La guía de Colombia para el Mundial 2026: 'La Tricolor' busca la redención

De vuelta en el escenario mundialista, Colombia llega con la esperanza de recuperar la confianza y repetir su gran campaña de cuartos de final de hace 12 años en el Mundial de Brasil.

Colombia logró en 2014 su mejor actuación histórica, seguida por una floja performance en 2018 y, por último, no logró clasificar a la edición de 2022. Bajo Nestor Lorenzo, la selección recuperó su nivel futbolístico y volvió a consolidarse como una de las mejores de la CONMEBOL, capaz de competir de igual a igual contra otras potencias sudamericanas.

Liderados por el veterano James Rodríguez, un renovado plantel hará su debut contra Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Colombia v Paraguay - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Logan Riely/GettyImages

El camino hacia el Mundial

Historial en la clasificación: 7V-7E-4D

7V-7E-4D Goles a favor / en contra: 28 / 18

28 / 18 Máximo goleador: Luis Díaz (7)

Luis Díaz (7) Máximo asistidor: James Rodríguez (7)

Colombia arrancó su carrera a la clasificación con una racha de ocho partidos sin perder, con destacados triunfos ante Argentina y Brasil. El sólido comienzo de 'La Tricolor' aseguró desde temprano su lugar en la Copa del Mundo 2026, terminando finalmente en el tercer lugar de la tabla de la CONMEBOL.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO UZBEKISTÁN 17/6 Estadio Azteca CONGO 23/6 Estadio Akron PORTUGAL 27/6 Hard Rock Stadium

Entrenador: Néstor Lorenzo

Colombia v Croatia - International Friendly | Leonardo Fernandez/GettyImages

Experiencia en Mundiales : asistente de José Pékerman en los Mundiales de 2014 y 2018

: asistente de José Pékerman en los Mundiales de 2014 y 2018 Logros : asistente cuando Colombia alcanzó los cuartos de final en 2014

: asistente cuando Colombia alcanzó los cuartos de final en 2014 Tiempo a cargo del equipo: desde 2022.



Después de años en decadencia, Colombia volvió a cobrar vida cuando Néstor Lorenzo asumió el cargo en 2022. El argentino combinó jugadores de experiencia con jóvenes talentosos para convertir a la Tricolor en un equipo equilibrado, capaz de competir de igual a igual con selecciones superiores. La química entre los jugadores y Lorenzo podría impulsar otra campaña de cuento de hadas para Colombia.

¿Cómo juega Colombia?

Formación preferida : 4-2-3-1.

: 4-2-3-1. Estilo : posesión.

: posesión. Fortalezas : jugadas de pelota parada

: jugadas de pelota parada Debilidades: definición poco efectiva, experiencia limitada en Mundiales.

Colombia busca el control del juego mediante la posesión de la pelota, permitiendo a sus mediocampistas manejar los hilos del ataque. El equipo también es rápido para golpear en transición, con asistencias precisas que habilitan a los delanteros en ataque.

Sin embargo, el principal peligro de 'La Tricolor' radica en las jugadas a balón parado, donde un envío preciso o un tiro libre directo pueden abrir por completo un partido

Los jugadores a seguir

Colombia v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Factor X: en el mejor momento de su carrera, Luis Díaz liderará el ataque de Colombia con su energía inagotable, juego de élite y aceleración explosiva. La “creatividad caótica” de Lucho, como la definió el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dará que hablar este torneo.

Revelación: Yaser Asprilla se ha metido de lleno en la pelea por un lugar en el ataque de Colombia. Aún en desarrollo, el jugador de 22 años es creativo, dinámico y ágil, capaz de darle frescura a una ofensiva madura, por lo que podría marcar la diferencia.

FBL-FRIENDLY-AUS-COL | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

¿Cómo será la equipación del equipo colombiano?

Equipación de Colombia | Adida

La tradicional camiseta amarilla de Colombia fue diseñada por Adidas para este Mundial 2026. Sutiles mariposas, símbolo de esperanza y del realismo mágico, se despliegan por la camiseta.

La equipación suplente es igual de llamativa con una base azul intensa con un patrón gráfico inspirado en las diversas costas del país. Con detalles en tonos neón, la camiseta tiene mucha personalidad, manteniendo al mismo tiempo el escudo del país como protagonista.

Posible alineación titular

Posible XI de Colombia | FootballUser

El equipo de Colombia llega relativamente consolidado al Mundial, con el ataque liderado por Luis Díaz, que viene de una temporada sensacional con el Bayern Múnich.

Con 124 partidos internacionales, James Rodríguez ya no ocupa el lugar que tuvo en su mejor momento, pero todavía aporta mucha calidad en el centro del campo. La gran incógnita es su estado físico tras un inicio complicado en la MLS.

El lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz, es otro jugador a tener en cuenta, ya que ha sido uno de los defensores más destacados de la Premier League en el último año. Por su parte, Jhon Arias debe demostrar su calidad tras un traspaso fallido a Inglaterra.

Estado de forma actual

Colombia busca olvidar sus dos amistosos de marzo. El equipo de Néstor Lorenzo dio pelea ante Croacia, pero aun así cayó por 2 a 1. Frente a Francia, 'La Tricolor' fue ampliamente superada y poco competitiva, perdiendo 3 a 1 ante los campeones del mundo de 2018. Estas dos derrotas dejaron dudas sobre la capacidad de Colombia para competir contra las grandes selecciones europeas.

El foco de Lorenzo también estará puesto en encontrar la mejor solución a los problemas del equipo de cara al gol. El mismo cuarteto ofensivo fue titular en ambos amistosos y apenas marcaron un gol, una señal preocupante con vistas a la Copa del Mundo.

¿Qué podemos esperar de la afición colombiana?

La hinchada colombiana aporta color, baile, música y cánticos y, sobre todo, traen unidad y una gran cantidad de aficionados. En resumen, se vive un ambiente de carnaval, que muchas veces empieza con festejos previos en las afueras del estadio para entrar en clima antes del partido.

Colombia v Croatia - International Friendly | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El Estadio Azteca y el Estadio Akron se teñirán de amarillo en los primeros partidos de grupo de Colombia ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Luego, se espera una gran presencia de público colombiano para el duelo frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

En las buenas o en las malas, los hinchas de Colombia siempre dicen presente.

Lo que el país espera

El subcampeonato en la Copa América 2024 devolvió la confianza a los hinchas colombianos, que volvieron a creer en su selección. La excelente campaña de Eliminatorias al Mundial no hizo más que alimentar la ilusión a lo largo del país.



Ahora, los aficionados empezaron a soñar con que los dirigidos por Néstor Lorenzo logren la mejor actuación de su historia en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, es probable que la decepción llegue rápido para quienes tienen expectativas tan altas. Los hinchas más pragmáticos manejan objetivos más realistas: sobrevivir a la fase de grupos y conseguir su lugar en las rondas eliminatorias. Cualquier cosa más allá de eso sería considerada un éxito, a la luz de la eliminación en fase de grupos en 2018 y la no clasificación en 2022.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Argentina.

Argentina. Una dato que define a Colombia: desperdició 31 grandes chances de gol en las Eliminatorias, la mayor cifra de toda la CONMEBOL.

desperdició 31 grandes chances de gol en las Eliminatorias, la mayor cifra de toda la CONMEBOL. Si las cosas salen mal : la responsabilidad recaerá sobre la falta de opciones sólidas en el ataque.

: la responsabilidad recaerá sobre la falta de opciones sólidas en el ataque. Qué se dirá si Colombia queda eliminada temprano: la redención mundialista de Colombia se esfuma por completo.