Medio Oriente está viviendo una escalada de tensión prácticamente sin precedentes, y Qatar es una de las afectadas: Doha fue bombardeada por Irán y el comité organizador de la Finalissima está alerta, barajando posibles sedes para realizar el gran partido entre Argentina y España.

Si bien todavía no han trascendido opciones oficiales, acá hay cinco posibles sedes para recibir el encuentro, que está programado para disputarse el próximo 27 de marzo.

1. Hard Rock Stadium - Miami, EE.UU.

CR Flamengo v FC Bayern München: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Michael Reaves/GettyImages

Será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo, recibió partidos importantes del Mundial de Clubes 2025 y, para colmo, fue donde Argentina alcanzó la gloria continental nuevamente en 2024, venciendo en la final a Colombia en la prórroga.

2. Wembley Stadium - Londres, Inglaterra

England v China PR - Women's International Friendly | Alex Burstow - The FA/GettyImages

Además de ser uno de los estadios más importantes del mundo, está situado en una de las capitales más prestigiosas del planeta y puede dar soluciones logísticas a ambas selecciones. Recibió la última Finalissima, que terminó con goleada de Argentina sobre Italia en 2022.

3. Estadio Centenario - Montevideo, Uruguay

FBL-LIBERTADORES-SUDAMERICANA-FINAL-CENTENARIO-STADIUM | NICOLAS GARCIA/GettyImages

Postulado en su momento por la CONMEBOL como posible sede, el Centenario es sinónimo de historia y es uno de los estadios más famosos de Sudamérica. La última Finalissima fue en Europa, por lo que sería justo que esta se dispute en el cono sur.

4. Estadio Nacional - Tokio, Japón

TOPSHOT-OLY-2020-TOKYO-JPN-STADIUM | BEHROUZ MEHRI/GettyImages

Japón es sinónimo de orden y seguridad, por lo que el Estadio Nacional de Tokio podría ser una excelente opción asiática para recibir el gran partido. Además, los nipones se merecen un gran evento deportivo tras lo que fueron los Juegos Olímpicos del 2020, frustrados a nivel público por la pandemia de COVID-19.

5. Olympiastadion - Berlín, Alemania

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Joosep Martinson - UEFA/GettyImages

Otra opción europea: el estadio donde España ganó la última Eurocopa podría ser otra variante, con una infraestructura de élite máxima ya probada por UEFA. Ha recibido finales de Champions League y partidos del Mundial del 2006, entre ellos la final.

