¿Cómo les fue a los jugadores del Atlético de Madrid convocados por sus selecciones durante el parón de noviembre?

El Atlético de Madrid supo aportarle a las selecciones nacionales una buena cantidad de futbolistas para el parón de noviembre, el último del 2025, y se ilusiona con mandar a varios jugadores al Mundial 2026.

Poco a poco los internacionales se irán sumando a la disciplina de Simeone. Veamos cómo le ha ido a cada uno de ellos.

1. España: Alex Baena, Marcos Llorente y Pablo Barrios

Los tres futbolistas fueron importantes para Luis de la Fuente y sumaron minutos en los dos partidos del parón, donde lograron asegurarse el pasaje para el próximo Mundial. La selección española le ganó 4-0 a Georgia y empataron 2-2 con Turquía.

2. Argentina: Nico González y Thiago Almada

Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina no pudieron viajar a Angola por no estar vacunados contra la fiebre amarilla, por lo que solamente Nico González y Thiago Almada se sumaron a los trabajos de la selección argentina.



Ambos fueron titulares en este amistoso frente al combinado africano en la victoria de la albiceleste por 2-0. Fue el único partido que jugó la selección de Scaloni en este parón.

3. Uruguay: José María Giménez

El zaguero fue titular en el empate sin goles contra México en el Estadio Corona y descansó en la terrible derrota 5-1 con Estados Unidos. La selección dirigida por Marcelo Bielsa encara el año mundialista lleno de dudas.

4. Italia: Giacomo Raspadori

Fue titular en la victoria por 2-0 ante Moldavia y no sumó minutos en la estrepitosa caída por 4-1 ante Noruega, que condenó a la Nazionale a jugar el repechaje para no perderse su tercer mundial de forma consecutiva.

5. Eslovaquia: Dávid Hancko

Le ganaron por la mínima a Irlanda del Norte y llegaban ilusionados a la última fecha, pero la goleada 6-0 que les propinó Alemania los dejó afuera de todo. Hancko fue titular en ambos encuentros.

6. Noruega: Alexander Sørloth

Noruega se metió en la próxima Copa del Mundo y Alexander Sorloth fue uno de los responsables, confeccionando con Erling Haaland una delantera feroz y temible. Fue titular en los dos encuentros y le anotó un doblete a Estonia.

7. Eslovenia: Jan Oblak

El guardameta fue titular en la derrota por 2-0 ante Kosovo y no jugó contra Suecia. Su selección no jugará ni siquiera la repesca por lo que no estará en el Mundial.

