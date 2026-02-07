Cole Palmer entra en la historia del Chelsea con su cuarto hat-trick en Premier League

La jornada 25 de la Premier League ha servido para que Cole Palmer se convierta en un futbolista histórico para el Chelsea y es que marcó un triplete frente al Wolverhampton que será recordado por siempre.

Los Blues atraviesan un gran momento bajo la conducción de Liam Rosenior y alcanzaron su cuarta victoria consecutiva en el certamen liguero. Este partido no fue la excepción: liderados por el ‘Capitán Frío’, consiguieron un triunfo que los colocó de manera momentánea en la quinta posición de la tabla.

Palmer fue el gran artífice del triunfo por 3-1, al firmar sus tres anotaciones antes del descanso. El primero llegó al minuto 13, tras convertir desde los once pasos luego de un derribo innecesario de Matt Doherty sobre João Pedro dentro del área.

Wolverhampton Wanderers v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Al minuto 35, el inglés volvió a hacerse presente desde los once pasos, luego de que Yerson Mosquera cometiera una nueva falta dentro del área sobre João Pedro, acción que dio origen al segundo tanto. Cuando parecía que el marcador no se movería más antes del descanso, Palmer volvió a aparecer apenas tres minutos después, aprovechando una descolgada de Marc Cucurella, quien le sirvió el balón para que definiera en solitario y completara su triplete.

Con este registro, Cole Palmer ya suma tres hat-tricks anotados en la primera mitad de un partido de la Premier League, luego de lograrlo anteriormente ante el Everton en abril de 2024 y frente al Brighton en septiembre de ese mismo año.

Con ello, se convirtió en el primer futbolista en lograr esta hazaña en tres ocasiones. Además, ha sido protagonista de tres de los cuatro hat-tricks más recientes anotados antes del minuto 40 en la Premier League; el único caso distinto fue el de Omar Marmoush, quien lo consiguió ante el Newcastle United en febrero de 2025.