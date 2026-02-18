¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 24 si no hubiera VAR?
La actividad de la jornada 24 de LaLiga fue intensa y la cima sufrió cambios: el FC Barcelona perdió con el Girona por 2-1 en Montilivi y la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad por 4-1 en el Bernabéu le representó escalar a lo más alto de la tabla de posiciones sacando una ventaja de dos puntos.
Los grandes beneficiados de la jornada a nivel arbitral fueron Espanyol, Sevilla y Getafe: los dos primeros tuvieron un gol anulado a sus rivales por fuera de juego que hubiera representado que no sumen puntos en la 24, mientras que al equipo de Bordalás le dieron un penalti clave para ganarle al Villarreal en el Coliseum.
En la próxima jornada, el Real Madrid viajará a Pamplona para medirse con el Osasuna, mientras que el FC Barcelona recibirá al Levante en el Camp Nou. Además, se dará la particularidad de que los de abajo se cruzarán con los de arriba, como por ejemplo el duelo entre el Rayo Vallecano y el Betis o el cruce entre el Celta de Vigo y el Valencia.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
Real Madrid
60
Real Madrid
62
FC Barcelona
58
FC Barcelona
59
* Villarreal
45
Atlético de Madrid
46
Atlético de Madrid
45
Villarreal
44
Real Betis
41
Real Betis
40
Espanyol
35
Celta de Vigo
35
Celta de Vigo
34
Real Sociedad
34
Real Sociedad
31
Espanyol
33
Athletic Club
31
Osasuna
30
Osasuna
30
Athletic Club
28
Getafe
29
Elche
27
Girona
29
Alavés
27
Sevilla
26
Getafe
27
Alavés
26
Valencia
26
Valencia
26
Rayo Vallecano
26
Elche
25
RCD Mallorca
25
* Rayo Vallecano
25
Girona
23
RCD Mallorca
24
Sevilla
22
* Levante
18
Levante
17
* Real Oviedo
16
Real Oviedo
17
Sin la tecnología, el RCD Mallorca saldría de la zona de descenso y el que caería a ese lugar sería el Sevilla, que está varios puestos arriba en la tabla de posiciones real. Además, el Atlético de Madrid recuperaría el tercer puesto que hoy ostenta el Villarreal y el Espanyol caería del sexto al octavo puesto, por citar dos ejemplos de modificaciones en la clasificación aplicando este ejercicio hipotético.
Además de los mallorquínes, estarían perdiendo la categoría el Levante y el Real Oviedo, mientras que el Real Betis se estaría metiendo en la UEFA Europa League para la próxima temporada. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.
* Los partidos Levante vs Villarreal y Rayo Vallecano vs Oviedo fueron aplazados en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.
