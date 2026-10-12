Pese a la complicada situación que atraviesa el equipo por la problemática financiera que ha acaparado las principales portadas de los medios deportivos más importantes a nivel mundial, el Manchester City no para de ganar. Golearon 3-0 al Liverpool, en Anfield, y son líderes en solitario con 18 unidades.

Además, bajo la dirección técnica del estratega italiano Enzo Maresca, los citizens acaban de convertirse en el único equipo de la Premier League capaz de ganar sus primeros seis compromisos... ¡en las últimas siete temporadas!

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: Manchester City are the only team in the Premier League to have gotten 6 consecutive wins at the beginning of the season in 2 of the last 7 seasons.



They managed to achieve this feat in 23/24 and 26/27. pic.twitter.com/mk37p5VI6a — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 12, 2026

¿Cómo le fue al Manchester City la última vez que ganó sus primeros seis partidos en la Premier League?

La última ocasión en la que un club tuvo un arranque perfecto de seis victorias al hilo en la Premier League, fue precisamente el Manchester City, en la temporada 2023/24. Aquella vez, los entonces dirigidos por Pep Guardiola se coronaron campeones por cuarta temporada consecutiva.

Sin lugar a dudas, un verdero hito para el fútbol inglés, puesto que nunca antes había ocurrido algo similar. Luego de 28 victorias, siete empates y solo dos derrotas, los citizens le ganaron la partida al conjunto del Arsenal en la pelea por el campeonato.

🚨 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟: Manchester City inicia una campaña con 18/18 puntos posibles en la Premier League por 3ra vez en la historia del club tras la temporada 2023/2024 y 2016/2017. pic.twitter.com/VT57oqAPmE — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 11, 2026

Las palabras de Enzo Maresca luego de que su equipo goleara 3-0 al Liverpool

Al término del compromiso, el director técnico italiano habló frente a los medios sobre la incómoda situación por la que atraviesa el equipo a nivel institucional. Esto fue lo que declaró al respecto, destacando de manera ejemplar el gran esfuerzo realizado por cada uno de sus jugadores:

''No fue fácil para los jugadores tras las últimas dos o tres semanas, pero supieron gestionar muy bien la situación. Durante la semana comenté que debíamos aprender a lidiar con el ruido externo derivado de las circunstancias. Ese ruido siempre estará ahí, así que debemos aprender a manejarlo, pero al mismo tiempo tenemos que intentar imponer nuestro propio ruido, que consiste en ganar partidos, y eso es precisamente lo que hemos hecho hoy''.

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