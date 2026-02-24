¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 25 si no hubiera VAR?
La actividad de la jornada 25 de LaLiga fue espectacular y la cima cambió nuevamente de dueño: el FC Barcelona recuperó la punta ganándole al Levante por 3-0 el domingo, aprovechando la caída del Real Madrid en Pamplona ante el Osasuna por 2-1 el sábado.
El gran beneficiado por el VAR en esta fecha fue sin ningún tipo de dudas el Osasuna, con el Barcelona celebrando de manera indirecta estas decisiones: el referato virtual encontró el penal del primer tanto del Rojillo y validó el segundo, con el que triunfaron frente a los de Arbeloa.
En la próxima jornada, el Real Madrid recibirá la visita del rocoso Getafe de Bordalás, mientras que el FC Barcelona jugará en casa contra el tercero de la tabla, el Villarreal, en un duelo imperdible por la zona alta de la clasificación. El choque entre Alavés y Levante aparece como uno de los más atractivos pensando en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
61
Real Madrid
65
Real Madrid
60
FC Barcelona
62
Villarreal
51
Villarreal
50
Atlético de Madrid
48
Atlético de Madrid
49
Real Betis
42
Real Betis
41
Celta de Vigo
37
Celta de Vigo
38
Espanyol
35
Real Sociedad
35
Athletic Club
34
Espanyol
33
Osasuna
33
Osasuna
30
Real Sociedad
32
Athletic Club
29
Girona
30
Elche
28
Sevilla
29
Alavés
28
Getafe
29
Getafe
27
Alavés
27
Valencia
26
* Rayo Vallecano
26
* Rayo Vallecano
27
Valencia
26
Girona
27
Elche
25
RCD Mallorca
25
RCD Mallorca
24
Sevilla
25
Levante
18
* Real Oviedo
18
* Real Oviedo
17
Levante
17
Sin la tecnología, el RCD Mallorca saldría de la zona de descenso y el que caería a ese lugar sería el Sevilla, que está varios puestos arriba en la tabla de posiciones real. Además, el Villarreal seguiría tercero a pesar del partido menos y la Real Sociedad crecería varios puestos en la clasificación hipotética de LaLiga.
Además de los de Nervión, estarían perdiendo la categoría el Levante y el Real Oviedo, mientras que el Real Betis se estaría metiendo en la UEFA Europa League para la próxima temporada. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.
* El partido Rayo Vallecano vs Real Oviedo fue aplazado en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente a la espera de su reprogramación.
