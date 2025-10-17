Colorado vs LAFC: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Decision Day de la Major League Soccer trae consigo un partido que aunque no lo parezca tiene mucha tela de dónde cortar y es que el Colorado Rapids recibirá al LAFC este sábado 18 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park en búsqueda de ganarse el último boleto a la postemporada.
Los Pids llegan con la presión a tope puesto que hoy se encuentran en la décima posición de la clasificación con 40 unidades, empatados con el Real Salt Lake y un punto abajo del FC Dallas, por lo que tendrían que ganar sí o sí para esperar resultados negativos de estos dos equipos antes mencionados y así poder escalar en la tabla de la conferencia oeste.
La última ocasión que estos equipos se vieron las caras el marcador favoreció a los angelinos tres goles por cero, aunque Commerce City suele indigestárseles ya que desde el 2018 no pueden ganar como visitantes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colorado vs LAFC?
Ciudad: Commerce City, Colorado
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)
Estadio: Dick's Sporting Goods Park
¿Cómo se podrá ver el Colorado vs LAFC en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Apple TV
MLS Season Pass
México
Sin transmisión por TV
MLS Season Pass
España
Sin transmisión por TV
MLS Season Pass
Últimos cinco partidos de Colorado
Rival
Resultado
Competición
Salt Lake
1-0 D
MLS
Minnesota
1-1 E
MLS
Dallas
3-1 D
MLS
Houston
2-1 V
MLS
Sporting KC
4-2 D
MLS
Últimos cinco partidos del LAFC
Rival
Resultado
Competición
Austin FC
1-0 D
MLS
Toronto
2-0 V
MLS
Atlanta United
1-0 V
MLS
St. Louis City
0-3 V
MLS
Salt Lake
4-1 V
MLS
Últimas noticias de Colorado
Colorado no ha ganado en sus últimos tres partidos y esto podría afectarles para enfrentar este duelo en el que buscan un pase a la postemporada, sin embargo, Chris Armas afirmó que lo más importante es que "los chicos se mantengan fieles a lo que nos trajo hasta aquí", ya que con eso podrían sacar buenos dividendos en este encuentro.
Últimas noticias de LAFC
Acorde al diario británico The Sun, Heung-Min Son podría dejar al club en diciembre de este año. El surcoreano llegó para esta temporada y podría salir para buscar otro equipo y estar a punto de cara a la Copa del Mundo 2026, esto gracias a la "Claúsula Beckham", con la cual podría irse solo unos meses y volver al arranque de la siguiente campaña de la MLS.
Posibles alineaciones
Colorado
Portero: Zack Steffen
Defensas: Reggie Cannon, Andreas Maxso, Rob Holding, Rafael Santos
Centrocampistas: Calvin Harris, Connor Ronan, Joshua Atencio, Cole Bassett
Delanteros: Paxten Aaronson, Rafael Navarro
LAFC
Portero: Hugo Lloris
Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead,
Centrocampistas: Andrew Morán, Jailson, Marco Delgado
Delanteros: Jeremy Ebobisse, Timothy Tillman
Pronóstico SI
Si logran una victoria en la última jornada y se combinan algunos resultados de los que hoy están arriba de ellos en la clasificación, los Rapids se podrían meter como último lugar a la postemporada, mientras que los angelinos ya no pierden mucho si llegaran a caer.
Colorado 2-1 LAFC
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.