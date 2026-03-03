Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 26 si no hubiera VAR?

Habría empate en la cima entre Barcelona y Real Madrid si no fuera por la intervención de la tecnología.
Bruno Pernigotti|
Deportivo Alaves V Real Sociedad - Laliga Ea Sports
Deportivo Alaves V Real Sociedad - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La actividad de la jornada 26 de LaLiga fue espectacular y el dueño de la cima amplió la diferencia: el FC Barcelona goleó 4-1 al Villarreal y, aprovechando la caída del Real Madrid ante el Getafe el lunes, aumentó a cuatro unidades la distancia en la tabla.

En esta fecha, el VAR fue determinante en varios partidos en el choque entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club convalidó el tanto de De Frutos, mientras que en el Elche vs Espanyol avisó de una mano para que Rafa Mir cambie el penal por gol e iguale las acciones. Además, dio por válido el tanto de Robert Lewandowski ante el Submarino Amarillo.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREAL
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREAL | MANAURE QUINTERO/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona viajará a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en San Mamés, mientras que el Real Madrid abrirá la fecha en Vigo frente al Celta. El duelo entre Valencia y Alavés aparece como uno de los más atractivos en lo que es la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

64

FC Barcelona

65

Real Madrid

60

Real Madrid

65

Atlético de Madrid

51

Atlético de Madrid

52

Villarreal

51

Villarreal

50

Real Betis

43

Real Betis

43

Celta de Vigo

40

Celta de Vigo

41

Espanyol

36

Real Sociedad

38

Real Sociedad

35

Espanyol

36

Athletic Club

35

Athletic Club

32

Osasuna

33

Osasuna

30

Getafe

32

Getafe

30

Sevilla

30

Valencia

29

Girona

30

Elche

28

Valencia

29

Alavés

28

* Rayo Vallecano

27

* Rayo Vallecano

27

Alavés

27

Girona

27

Elche

26

Sevilla

26

RCD Mallorca

24

RCD Mallorca

25

Levante

21

Levante

20

* Real Oviedo

17

* Real Oviedo

18

Sin la tecnología, tanto en los puestos de clasificación a copas internacionales como en lugares de descenso no habría variantes, aunque el RCD Mallorca estaría a un punto de la salvación si no fuera por la intervención del VAR. Junto con ellos, tanto Levante como el Real Oviedo están en zona de pérdida de categoría.

El Real Betis entraría en la UEFA Europa League y el Celta de Vigo haría lo propio en la UEFA Conference League con estos puestos momentáneos. El Atlético de Madrid y el Villarreal acompañarían al Real Madrid y el FC Barcelona a la edición 2026/27 de la UEFA Champions League.

* El partido Rayo Vallecano vs Real Oviedo fue aplazado en su momento, por lo que estos equipos tienen un partido pendiente.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol