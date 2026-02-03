¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?

La actividad de la jornada 22 de LaLiga fue intensa y los clubes protagonizaron diez encuentros apasionantes para deleitar a los aficionados.

En esta fecha se discutieron varias jugadas, como el penalti sobre Brahim Díaz en el Bernabéu entre el Real Madrid y Rayo Vallecano. En el partido entre Valencia y Real Betis hubo un penal controvertido en favor del club andaluz y el entrenador Che habló al respecto.

"Somos conscientes de que siempre va a haber aciertos y errores y todos tomamos decisiones que a veces son las acertadas y a veces no, y no queda otra que aceptarlas con todo el dolor porque todos queríamos lo mejor para el equipo. Analizando el penalti, Copete despeja el balón y, después de despejar, pisa al jugador. Para despejar no puede impedir el poner el pie y, al final, el pie tiene que apoyar. Si apoya antes del despeje es un penalti. Si después de haber despejado el balón, no interpretamos que es penalti, pero el árbitro lo interpreta de forma diferente y no queda otra que aceptarlo", dijo Carlos Corberán.

Valencia vs Real Betis, LaLiga | JOSE JORDAN/GettyImages

En la próxima jornada, el Real Madrid visitará Mestalla para enfrentarse al ya mencionado Valencia, mientras que el FC Barcelona hará las veces de local ante el RCD Mallorca. En la lucha por la zona baja, el duelo entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano se llevará todos los flashes.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 55 FC Barcelona 56 Real Madrid 54 Real Madrid 56 Atlético de Madrid 45 Atlético de Madrid 45 Villarreal 42 Villarreal 40 Real Betis 35 Real Betis 37 Espanyol 34 Espanyol 33 Celta de Vigo 33 Celta de Vigo 32 Real Sociedad 28 Real Sociedad 31 Osasuna 26 Elche 26 Athletic Club 25 Osasuna 26 Alavés 25 Alavés 24 Girona 25 Valencia 23 Elche 24 Getafe 23 Sevilla 24 Rayo Vallecano 23 Valencia 23 RCD Mallorca 22 Getafe 23 Athletic Club 22 Rayo Vallecano 22 Girona 22 RCD Mallorca 21 Sevilla 21 Levante 18 Levante 17 Real Oviedo 16 Real Oviedo 17

Con este ejercicio ficticio, uno de los grandes beneficiados es el Sevilla, que sale de la zona de descenso y escala al décimo cuarto puesto. Una suerte parecida tiene el Athletic Club, que en vez de ubicarse en el lugar 16° sube al décimo por la injerencia de la tecnología.

Hasta el octavo lugar está todo casi calcado, idéntico en materia de posiciones pero con ligeros cambios en la cantidad de puntos. Noveno aparece el Elche, que con el VAR se encuentra en la posición 13°.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA