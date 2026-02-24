Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 25 si no hubiera VAR?

Hay una diferencia de liderazgo en las tablas con este ejercicio hipotético.
Bruno Pernigotti|
FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRID
ANDER GILLENEA/GettyImages

La actividad de la jornada 25 de LaLiga fue espectacular y la cima cambió nuevamente de dueño: el FC Barcelona recuperó la punta ganándole al Levante por 3-0 el domingo, aprovechando la caída del Real Madrid en Pamplona ante el Osasuna por 2-1 el sábado.

El gran beneficiado por el VAR en esta fecha fue sin ningún tipo de dudas el Osasuna, con el Barcelona celebrando de manera indirecta estas decisiones: el referato virtual encontró el penal del primer tanto del Rojillo y validó el segundo, con el que triunfaron frente a los de Arbeloa.

En la próxima jornada, el Real Madrid recibirá la visita del rocoso Getafe de Bordalás, mientras que el FC Barcelona jugará en casa contra el tercero de la tabla, el Villarreal, en un duelo imperdible por la zona alta de la clasificación. El choque entre Alavés y Levante aparece como uno de los más atractivos pensando en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

61

Real Madrid

65

Real Madrid

60

FC Barcelona

62

Villarreal

51

Villarreal

50

Atlético de Madrid

48

Atlético de Madrid

49

Real Betis

42

Real Betis

41

Celta de Vigo

37

Celta de Vigo

38

Espanyol

35

Real Sociedad

35

Athletic Club

34

Espanyol

33

Osasuna

33

Osasuna

30

Real Sociedad

32

Athletic Club

29

Girona

30

Elche

28

Sevilla

29

Alavés

28

Getafe

29

Getafe

27

Alavés

27

Valencia

26

* Rayo Vallecano

26

* Rayo Vallecano

27

Valencia

26

Girona

27

Elche

25

RCD Mallorca

25

RCD Mallorca

24

Sevilla

25

Levante

18

* Real Oviedo

18

* Real Oviedo

17

Levante

17

Sin la tecnología, el RCD Mallorca saldría de la zona de descenso y el que caería a ese lugar sería el Sevilla, que está varios puestos arriba en la tabla de posiciones real. Además, el Villarreal seguiría tercero a pesar del partido menos y la Real Sociedad crecería varios puestos en la clasificación hipotética de LaLiga.

Además de los de Nervión, estarían perdiendo la categoría el Levante y el Real Oviedo, mientras que el Real Betis se estaría metiendo en la UEFA Europa League para la próxima temporada. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

* El partido Rayo Vallecano vs Real Oviedo fue aplazado en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente a la espera de su reprogramación.

