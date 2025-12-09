Sports Illustrated Fútbol

Club Brugge vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los líderes de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League jugarán su próximo partido en Bélgica
Bruno Pernigotti|
FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENAL | JUSTIN TALLIS/GettyImages

El Arsenal viene de perder por la Premier League de manera agónica frente al Aston Villa y buscará recuperar el estado de ánimo visitando al Club Brugge en Bélgica por la UEFA Champions League este miércoles.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Club Brugge vs Arsenal?

Ciudad: Brujas, Bélgica

Fecha: miércoles 10 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Jan Breydel Stadion

Cercle Brugge v OH Leuven: Jupiler Pro League | Plumb Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Club Brugge vs Arsenal en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN

Paramount+

México

TNT Sports

Max

España

Movistar+ Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Club Brugge

Rival

Resultado

Competición

STVV

3-2 D

Belgian Pro League

Leuven

2-1 V

Copa de Bélgica

Royal Antwerp

1-0 D

Belgian Pro League

Sporting de Lisboa

3-0 D

UEFA Champions League

Charleroi

1-0 V

Belgian Pro League

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Aston Villa

2-1 D

Premier League

Brentford

2-0 V

Premier League

Chelsea

1-1 E

Premier League

Bayern Múnich

3-1 V

UEFA Champions League

Tottenham

4-1 V

Premier League

Últimas noticias del Club Brugge

FBL-BEL-PROLEAGUE-STVV-CLUB BRUGGE | JOHAN EYCKENS/GettyImages

Supieron ser un dolor de cabeza para el FC Barcelona jugando en su casa y buscarán complicarle la vida a un Arsenal que llega con dudas. Están terceros en la Belgian Pro League y, de momento, se ubican en zona de clasificación al playoff de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Últimas noticias del Arsenal

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENAL | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Perdieron frente al Aston Villa de manera agónica y el fantasma de los subcampeonatos recientes empieza a rondar el Emirates, con un Manchester City cada vez más sólido mordiéndole los talones. En la UEFA Champions League son el único equipo con puntaje perfecto, y quieren que esto permanezca así.

Posibles alineaciones

Club Brugge

Portero: Nordin Jackers

Defensas: Joaquin Seys, Brandon Mechele, Joel Ordoñez, Hugo Siquet

Mediocampistas: Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic

Volantes ofensivos: Christos Tzolis, Hans Vanaken, Carlos Forbs

Delantero: Romeo Vermant.

Arsenal

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Piero Hincapié, Jurriën Timber, Ben White

Mediocampistas: Declan Rice, Martín Zubimendi, Martin Odegaard

Delanteros: Eberechi Eze, Mikel Merino y Bukayo Saka.

Pronóstico SI

El Arsenal se recuperará del mal trago en Birmingham y se hará de la victoria de la mano de sus principales figuras.

Club Brugge 1-2 Arsenal

