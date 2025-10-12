¿Cómo le ha ido a la selección mexicana de Javier Aguirre contra las selecciones de Sudamérica?

Este sábado en el AT&T Stadium, la selección mexicana encaró su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre, sin conseguir el objetivo esperado, ya que perdió por goleada 0-4 ante Colombia, gracias a las dianas de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.



Desde que Javier Aguirre tomó al combinado azteca en agosto del 2024, esta fue la primera vez que enfrentó a una selección de Sudamérica, lo que deja un mal augurio, aunque veremos si puede mejorar su imagen contra la CONMEBOL, recordando que en lo que queda del año se jugará frente a Ecuador el próximo martes 14 de octubre, ante Uruguay el 15 de noviembre, y contra Paraguay el 18 de noviembre.



Pero volteando atrás a sus pasados procesos, así le ha ido al Vasco contra estos combinados:

1. Copa América 2001

Omar Blanco y Juan Pablo 'Chato' Rodríguez | OMAR TORRES/GettyImages

El conjunto mexicano sorprendió a todo el mundo al instalarse en la gran final del certamen sudamericano. México quedó ubicado en el Grupo B.



En su primer cotejo, El Tricolor venció a Brasil por la mínima de Jared Borgetti, después igualó sin goles frente a Paraguay y por último, cayó contra Perú por la mínima.



Para los cuartos de final, los del Vasco le pegaron 2-0 a Chile a través de Jesús Arellano y Daniel Osorno. En la semifinal derrotó 2-1 a Uruguay, de la mano de Borgetti y Alberto García-Aspe. Ya en la final, el anfitrión Colombia ganó 1-0.

2. Antes y durante Corea Japón 2002

Jesús Arellano y Alex Aguinaga | DAMIEN MEYER/GettyImages

Previo a la justa mundialista, México se midió a Colombia y Bolivia en calidad de amistoso, venciendo 2-1 y 1-0, respectivamente. Ya en el Mundial, El Tricolor compartió sector con Ecuador, al cual remontó 2-1 con anotaciones de Borgetti y Gerardo Torrado.

3. Así le fue en los amistosos de su segundo ciclo

Giancarlo Maldonado y Giovani Dos Santos | Kevin C. Cox/GettyImages

En abril del 2009, Aguirre tomó una vez más la dirección técnica del equipo. México enfrentó a Venezuela en un amistoso goleando 4-0. Siguiendo con los choques de preparación, El Tricolor sucumbió 1-2 contra Colombia. Para el 2010 y en calidad de amistosos, la escuadra azteca vapuleó 5-0 a Bolivia, empató 0-0 con Ecuador y ganó 1-0 a Chile.

4. Las derrotas en Sudáfrica 2010

Argentina v Mexico - 2010 FIFA World Cup | LatinContent/GettyImages

En la Copa del Mundo, a México le tocó estar con Uruguay, perdiendo por la mínima en la última jornada del sector.



Eso lo llevó a enfrentar a Argentina en los octavos de final, quedando eliminado 3-1 pese al tanto de Javier Hernández.

Con Aguirre al frente, la selección mexicana ha cosechado 9 triunfos, 2 empates y 6 derrotas.