¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 23 si no hubiera VAR?

Se sostiene la igualdad en la cima de la tabla sin el aporte de la tecnología después de la 23ª jornada
Bruno Pernigotti|
Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La actividad de la jornada 23 de LaLiga fue intensa pero la situación en lo más alto de la tabla sigue igual: el Barcelona y el Real Madrid se llevaron la victoria, por lo que la distancia de un punto en favor de los culés sigue intacta.

En esta fecha, la intervención principal del video arbitraje se vio en el duelo entre Atlético de Madrid y Real Betis en el Metropolitano, donde se falló contra el Colchonero en lo que hubiera sido el empate de Antoine Griezmann. El francés, según el frame utilizado, tenía apenas una porción de su pie en posición de adelanto.

El Cholo Simeone estuvo lejos de meterse en la polémica: “A veces toca a favor y otras en contra y no perdimos por eso”. Cabe recordar que el Colchonero venía de golear 5-1 a este mismo rival por la Copa del Rey, por lo que eso sería lo que generó que el entrenador argentino no culpe al VAR de la derrota liguera.

El penalti del colombiano Johan Mojica sobre Lamine Yamal en el duelo entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca fue la otra gran polémica de la jornada, aunque no influyó en el resultado final por la victoria Culé en el Camp Nou.

En la próxima jornada, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Bernabéu, mientras que el FC Barcelona se trasladará unos poquitos kilómetros hasta Montilivi para enfrentarse al Girona. El derbi entre Levante y Valencia será crucial en la lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol español.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

58

FC Barcelona

59

Real Madrid

57

Real Madrid

59

Atlético de Madrid

45

Atlético de Madrid

46

Villarreal

45

Villarreal

40

Real Betis

38

Real Betis

38

Espanyol

34

Real Sociedad

34

Celta de Vigo

33

Espanyol

33

Real Sociedad

31

Celta de Vigo

32

Osasuna

29

Osasuna

29

Athletic Club

28

Getafe

26

Getafe

26

Elche

26

Girona

26

Athletic Club

25

Sevilla

25

Alavés

24

Alavés

25

Valencia

23

Elche

24

Rayo Vallecano

23

Mallorca

24

Girona

23

Valencia

23

Sevilla

22

Rayo Vallecano

22

Mallorca

21

Levante

18

Levante

17

Real Oviedo

16

Real Oviedo

17

Con este ejercicio ficticio, se puede apreciar que el Mallorca es uno de los beneficiados por el VAR al igual que el Girona, con ambos subiendo varias posiciones gracias a la injerencia de la tecnología. Además, el Villarreal tendría cinco puntos menos si no fuera por este sistema.

Los perjudicados son el Rayo Vallecano, que saldría de la zona de descenso, y el Valencia, que tendría mucho más aire que en la vida real. Además, el

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

