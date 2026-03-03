¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 26 si no hubiera VAR?

La actividad de la jornada 26 de LaLiga fue espectacular y el dueño de la cima amplió la diferencia: el FC Barcelona goleó 4-1 al Villarreal y, aprovechando la caída del Real Madrid ante el Getafe el lunes, aumentó a cuatro unidades la distancia en la tabla.

En esta fecha, el VAR fue determinante en varios partidos en el choque entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club convalidó el tanto de De Frutos, mientras que en el Elche vs Espanyol avisó de una mano para que Rafa Mir cambie el penal por gol e iguale las acciones. Además, dio por válido el tanto de Robert Lewandowski ante el Submarino Amarillo.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREAL | MANAURE QUINTERO/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona viajará a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en San Mamés, mientras que el Real Madrid abrirá la fecha en Vigo frente al Celta. El duelo entre Valencia y Alavés aparece como uno de los más atractivos en lo que es la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 64 FC Barcelona 65 Real Madrid 60 Real Madrid 65 Atlético de Madrid 51 Atlético de Madrid 52 Villarreal 51 Villarreal 50 Real Betis 43 Real Betis 43 Celta de Vigo 40 Celta de Vigo 41 Espanyol 36 Real Sociedad 38 Real Sociedad 35 Espanyol 36 Athletic Club 35 Athletic Club 32 Osasuna 33 Osasuna 30 Getafe 32 Getafe 30 Sevilla 30 Valencia 29 Girona 30 Elche 28 Valencia 29 Alavés 28 * Rayo Vallecano 27 * Rayo Vallecano 27 Alavés 27 Girona 27 Elche 26 Sevilla 26 RCD Mallorca 24 RCD Mallorca 25 Levante 21 Levante 20 * Real Oviedo 17 * Real Oviedo 18

Sin la tecnología, tanto en los puestos de clasificación a copas internacionales como en lugares de descenso no habría variantes, aunque el RCD Mallorca estaría a un punto de la salvación si no fuera por la intervención del VAR. Junto con ellos, tanto Levante como el Real Oviedo están en zona de pérdida de categoría.

El Real Betis entraría en la UEFA Europa League y el Celta de Vigo haría lo propio en la UEFA Conference League con estos puestos momentáneos. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

* El partido Rayo Vallecano vs Real Oviedo fue aplazado en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.

