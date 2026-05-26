¿Cómo fue el camino del Arsenal a la final de la UEFA Champions League 2025/26?

Después de conquistar la Premier League 2025/26 tras más de dos décadas de espera, el Arsenal de Mikel Arteta buscará coronar una temporada histórica frente al Paris Saint-Germain en la final de la UEFA Champions League en Budapest, el próximo 30 de mayo.

Los Gunners construyeron una campaña impecable, marcada por la regularidad, la contundencia ofensiva y una defensa que se transformó en la gran fortaleza del equipo. En todo el torneo apenas recibieron seis goles y llegaron a la definición sin conocer la derrota.

Arsenal could get another 👀 pic.twitter.com/ZdoHoqhSAc — ESPN UK (@ESPNUK) May 25, 2026

Un inicio demoledor en la fase de liga

El Arsenal arrancó su recorrido europeo con victorias por 2-0 ante el Athletic Club por y el Olympiacos, correspondientemente, antes de firmar una de las goleadas más impactantes de la fase inicial con el 4-0 frente al Atlético de Madrid.

Posteriormente, se impuso ante el Slavia Praga por 0-3 y confirmó una de las grandes virtudes de la temporada: la pelota parada. Esa fortaleza también fue clave en la victoria por 3-1 frente al Bayern Múnich. El cierre de la primera ronda mantuvo la misma contundencia, con triunfos por 3-0 sobre el Brujas y 3-1 ante el Inter de Milán, antes de completar la fase con un ajustado 3-2 frente al Kairat Almaty.

Además de su poder ofensivo, el conjunto inglés mostró una enorme solidez defensiva, liderada por el arquero David Raya, una de las grandes figuras del equipo durante toda la competencia.

Así, el Arsenal terminó como el equipo más goleador de la competencia, con 23 tantos convertidos.

Unas eliminatorias con personalidad Gunner

Gracias a su ubicación entre los ocho mejores de la fase de liga, el Arsenal avanzó directamente a los octavos de final, donde enfrentó al Bayer Leverkusen. La serie comenzó complicada en Alemania, pero un penal convertido por Kai Havertz igualó el marcador 1-1 sobre el cierre del partido y cambió el panorama. En Londres, los ingleses impusieron condiciones y sellaron la clasificación con un 2-0 autoritario.

En cuartos de final apareció el Sporting CP, que exigió al máximo a los de Arteta. Un triunfo por la mínima en Portugal y un empate sin goles en el Emirates Stadium bastaron para avanzar, aunque los portugueses estuvieron cerca de llevar la serie al alargue.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

La confirmación ante Atlético de Madrid

Las semifinales ofrecieron un nuevo cruce frente al Atlético de Diego Simeone. En el Metropolitano, el Arsenal resistió la presión local y rescató un empate clave por 1-1. Aún así, la revancha en Londres tuvo tensión, polémicas arbitrales y un Emirates Stadium completamente encendido. Finalmente, Bukayo Saka marcó el gol que selló el pase a la segunda final de Champions en la historia del club inglés.

Ahora, el Arsenal irá por la gran cuenta pendiente: conquistar por primera vez la Orejona y completar una temporada que ya quedó grabada entre las mejores de su historia.

El camino del Arsenal a la final de la UEFA Champions League 2025/26

Equipo Resultado Ronda Athletic Club 0-2 (V) 1°Jornada Fase de Liga Olympiacos 2-0 (L) 2° Jornada Fase de Liga Atlético de Madrid 4-0 (L) 3° Jornada Fase de Liga Slavia Prague 0-3 (V) 4° Jornada Fase de Liga Bayern Múnich 3-1 (L) 5° Jornada Fase de Liga Club Brujas 0-3 (V) 6° Jornada Fase de Liga Inter de Milán 1-3 (V) 7° Jornada Fase de Liga Kairat 3-2 (L) 8° Jornada Fase de Liga Bayer Leverkusen 1-1 (V) Octavos de final Bayer Leverkusen 1-0 (L) Octavos de final Sporting CP 0-1 (V) Cuartos de final Sportin CP 0-0 (L) Cuartos de final Atlético de Madrid 1-1 (V) Semifinal Atlético de Madrid 1-0 (L) Semifinal

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE