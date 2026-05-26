¿Cómo fue el camino del Paris Saint-Germain a la final de la UEFA Champions League 2025/26?

El camino del Paris Saint-Germain hacia la final de la UEFA Champions League ante el Arsenal en Budapest no fue perfecto. Sin embargo, el conjunto de Luis Enrique dejó atrás un inicio irregular y construyó un proyecto competitivo imponente.

Next stop, Budapest 📍@Arsenal will face PSG in the Champions League final later this month 👊 pic.twitter.com/wyUYoMgNDJ — Premier League (@premierleague) May 6, 2026

De un inicio irregular a un equipo temible

La fase de liga comenzó con una goleada que marcó el ritmo de lo que sería el torneo para los franceses: un contundente 4-0 ante el Atalanta en el Parque de los Príncipes, con goles de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

Semanas después, volvió a dar un golpe de autoridad al vencer por 2-1 al Barcelona en Cataluña, gracias a los tantos de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos sobre el cierre del encuentro.

En buena racha, la actuación más impactante de la primera fase llegó ante el Bayer Leverkusen. En Alemania, los dirigidos por Luis Enrique aplastaron por 7-2 al conjunto alemán. Désiré Doué marcó un doblete y Dembélé, Vitinha, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Willian Pacho también se sumaron a la condena francesa.

Aún así, no todo fue sencillo para los parisinos. El Bayern Múnich logró imponerse 2-1 en París en uno de los partidos más exigentes de la fase inicial. En el Parque de los Príncipes remontó dos veces frente al Tottenham y terminó imponiéndose por 5-3 con un triplete de Vitinha.

El equipo se reconstruyó y mostró su capacidad de reacción; en el cierre de la fase de liga, el empate sin goles ante el Athletic Club en San Mamés, la derrota por 2-1 en Lisboa frente al Sporting CP y la igualdad 0-0 con el Newcastle terminaron siendo suficientes para asegurar la clasificación a los playoffs.

Con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, el PSG finalizó undécimo en la tabla general.

El despegue definitivo en las eliminatorias

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Sebastian Widmann - UEFA/GettyImages

A partir de la fase eliminatoria apareció la mejor versión del vigente campeón francés. Primero dejó en el camino al Mónaco con un 5-4 global. Después, el PSG eliminó al Chelsea tras imponerse 5-2 y 3-0, y luego superó al Liverpool sin recibir goles en toda la serie gracias a dos triunfos por 2-0.

La semifinal frente al Bayern Múnich terminó de confirmar la candidatura parisina camino a la final de Budapest: un espectacular triunfo 5-4 en la ida y un empate 1-1 en Alemania sellaron la clasificación de los de Luis Enrique con un global de 6-5.

Ahora, el PSG llega nuevamente a la definición continental ante el Arseal, el próximo 30 de mayo, con la ilusión de conquistar otra Champions y consolidar una nueva era dominante en Europa.

Rivales del PSG en la Champions League 2025/26

Equipo Resultado Ronda Atalanta 4-0 (V) 1ª Jornada fase de liga FC Barcelona 1-2 (V) 2ª Jornada fase de liga Bayer Leverkusen 2-7 (V) 3ª Jornada fase de liga Bayern Múnich 1-2 (D) 4ª Jornada fase de liga Tottenham 5-3 (V) 5ª Jornada fase de liga Athletic Club 0-0 6ª Jornada fase de liga Sporting de Lisboa 2-1 (D) 7ª Jornada fase de liga Newcastle 1-1 8ª Jornada fase de liga Mónaco 5-4 (Global) Ronda de acceso a octavos Chelsea 8-2 (Global) Octavos de final Liverpool 0-4 (Global) Cuartos de final Bayern Múnich 5-6 (Global) Semifinales

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