El Inter Miami y el Nashville SC protagonizan una emocionante y bastante pareja llave por la Primera Ronda de la MLS, en la temporada 2025. Los dirigidos por Javier Mascherano se llevaron la victoria en el primer encuentro, por un contundente marcador de 3-1

Sin embargo, el Nashville SC hizo valer su localía en el segundo partido y se quedó con la victoria, con un apretado 2-1, el cual obligó a ambos equipos a jugar un tercer encuentro para determinar quién avanzará finalmente a la siguiente ronda. El cotejo se llevará a cabo en el Chase Stadium, casa del Inter Miami. Y en caso de acabar en empate, todo se definiría mediante una tanda de penales.

¿Cómo le fue al Inter Miami la última vez que jugaron el tercer partido por la Primera Ronda de la MLS?

La expectativa por este decisivo compromiso creció no solo por la paridad mostrada en la serie, sino también por el antecedente inmediato del conjunto rosa en la misma instancia del año anterior. En la temporada 2024, el Inter Miami de Lionel Messi se despidió de la MLS con un duro golpe al ser eliminado en la primera ronda de los playoffs por el Atlanta United, que se impuso 2-3 en Florida y selló la serie por dos victorias a una. En aquella ocasión, las garzas también habían comenzado ganando la serie.

El equipo entonces dirigido por Gerardo: el “Tata” Martino, fue el mejor de la temporada regular y batió récord de puntos de la liga, con 74 unidades, pero no logró confirmar su condición de favorito. Pese a dominar el juego y generar múltiples ocasiones, se estrelló ante las atajadas de Brad Guzan. Matías Rojas abrió el marcador, pero Jamal Thiaré, con un doblete, y Bartosz Slisz dieron vuelta al resultado. Messi descontó de cabeza, aunque el empuje final no bastó.

Aquel revés cerró una campaña irregular, en la que además el Inter Miami cayó ante Monterrey en la Concachampions y frente al Columbus Crew en la Leagues Cup, pese a haber conquistado el Supporters’ Shield. Ahora, con Mascherano al mando, el equipo buscará escribir una historia distinta.