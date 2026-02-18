¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 24 si no hubiera VAR?

La actividad de la jornada 24 de LaLiga fue intensa y la cima sufrió cambios: el FC Barcelona perdió con el Girona por 2-1 en Montilivi y la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por 4-1 en el Bernabéu le representó escalar a lo más alto de la tabla de posiciones sacando una ventaja de dos puntos.

Los grandes beneficiados de la jornada a nivel arbitral fueron Espanyol, Sevilla y Getafe: los dos primeros tuvieron un gol anulado a sus rivales por fuera de juego que hubiera representado que no sumen puntos en la 24, mientras que al equipo de Bordalás le dieron un penalti clave para ganarle al Villarreal en el Coliseum.

En la próxima jornada, el Real Madrid viajará a Pamplona para medirse con el Osasuna, mientras que el FC Barcelona recibirá al Levante en el Camp Nou. Además, se dará la particularidad de que los de abajo se cruzarán con los de arriba, como por ejemplo el duelo entre el Rayo Vallecano y el Betis o el cruce entre el Celta de Vigo y el Valencia.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR Real Madrid 60 Real Madrid 62 FC Barcelona 58 FC Barcelona 59 * Villarreal 45 Atlético de Madrid 46 Atlético de Madrid 45 Villarreal 44 Real Betis 41 Real Betis 40 Espanyol 35 Celta de Vigo 35 Celta de Vigo 34 Real Sociedad 34 Real Sociedad 31 Espanyol 33 Athletic Club 31 Osasuna 30 Osasuna 30 Athletic Club 28 Getafe 29 Elche 27 Girona 29 Alavés 27 Sevilla 26 Getafe 27 Alavés 26 Valencia 26 Valencia 26 Rayo Vallecano 26 Elche 25 RCD Mallorca 25 * Rayo Vallecano 25 Girona 23 RCD Mallorca 24 Sevilla 22 * Levante 18 Levante 17 * Real Oviedo 16 Real Oviedo 17

Sin la tecnología, el RCD Mallorca saldría de la zona de descenso y el que caería a ese lugar sería el Sevilla, que está varios puestos arriba en la tabla de posiciones real. Además, el Atlético de Madrid recuperaría el tercer puesto que hoy ostenta el Villarreal y el Espanyol caería del sexto al octavo puesto, por citar dos ejemplos de modificaciones en la clasificación aplicando este ejercicio hipotético.

Además de los mallorquínes, estarían perdiendo la categoría el Levante y el Real Oviedo, mientras que el Real Betis se estaría metiendo en la UEFA Europa League para la próxima temporada. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

* Los partidos Levante vs Villarreal y Rayo Vallecano vs Oviedo fueron aplazados en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.

