Club Brugge vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Arsenal viene de perder por la Premier League de manera agónica frente al Aston Villa y buscará recuperar el estado de ánimo visitando al Club Brugge en Bélgica por la UEFA Champions League este miércoles.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Club Brugge vs Arsenal?
Ciudad: Brujas, Bélgica
Fecha: miércoles 10 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Jan Breydel Stadion
¿Cómo se podrá ver el Club Brugge vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN
Paramount+
México
TNT Sports
Max
España
Movistar+ Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Club Brugge
Rival
Resultado
Competición
STVV
3-2 D
Belgian Pro League
Leuven
2-1 V
Copa de Bélgica
Royal Antwerp
1-0 D
Belgian Pro League
Sporting de Lisboa
3-0 D
UEFA Champions League
Charleroi
1-0 V
Belgian Pro League
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Brentford
2-0 V
Premier League
Chelsea
1-1 E
Premier League
Bayern Múnich
3-1 V
UEFA Champions League
Tottenham
4-1 V
Premier League
Últimas noticias del Club Brugge
Supieron ser un dolor de cabeza para el FC Barcelona jugando en su casa y buscarán complicarle la vida a un Arsenal que llega con dudas. Están terceros en la Belgian Pro League y, de momento, se ubican en zona de clasificación al playoff de los octavos de final de la UEFA Champions League.
Últimas noticias del Arsenal
Perdieron frente al Aston Villa de manera agónica y el fantasma de los subcampeonatos recientes empieza a rondar el Emirates, con un Manchester City cada vez más sólido mordiéndole los talones. En la UEFA Champions League son el único equipo con puntaje perfecto, y quieren que esto permanezca así.
Posibles alineaciones
Club Brugge
Portero: Nordin Jackers
Defensas: Joaquin Seys, Brandon Mechele, Joel Ordoñez, Hugo Siquet
Mediocampistas: Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic
Volantes ofensivos: Christos Tzolis, Hans Vanaken, Carlos Forbs
Delantero: Romeo Vermant.
Arsenal
Portero: David Raya
Defensas: Riccardo Calafiori, Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White
Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard
Delanteros: Eberechi Eze, Mikel Merino y Bukayo Saka.
Pronóstico SI
El Arsenal se recuperará del mal trago en Birmingham y se hará de la victoria de la mano de sus principales figuras.
Club Brugge 1-2 Arsenal
