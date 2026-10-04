¿Cómo ha sido el arranque de Rafael Márquez con México en comparación con los cinco técnicos anteriores?

Rafael Márquez comenzó su proceso como estratega de la selección mexicana teniendo tres partidos de prueba en esta Fecha FIFA, sin embargo, no pudo llevarse ninguna victoria al acumular dos empates y una derrota. En su debut igualó 1-1 con Colombia gracias a un tanto de Gilberto Mora, posteriormente sacó un 1-1 ante Perú tras la diana de Víctor Guzmán y finalmente, reprobó en su exámen frente a los Estados Unidos al sucumbir 3-0 debido a los goles de Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman, subrayando los groseros errores de Raúl Rangel y Diego Campillo.

¡ESTADOS UNIDOS GOLEÓ A MÉXICO! 🇺🇸



A la Selección Mexicana de Rafael Márquez le llegó antes la derrota que la victoria en este corto proceso de tres partidos.El Tricolor fue goleado 3-0 con Estados Unidos con dos errores groseros del Tala Rangel y otro más de Diego Campillo… pic.twitter.com/OtYTBZpuZz — MedioTiempo (@mediotiempo) October 4, 2026

Estos resultados son poco gratificantes para los aficionados y el mismo Káiser, que tendrá como siguiente tarea encarar a Chile, este martes 6 de octubre en Los Ángeles, California. Después de eso, el timonel sacará sus conclusiones y en noviembre vendrá la Liga de Naciones de la CONCACAF con rival por definir.

¿Cómo le fue el arranque de los cinco entrenadores previos a Rafael Márquez?

Javier Aguirre vivió su tercer etapa al frente del Tricolor y lo hizo de gran forma al golear 3-0 a Nueva Zelanda el 7 de septiembre del 2024, con dianas de Orbelín Pineda, César Huerta y Luis Romo. En su segundo cotejo, El Vasco selló un empate sin goles frente a Canadá, así como un triunfo 2-0 sobre los Estados Unidos y otro 2-0 sobre Honduras. Tomando en cuenta solamente los tres primeros juegos al frente, el estratega logró 77.7% de efectividad.



Con respecto a Jaime Lozano, también pudo festejar eufóricamente su inicio con la selección mayor, ya que vapuleó 4-0 a Honduras en la Copa Oro 2023 tras un doblete de Romo más pirulos de Orbelín y Luis Chávez. El Jimmy hiló un segundo triunfo al pegarle 1-2 a Haití, sin embargo, Qatar sorprendió al imponerse por la mínima. Todo esto en la Fase de Grupos. En los cuartos de final, venció 2-0 a Costa Rica para en semifinales vencer 0-3 a Jamaica y finalmente, coronarse como campeón a costa de Panamá al acabar 1-0. Con esto, El Hecho en CU tuvo 66.6% de efectividad.

Rafa Márquez y Javier Aguirre en el 2024 | Omar Vega/GettyImages

El argentino Diego Cocca tampoco tuvo problemas para ganar su primer juego. El 23 de marzo del 2023, México se impuso 0-2 a Surinam en la Liga de Naciones a través de un tanto de Johan Vásquez y un autogol de Damil Dankerlui. En su segundo duelo empató 2-2 contra Jamaica en Liga de Naciones, aparte igualó 1-1 con Estados Unidos en amistoso y finalmente, doblegó 2-0 a Guatemala. El tan señalado entrenador selló un 44.4% de efectividad.



Para el 22 de marzo del 2019 se dio el inicio del argentino Gerardo Martino como seleccionador logrando una victoria 3-1 sobre Chile en amistoso, siendo Raúl Jiménez, Héctor Moreno e Hirving Lozano los anotadores. El tan criticado Tata también se erigió 4-2 ante Paraguay, 3-1 frente a Venezuela y 3-2 contra Ecuador. El sudamericano presumió un 100% de efectividad.



Por último, el colombiano Juan Carlos Osorio tampoco decepcionó en su debut, ya que goleó 3-0 a El Salvador en Eliminatorias CONCACAF a través de Andrés Guardado, Héctor Herrera y Jiménez. Más adelante, El Predicador generó un 0-2 ante Honduras en Eliminatorias, aparte le pegó 2-0 a Senegal en amistoso y goleó 0-3 a Canadá en Eliminatorias. Efectividad del 100%.

Juan Carlos Osorio | Hector Vivas/GettyImages

Tomando todo esto en cuenta, Rafa Márquez tiene 22.2% de efectividad, números tristes para la leyenda Tricolor, quien buscará navegar contra la corriente buscando mejorar rumbo al Mundial 2030.