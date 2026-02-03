¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 si no hubiera VAR?
La actividad de la jornada 22 de LaLiga fue intensa y los clubes protagonizaron diez encuentros apasionantes para deleitar a los aficionados.
En esta fecha se discutieron varias jugadas, como el penalti sobre Brahim Díaz en el Bernabéu entre el Real Madrid y Rayo Vallecano. En el partido entre Valencia y Real Betis hubo un penal controvertido en favor del club andaluz y el entrenador Che habló al respecto.
"Somos conscientes de que siempre va a haber aciertos y errores y todos tomamos decisiones que a veces son las acertadas y a veces no, y no queda otra que aceptarlas con todo el dolor porque todos queríamos lo mejor para el equipo. Analizando el penalti, Copete despeja el balón y, después de despejar, pisa al jugador. Para despejar no puede impedir el poner el pie y, al final, el pie tiene que apoyar. Si apoya antes del despeje es un penalti. Si después de haber despejado el balón, no interpretamos que es penalti, pero el árbitro lo interpreta de forma diferente y no queda otra que aceptarlo", dijo Carlos Corberán.
En la próxima jornada, el Real Madrid visitará Mestalla para enfrentarse al ya mencionado Valencia, mientras que el FC Barcelona hará las veces de local ante el RCD Mallorca. En la lucha por la zona baja, el duelo entre el Real Oviedo y el Rayo Vallecano se llevará todos los flashes.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
55
FC Barcelona
56
Real Madrid
54
Real Madrid
56
Atlético de Madrid
45
Atlético de Madrid
45
Villarreal
42
Villarreal
40
Real Betis
35
Real Betis
37
Espanyol
34
Espanyol
33
Celta de Vigo
33
Celta de Vigo
32
Real Sociedad
28
Real Sociedad
31
Osasuna
26
Elche
26
Athletic Club
25
Osasuna
26
Alavés
25
Alavés
24
Girona
25
Valencia
23
Elche
24
Getafe
23
Sevilla
24
Rayo Vallecano
23
Valencia
23
RCD Mallorca
22
Getafe
23
Athletic Club
22
Rayo Vallecano
22
Girona
22
RCD Mallorca
21
Sevilla
21
Levante
18
Levante
17
Real Oviedo
16
Real Oviedo
17
Con este ejercicio ficticio, uno de los grandes beneficiados es el Sevilla, que sale de la zona de descenso y escala al décimo cuarto puesto. Una suerte parecida tiene el Athletic Club, que en vez de ubicarse en el lugar 16° sube al décimo por la injerencia de la tecnología.
Hasta el octavo lugar está todo casi calcado, idéntico en materia de posiciones pero con ligeros cambios en la cantidad de puntos. Noveno aparece el Elche, que con el VAR se encuentra en la posición 13°.
