¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 24 si no hubiera VAR?

El nuevo líder le sacaría un punto más de diferencia al escolta si no fuera por el video arbitraje.
Bruno Pernigotti|
Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
Atletico de Madrid v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

La actividad de la jornada 24 de LaLiga fue intensa y la cima sufrió cambios: el FC Barcelona perdió con el Girona por 2-1 en Montilivi y la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por 4-1 en el Bernabéu le representó escalar a lo más alto de la tabla de posiciones sacando una ventaja de dos puntos.

Los grandes beneficiados de la jornada a nivel arbitral fueron Espanyol, Sevilla y Getafe: los dos primeros tuvieron un gol anulado a sus rivales por fuera de juego que hubiera representado que no sumen puntos en la 24, mientras que al equipo de Bordalás le dieron un penalti clave para ganarle al Villarreal en el Coliseum.

Martin Satriano
Getafe CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En la próxima jornada, el Real Madrid viajará a Pamplona para medirse con el Osasuna, mientras que el FC Barcelona recibirá al Levante en el Camp Nou. Además, se dará la particularidad de que los de abajo se cruzarán con los de arriba, como por ejemplo el duelo entre el Rayo Vallecano y el Betis o el cruce entre el Celta de Vigo y el Valencia.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

Real Madrid

60

Real Madrid

62

FC Barcelona

58

FC Barcelona

59

* Villarreal

45

Atlético de Madrid

46

Atlético de Madrid

45

Villarreal

44

Real Betis

41

Real Betis

40

Espanyol

35

Celta de Vigo

35

Celta de Vigo

34

Real Sociedad

34

Real Sociedad

31

Espanyol

33

Athletic Club

31

Osasuna

30

Osasuna

30

Athletic Club

28

Getafe

29

Elche

27

Girona

29

Alavés

27

Sevilla

26

Getafe

27

Alavés

26

Valencia

26

Valencia

26

Rayo Vallecano

26

Elche

25

RCD Mallorca

25

* Rayo Vallecano

25

Girona

23

RCD Mallorca

24

Sevilla

22

* Levante

18

Levante

17

* Real Oviedo

16

Real Oviedo

17

Sin la tecnología, el RCD Mallorca saldría de la zona de descenso y el que caería a ese lugar sería el Sevilla, que está varios puestos arriba en la tabla de posiciones real. Además, el Atlético de Madrid recuperaría el tercer puesto que hoy ostenta el Villarreal y el Espanyol caería del sexto al octavo puesto, por citar dos ejemplos de modificaciones en la clasificación aplicando este ejercicio hipotético.

Además de los mallorquínes, estarían perdiendo la categoría el Levante y el Real Oviedo, mientras que el Real Betis se estaría metiendo en la UEFA Europa League para la próxima temporada. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

* Los partidos Levante vs Villarreal y Rayo Vallecano vs Oviedo fueron aplazados en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.

