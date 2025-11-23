¿Cómo le va a Tigres UANL en la liguilla cada que culmina la temporada regular como segundos de la general?

Tigres UANL firmó una temporada regular que rozó en lo impecable. Sumaron 36 puntos, suficientes para cerrar la campaña como sublíderes de la tabla general, solo por debajo del campeón Toluca. Ganaron 10 partidos, empataron seis y apenas perdieron uno, un registro inédito en la historia de la ‘U’ de Nuevo León.

Con solo 16 goles en contra, fueron la mejor defensiva del torneo. Y con 35 tantos a favor, se colocaron como la segunda mejor ofensiva. Guido Pizarro, que aún no cumple un año como director técnico profesional, ha demostrado la inteligencia necesaria para exprimir el talento de sus futbolistas y sumar puntos incluso en duelos donde el desempeño no fue el ideal.

El cierre como segundos del torneo ilusiona a la afición felina, pues las últimas tres veces que Tigres terminó en esa posición, avanzaron hasta la final del fútbol mexicano.

En el Apertura 2014, Tigres concluyó como sublíder, solo por debajo del Club América, rival al que enfrentó en la final por el título… y que terminó superándolos con un global de 3-1.

En el Apertura 2017, los felinos repitieron como segundos y disputaron la final ante el Club de Fútbol Monterrey, en la primera final regia de la historia. Terminaron imponiéndose 3-2 en el global, consagrándose campeones bajo el mando de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Fco Meza nada más jugó ocho Clásicos Regios y marcó un gol.



Pero esa anotación es para muchos EL GOL más importante en la historia de @TigresOficial!



10 Dic 2017

Gran Final

Rayados 1-2 Tigres



Ese día en El BBVA, Pancho marcó el gol que le dio a TIGRES su sexto título de Liga pic.twitter.com/2fIuaxnavt — Alberto Sandoval (@elcompitv) April 11, 2025

Por último, en el Clausura 2019, Tigres volvió a cerrar como sublíder, solo por detrás del León, que aquel semestre rompió récord de puntos. En la final, los universitarios vencieron a los Panzas Verdes por un apretado 1-0 global y levantaron una vez más el campeonato.

Ahora, Tigres UANL enfrentará su cuarta liguilla tras culminar una campaña regular como segundo lugar. ¿Repetirán la historia y volverán a la gran final? Y si lo hacen, ¿esta vez les tocará cerrar en casa? En las tres ocasiones anteriores enfrentaron al superlíder, por lo que tuvieron que definir el título como visitantes, ganando dos y perdiendo uno.