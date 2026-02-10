¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 23 si no hubiera VAR?
La actividad de la jornada 23 de LaLiga fue intensa pero la situación en lo más alto de la tabla sigue igual: el Barcelona y el Real Madrid se llevaron la victoria, por lo que la distancia de un punto en favor de los culés sigue intacta.
En esta fecha, la intervención principal del video arbitraje se vio en el duelo entre Atlético de Madrid y Real Betis en el Metropolitano, donde se falló contra el Colchonero en lo que hubiera sido el empate de Antoine Griezmann. El francés, según el frame utilizado, tenía apenas una porción de su pie en posición de adelanto.
El Cholo Simeone estuvo lejos de meterse en la polémica: “A veces toca a favor y otras en contra y no perdimos por eso”. Cabe recordar que el Colchonero venía de golear 5-1 a este mismo rival por la Copa del Rey, por lo que eso sería lo que generó que el entrenador argentino no culpe al VAR de la derrota liguera.
El penalti del colombiano Johan Mojica sobre Lamine Yamal en el duelo entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca fue la otra gran polémica de la jornada, aunque no influyó en el resultado final por la victoria Culé en el Camp Nou.
En la próxima jornada, el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad en el Bernabéu, mientras que el FC Barcelona se trasladará unos poquitos kilómetros hasta Montilivi para enfrentarse al Girona. El derbi entre Levante y Valencia será crucial en la lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol español.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
58
FC Barcelona
59
Real Madrid
57
Real Madrid
59
Atlético de Madrid
45
Atlético de Madrid
46
Villarreal
45
Villarreal
40
Real Betis
38
Real Betis
38
Espanyol
34
Real Sociedad
34
Celta de Vigo
33
Espanyol
33
Real Sociedad
31
Celta de Vigo
32
Osasuna
29
Osasuna
29
Athletic Club
28
Getafe
26
Getafe
26
Elche
26
Girona
26
Athletic Club
25
Sevilla
25
Alavés
24
Alavés
25
Valencia
23
Elche
24
Rayo Vallecano
23
Mallorca
24
Girona
23
Valencia
23
Sevilla
22
Rayo Vallecano
22
Mallorca
21
Levante
18
Levante
17
Real Oviedo
16
Real Oviedo
17
Con este ejercicio ficticio, se puede apreciar que el Mallorca es uno de los beneficiados por el VAR al igual que el Girona, con ambos subiendo varias posiciones gracias a la injerencia de la tecnología. Además, el Villarreal tendría cinco puntos menos si no fuera por este sistema.
Los perjudicados son el Rayo Vallecano, que saldría de la zona de descenso, y el Valencia, que tendría mucho más aire que en la vida real. Además, el
