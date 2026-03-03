¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 26 si no hubiera VAR?
La actividad de la jornada 26 de LaLiga fue espectacular y el dueño de la cima amplió la diferencia: el FC Barcelona goleó 4-1 al Villarreal y, aprovechando la caída del Real Madrid ante el Getafe el lunes, aumentó a cuatro unidades la distancia en la tabla.
En esta fecha, el VAR fue determinante en varios partidos en el choque entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club convalidó el tanto de De Frutos, mientras que en el Elche vs Espanyol avisó de una mano para que Rafa Mir cambie el penal por gol e iguale las acciones. Además, dio por válido el tanto de Robert Lewandowski ante el Submarino Amarillo.
En la próxima jornada, el FC Barcelona viajará a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en San Mamés, mientras que el Real Madrid abrirá la fecha en Vigo frente al Celta. El duelo entre Valencia y Alavés aparece como uno de los más atractivos en lo que es la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
64
FC Barcelona
65
Real Madrid
60
Real Madrid
65
Atlético de Madrid
51
Atlético de Madrid
52
Villarreal
51
Villarreal
50
Real Betis
43
Real Betis
43
Celta de Vigo
40
Celta de Vigo
41
Espanyol
36
Real Sociedad
38
Real Sociedad
35
Espanyol
36
Athletic Club
35
Athletic Club
32
Osasuna
33
Osasuna
30
Getafe
32
Getafe
30
Sevilla
30
Valencia
29
Girona
30
Elche
28
Valencia
29
Alavés
28
* Rayo Vallecano
27
* Rayo Vallecano
27
Alavés
27
Girona
27
Elche
26
Sevilla
26
RCD Mallorca
24
RCD Mallorca
25
Levante
21
Levante
20
* Real Oviedo
17
* Real Oviedo
18
Sin la tecnología, tanto en los puestos de clasificación a copas internacionales como en lugares de descenso no habría variantes, aunque el RCD Mallorca estaría a un punto de la salvación si no fuera por la intervención del VAR. Junto con ellos, tanto Levante como el Real Oviedo están en zona de pérdida de categoría.
El Real Betis entraría en la UEFA Europa League y el Celta de Vigo haría lo propio en la UEFA Conference League con estos puestos momentáneos. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.
* El partido Rayo Vallecano vs Real Oviedo fue aplazado en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.
