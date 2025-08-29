Cinco pronósticos para el partido Santos Laguna vs Tigres de la jornada 7 del Apertura 2025

Este sábado 30 de agosto, Tigres sale de visita para medirse a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona para la séptima jornada del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, esperando volver al camino del triunfo, luego de haber rescatado el empata 2-2 contra Mazatlán en la fecha pasada.



La U de Nuevo León se encuentra en el quinto sitio de la clasificación con diez puntos, tras tres victorias, un empate y una derrota, recordando que su choque de la primera fecha está pendiente. En el caso de los Guerreros, marchan en el onceavo peldaño con seis unidades.



Esta semana, Diego Laínez, Ozziel Herrera y Juan Purata estuvieron presentes en la concentración de la selección mexicana, sin saber si saldrán desde el inicio para el compromiso o arrancaran en el banquillo, esperando ver minutos. Los que sí estarán fuera de acción son el arquero Fernando Tapia, Jesús Angulo y el brasileño Joaquim Pereira, que siguen con su rehabilitación.



Aquí te dejamos cinco pronósticos para el encuentro:

1. Santos Laguna llega como la víctima

Santos Laguna | Jam Media/GettyImages

Las casas de apuestas están a favor de los regios, debido a lo poderoso de su plantilla y al presente que atraviesan ambos conjuntos. A esto hay que sumarle que los de la Comarca no han registrado victorias contra los Tigres en sus anteriores ocho enfrentamientos. Los laguneros aparecen con +450, el empate está en +320 y la U tiene -189, con un resultado final de 1-2.

2. Habrá goles por ambos bandos

Ozziel Herrera y Jahiel Jiménez | Jam Media/GettyImages

Aun cuando las casas de apuestas están favor del triunfo universitario, está claro que el duelo será reñido y por ello, habrá tantos de los dos equipos.



De los seis partidos que ha disputado, el conjunto del español Francisco Rodríguez ha marcado en cinco de ellos: tres ante Pumas, dos a Toluca, uno a Chivas, dos a Cruz Azul y uno a Juárez.



Y en el caso de los Tigres, ha marcado en todos sus encuentros del semestre: uno a Juárez, cuatro a Toluca, siete al Puebla, uno al América y dos al Mazatlán.

3. Ángel Correa se hará presente en la pizarra

Ángel Correa | Sergio Mejia/GettyImages

El campeón del mundo cayó con el pie derecho al fútbol mexicano, ya que ha brindado goles y asistencias, tanto en la Liga como en la Leagues Cup.



El argentino perforó las redes contra el Puebla en la fecha 4, así como ante el Mazatlán en la jornada pasada.



La app 365Scores maneja un +125 de probabilidad para que el sudamericano bata el arco lagunero.

4. Los visitantes marcarán primero

Mazatlan FC v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Pese a que se jugará en el Territorio Santos Modelo, las casas de apuestas dan por hecho que los visitantes abrirán el camino de los goles, ya que los momios presentan -200 en contraparte al +175 de los santistas.

5. Los goles aparecerán en el primer tiempo

Santi Muñoz y Javier Aquino | Jam Media/GettyImages

Ambos conjuntos buscarán irse al frente rápidamente. Los de casa por estar con el apoyo de su gente y los felinos al saber que deben volver al triunfo sí o sí.



Santos Laguna marcó en el primer tiempo frente a Pumas, Chivas, Cruz Azul y Juárez, mientras a Toluca le hizo dos.



En el caso de los Tigres, anotaron en el primer tiempo ante Toluca, con tres dianas, a Puebla le hicieron dos, al América apenas a los cinco minutos y a Mazatlán en el tiempo añadido del primer lapso.

