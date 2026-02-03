Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?

Se sostiene la igualdad en la cima de la tabla sin el aporte de la tecnología después de la 22ª jornada
Bruno Pernigotti|
La actividad de la jornada 22 de LaLiga fue intensa y los clubes protagonizaron diez encuentros apasionantes para deleitar a los aficionados.

En esta fecha se discutieron varias jugadas, como el penalti sobre Brahim Díaz en el Bernabéu entre el Real Madrid y Rayo Vallecano. En el partido entre Valencia y Real Betis hubo un penal controvertido en favor del club andaluz y el entrenador Che habló al respecto.

"Somos conscientes de que siempre va a haber aciertos y errores y todos tomamos decisiones que a veces son las acertadas y a veces no, y no queda otra que aceptarlas con todo el dolor porque todos queríamos lo mejor para el equipo. Analizando el penalti, Copete despeja el balón y, después de despejar, pisa al jugador. Para despejar no puede impedir el poner el pie y, al final, el pie tiene que apoyar. Si apoya antes del despeje es un penalti. Si después de haber despejado el balón, no interpretamos que es penalti, pero el árbitro lo interpreta de forma diferente y no queda otra que aceptarlo", dijo Carlos Corberán.

FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-BETIS
Valencia vs Real Betis, LaLiga | JOSE JORDAN/GettyImages

En la próxima jornada, el Real Madrid visitará Mestalla para enfrentarse al ya mencionado Valencia, mientras que el FC Barcelona hará las veces de local ante el RCD Mallorca. En la lucha por la zona baja, el duelo entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano se llevará todos los flashes.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

55

FC Barcelona

56

Real Madrid

54

Real Madrid

56

Atlético de Madrid

45

Atlético de Madrid

45

Villarreal

42

Villarreal

40

Real Betis

35

Real Betis

37

Espanyol

34

Espanyol

33

Celta de Vigo

33

Celta de Vigo

32

Real Sociedad

28

Real Sociedad

31

Osasuna

26

Elche

26

Athletic Club

25

Osasuna

26

Alavés

25

Alavés

24

Girona

25

Valencia

23

Elche

24

Getafe

23

Sevilla

24

Rayo Vallecano

23

Valencia

23

RCD Mallorca

22

Getafe

23

Athletic Club

22

Rayo Vallecano

22

Girona

22

RCD Mallorca

21

Sevilla

21

Levante

18

Levante

17

Real Oviedo

16

Real Oviedo

17

Con este ejercicio ficticio, uno de los grandes beneficiados es el Sevilla, que sale de la zona de descenso y escala al décimo cuarto puesto. Una suerte parecida tiene el Athletic Club, que en vez de ubicarse en el lugar 16° sube al décimo por la injerencia de la tecnología.

Hasta el octavo lugar está todo casi calcado, idéntico en materia de posiciones pero con ligeros cambios en la cantidad de puntos. Noveno aparece el Elche, que con el VAR se encuentra en la posición 13°.

Bruno Pernigotti
