¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 25 si no hubiera VAR?

La actividad de la jornada 25 de LaLiga fue espectacular y la cima cambió nuevamente de dueño: el FC Barcelona recuperó la punta ganándole al Levante por 3-0 el domingo, aprovechando la caída del Real Madrid en Pamplona ante el Osasuna por 2-1 el sábado.

El gran beneficiado por el VAR en esta fecha fue sin ningún tipo de dudas el Osasuna, con el Barcelona celebrando de manera indirecta estas decisiones: el referato virtual encontró el penal del primer tanto del Rojillo y validó el segundo, con el que triunfaron frente a los de Arbeloa.

🖥️💥 El VAR tuvo que salvar los muebles de Quintero González en el Osasuna - Real Madrid.



👉🏻 Asencio falla en el despeje y Courtois, en su salida en falso, pisa al delantero.



✅ 𝗘𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜.



▪️ Quintero González mostró la amarilla "por tirarse" de primeras al croata. pic.twitter.com/fMqIbQ2FJT — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 21, 2026

En la próxima jornada, el Real Madrid recibirá la visita del rocoso Getafe de Bordalás, mientras que el FC Barcelona jugará en casa contra el tercero de la tabla, el Villarreal, en un duelo imperdible por la zona alta de la clasificación. El choque entre Alavés y Levante aparece como uno de los más atractivos pensando en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 61 Real Madrid 65 Real Madrid 60 FC Barcelona 62 Villarreal 51 Villarreal 50 Atlético de Madrid 48 Atlético de Madrid 49 Real Betis 42 Real Betis 41 Celta de Vigo 37 Celta de Vigo 38 Espanyol 35 Real Sociedad 35 Athletic Club 34 Espanyol 33 Osasuna 33 Osasuna 30 Real Sociedad 32 Athletic Club 29 Girona 30 Elche 28 Sevilla 29 Alavés 28 Getafe 29 Getafe 27 Alavés 27 Valencia 26 * Rayo Vallecano 26 * Rayo Vallecano 27 Valencia 26 Girona 27 Elche 25 RCD Mallorca 25 RCD Mallorca 24 Sevilla 25 Levante 18 * Real Oviedo 18 * Real Oviedo 17 Levante 17

Sin la tecnología, el RCD Mallorca saldría de la zona de descenso y el que caería a ese lugar sería el Sevilla, que está varios puestos arriba en la tabla de posiciones real. Además, el Villarreal seguiría tercero a pesar del partido menos y la Real Sociedad crecería varios puestos en la clasificación hipotética de LaLiga.

Además de los de Nervión, estarían perdiendo la categoría el Levante y el Real Oviedo, mientras que el Real Betis se estaría metiendo en la UEFA Europa League para la próxima temporada. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

* El partido Rayo Vallecano vs Real Oviedo fue aplazado en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente a la espera de su reprogramación.

