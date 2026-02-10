¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 23 si no hubiera VAR?

La actividad de la jornada 23 de LaLiga fue intensa pero la situación en lo más alto de la tabla sigue igual: el Barcelona y el Real Madrid se llevaron la victoria, por lo que la distancia de un punto en favor de los culés sigue intacta.

En esta fecha, la intervención principal del video arbitraje se vio en el duelo entre Atlético de Madrid y Real Betis en el Metropolitano, donde se falló contra el Colchonero en lo que hubiera sido el empate de Antoine Griezmann. El francés, según el frame utilizado, tenía apenas una porción de su pie en posición de adelanto.

El Cholo Simeone estuvo lejos de meterse en la polémica: “A veces toca a favor y otras en contra y no perdimos por eso”. Cabe recordar que el Colchonero venía de golear 5-1 a este mismo rival por la Copa del Rey, por lo que eso sería lo que generó que el entrenador argentino no culpe al VAR de la derrota liguera.

🚨💥 ¡𝗘𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗶𝗼́ 𝗮 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗺𝗲!



▪️ La representación 3D coloca el balón en el aire, cuando realmente está a ras de suelo en el primer contacto.



❌ El frame seleccionado 𝗡𝗢 es válido para analizar la acción. pic.twitter.com/pqoZwd3sbw — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 8, 2026

El penalti del colombiano Johan Mojica sobre Lamine Yamal en el duelo entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca fue la otra gran polémica de la jornada, aunque no influyó en el resultado final por la victoria Culé en el Camp Nou.

En la próxima jornada, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Bernabéu, mientras que el FC Barcelona se trasladará unos poquitos kilómetros hasta Montilivi para enfrentarse al Girona. El derbi entre Levante y Valencia será crucial en la lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol español.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 58 FC Barcelona 59 Real Madrid 57 Real Madrid 59 Atlético de Madrid 45 Atlético de Madrid 46 Villarreal 45 Villarreal 40 Real Betis 38 Real Betis 38 Espanyol 34 Real Sociedad 34 Celta de Vigo 33 Espanyol 33 Real Sociedad 31 Celta de Vigo 32 Osasuna 29 Osasuna 29 Athletic Club 28 Getafe 26 Getafe 26 Elche 26 Girona 26 Athletic Club 25 Sevilla 25 Alavés 24 Alavés 25 Valencia 23 Elche 24 Rayo Vallecano 23 Mallorca 24 Girona 23 Valencia 23 Sevilla 22 Rayo Vallecano 22 Mallorca 21 Levante 18 Levante 17 Real Oviedo 16 Real Oviedo 17

Con este ejercicio ficticio, se puede apreciar que el Mallorca es uno de los beneficiados por el VAR al igual que el Girona, con ambos subiendo varias posiciones gracias a la injerencia de la tecnología. Además, el Villarreal tendría cinco puntos menos si no fuera por este sistema.

Los perjudicados son el Rayo Vallecano, que saldría de la zona de descenso, y el Valencia, que tendría mucho más aire que en la vida real. Además, el