuelta de la esquina y la posibilidad de seguir jugando en un buen nivel, aunque con una exigencia menor.

El contrato del polaco con el FC Barcelona expira el 30 de junio próximo y su futuro podría estar en una liga alternativa como la estadounidense o en Arabia Saudí, aunque estos primeros serían los que pican en punta en su consideración.

A continuación, cinco equipos a los que podría ir Robert Lewandowski en la MLS.

1. Chicago Fire

Locales en el imponente Soldier Field, los de Chicago pueden ofrecerle mucho a Lewy: una gran y apasionada ciudad, una estructura confiable y un club con historia.

2. Orlando City

Fundado en 2013, y con presencia en la MLS desde 2015, el Orlando City ha sabido ser un fuerte animador de la liga norteamericana. Además, es el clásico del Inter Miami, club donde juega Leo Messi, con quien ha tenido algún que otro cruce.

3. LAFC

Supieron ser campeones y han contado con figuras mundialistas, por lo que sumar a Lewandowski podría parecer una excelente idea para seguir potenciando la imagen de un club joven y poderoso.

4. New York City F.C.

La ciudad que nunca duerme buscará tener una gran figura para seguir sumando adeptos en uno de sus múltiples clubes deportivos, con la ilusión de volver a los primeros planos en el corto plazo.

5. San Diego F.C.

El equipo más joven de la MLS podría intentar dar su primer golpe de autoridad en materia de mercado de fichajes, y sumar a Robert Lewandowski podría ser la mejor idea para saltar a las primeras planas. Ojo, para ser competitivos tendrán que rodearlo bien.

