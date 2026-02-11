Clara Brugada descarta el Parque Bicentenario como sede del nuevo estadio de Cruz Azul

La actual directiva de Cruz Azul, encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez, tiene como una de sus principales prioridades la construcción del tan esperado estadio del club. No obstante, la institución ha enfrentado múltiples dificultades para encontrar una sede viable dentro de la Ciudad de México que permita concretar el proyecto.

En las últimas semanas, diversos reportes periodísticos apuntaban al Parque Bicentenario, ubicado al norte de la capital, como una de las opciones para albergar la nueva casa de La Máquina Celeste. Sin embargo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, descartó por completo esta posibilidad, cerrando la puerta a que el inmueble sea considerado como sede del futuro estadio.

En conferencia de prensa, Brugada fue tajante al señalar que, durante su administración al frente de la Ciudad de México, no se autorizará ningún proyecto en el Parque Bicentenario que no tenga un enfoque estrictamente cultural.

El Parque Bicentenario es un gran espacio, un área verde, hoy un espacio cultural, que de ninguna manera el Gobierno de la Ciudad estará autorizando para ningún otro proyecto que no sea el cultural, que sirva para beneficio de la población (...) Es mentira que va a ser destinado para algún otro proyecto. Ya en su momento se informará qué alternativa, dónde, cómo y, en fin. Sí me parece importante decir que, si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, sí, está bien, y se buscará. Ellos nos tendrán que hacer propuestas y se van a analizar, que no afecten a lo que tiene como equipamiento ya la ciudadanía Clara Brugada, Jefa de Gobierno

El pasado 4 de febrero, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó a través de sus redes sociales que sostuvo una reunión “muy fructífera” con la directiva del equipo de la Liga MX, y adelantó que en breve se darían a conocer “buenas noticias”.

¿Dónde podría construir Cruz Azul su nuevo estadio en la CDMX?

Diversos reportes periodísticos señalan que las otras dos opciones que baraja Cruz Azul para construir su nueva casa son el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la séptima sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y el Parque Cuitláhuac, el segundo parque más grande de la ciudad, situado en la alcaldía Iztapalapa.

En mayo de 2025, el Gobierno de la República canceló la concesión del Parque Bicentenario a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento, tras la muerte de los fotógrafos Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas durante un festival musical, luego de que una grúa colapsara y les cayera encima.

Desde entonces, el parque es administrado por la Secretaría de Cultura federal, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, quienes han asegurado que el recinto tendrá como prioridad la promoción de la cultura, así como la convivencia y la recreación de la ciudadanía.