Colorado vs LAFC: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Decision Day de la Major League Soccer trae consigo un partido que aunque no lo parezca tiene mucha tela de dónde cortar y es que el Colorado Rapids recibirá al LAFC este sábado 18 de octubre en el Dick's Sporting Goods Park en búsqueda de ganarse el último boleto a la postemporada.

Los Pids llegan con la presión a tope puesto que hoy se encuentran en la décima posición de la clasificación con 40 unidades, empatados con el Real Salt Lake y un punto abajo del FC Dallas, por lo que tendrían que ganar sí o sí para esperar resultados negativos de estos dos equipos antes mencionados y así poder escalar en la tabla de la conferencia oeste.

La última ocasión que estos equipos se vieron las caras el marcador favoreció a los angelinos tres goles por cero, aunque Commerce City suele indigestárseles ya que desde el 2018 no pueden ganar como visitantes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Colorado vs LAFC?

Ciudad: Commerce City, Colorado

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 21:00 (hora de EE.UU.), 19:00 horas (México), 05:00 horas (día después en España)

Estadio: Dick's Sporting Goods Park

¿Cómo se podrá ver el Colorado vs LAFC en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Apple TV MLS Season Pass México Sin transmisión por TV MLS Season Pass España Sin transmisión por TV MLS Season Pass

Últimos cinco partidos de Colorado

Rival Resultado Competición Salt Lake 1-0 D MLS Minnesota 1-1 E MLS Dallas 3-1 D MLS Houston 2-1 V MLS Sporting KC 4-2 D MLS

Últimos cinco partidos del LAFC

Rival Resultado Competición Austin FC 1-0 D MLS Toronto 2-0 V MLS Atlanta United 1-0 V MLS St. Louis City 0-3 V MLS Salt Lake 4-1 V MLS

Últimas noticias de Colorado

Colorado no ha ganado en sus últimos tres partidos y esto podría afectarles para enfrentar este duelo en el que buscan un pase a la postemporada, sin embargo, Chris Armas afirmó que lo más importante es que "los chicos se mantengan fieles a lo que nos trajo hasta aquí", ya que con eso podrían sacar buenos dividendos en este encuentro.

Últimas noticias de LAFC

Acorde al diario británico The Sun, Heung-Min Son podría dejar al club en diciembre de este año. El surcoreano llegó para esta temporada y podría salir para buscar otro equipo y estar a punto de cara a la Copa del Mundo 2026, esto gracias a la "Claúsula Beckham", con la cual podría irse solo unos meses y volver al arranque de la siguiente campaña de la MLS.

Posibles alineaciones

Colorado

Portero: Zack Steffen

Defensas: Reggie Cannon, Andreas Maxso, Rob Holding, Rafael Santos

Centrocampistas: Calvin Harris, Connor Ronan, Joshua Atencio, Cole Bassett

Delanteros: Paxten Aaronson, Rafael Navarro

LAFC

Portero: Hugo Lloris

Defensas: Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nkosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead,

Centrocampistas: Andrew Morán, Jailson, Marco Delgado

Delanteros: Jeremy Ebobisse, Timothy Tillman

Pronóstico SI

Si logran una victoria en la última jornada y se combinan algunos resultados de los que hoy están arriba de ellos en la clasificación, los Rapids se podrían meter como último lugar a la postemporada, mientras que los angelinos ya no pierden mucho si llegaran a caer.

Colorado 2-1 LAFC