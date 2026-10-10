¡Hay Cole Palmer para rato! El Chelsea anunció este sábado la renovación del contrato del inglés hasta junio de 2034. El mediocampista acordó extender su vínculo por una temporada adicional y obtuvo una mejora salarial como reconocimiento a su importancia dentro de los dirigidos por Xabi Alonso.

La noticia llega luego de algunos meses de especulaciones sobre una posible salida del equipo blue. Sin embargo, Palmer decidió seguir en Londres, donde juega desde 2023, cuando llegó procedente del Manchester City. Su contrato anterior se vencía en 2033 y, con esta ampliación, estará vinculado al club hasta los 32 años.

La renovación, informó David Ornstein en The Athletic, responde a la política del Chelsea de asegurar la continuidad de sus figuras principales. En lo que va del año, la institución alcanzó acuerdos similares con Reece James, Moisés Caicedo, Joao Pedro y Pedro Neto.

El jugador celebró la noticia y explicó que las charlas con los dirigentes y el cuerpo técnico fueron fundamentales para tomar la decisión. "El Chelsea significa mucho para mí y creo que el club va en la dirección correcta, así que estoy encantado de firmar y, obviamente, muy feliz", dijo. "Al hablar con los propietarios, los directores deportivos y, por supuesto, el entrenador, me transmitieron mucha confianza, así que lo correcto era firmar", agregó.

Palmer hizo hincapié en las aspiraciones deportivas que comparte con sus compañeros y manifestó su intención de seguir conquistando títulos con la camiseta de los Blues. "Siento que aquí ganamos grandes trofeos de forma habitual y quiero ser parte de eso y tener un papel importante", afirmó.

Los números detrás del mediocampista

Desde su incorporación en 2023, el futbolista disputó 138 partidos oficiales, convirtió 58 goles y dio 34 asistencias. Su participación fue fundamental en las conquistas de la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

Precisamente, una de sus actuaciones más recordadas de Palmer fue en la final de la Copa del Mundo contra el PSG, cuando marcó dos tantos para contribuir a la consagración de los dirigidos en ese entonces por Enzo Maresca.

En lo que va de la temporada, el mediapunta lleva cuatro goles y dos asistencias en siete partidos oficiales; estadísticas que contrastan con el arranque del club en la Premier League, donde ocupa la 10° posición en la tabla.