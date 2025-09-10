¿Cómo les fue a los jugadores del Atlético de Madrid convocados por sus selecciones durante el parón internacional?

El parón de selecciones finalizó y los jugadores de a poco comienzan a regresar a sus respectivos clubes para continuar con la temporada, Ese es el caso del Atlético Madrid, quien prestó varios nombres en esta doble fecha, y recibió una mala noticia.

1. Argentina: Molina, Giuliano Simeone, Nico González, Thiago Almada y Julián Álvarez

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

La Albiceleste contó con una fuerte presencia rojiblanca en esta fecha FIFA. Nahuel Molina, Julián Álvarez y Thiago Almada fueron titulares en la victoria ante Venezuela. Giuliano Simeone sumó minutos en la segunda, mientras que Nico González se mostró participativo en ataque. Ante Ecuador jugó los 90 minutos. La mala noticia es que Almada fue descartado para el encuentro ante Ecuador por una molestia muscular.

2. Italia: Giacomo Raspadori

Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mattia Ozbot/GettyImages

El delantero brilló con la camiseta azzurra, firmando dos goles y dos asistencias en la doble jornada. Raspadori fue uno de los grandes destacados del parón internacional, confirmando su condición de pieza clave para la Italia de Gattusso.

3. Eslovaquia: Dávid Hancko

Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sebastian Frej/GettyImages

El defensor fue protagonista en la histórica victoria de Eslovaquia sobre Alemania (2-0), anotando uno de los tantos. Fue titular en ambos partidos luciéndose en el lateral izquierdo. Con su rendimiento, Hancko se consolidó como referente defensivo en una selección que sorprendió en la jornada europea.

4. España: Robin Le Normand

FBL-EURO-2024-QUALIFIER-ESP-GEO | CESAR MANSO/GettyImages

El central rojiblanco se mantuvo firme en los dos compromisos de la selección española. Fue titular ante Bulgaria y Turquía, contribuyendo a que La Roja mantuviera su arco en cero en ambas victorias. Sus actuaciones refuerzan su lugar como pieza importante en el esquema de Luis de la Fuente.

5. Noruega: Alexander Sørloth

Norway v Italy - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero tuvo participación limitada en los encuentros de Noruega. Entró como suplente en el encuentro ante Finlandia, y fue titular en la goleada ante Moldavia11-0 aunque no pudo hacerse presente en el marcador. Aun así, sigue siendo una opción ofensiva a considerar en el frente de ataque nórdico.

6. Eslovenia: Jan Oblak

Slovenia v Sweden | Soccrates Images/GettyImages

El capitán del Atlético vivió un parón difícil con Eslovenia. Encajó cinco goles en dos partidos y su selección no logró sumar victorias. A pesar de ello, Oblak mostró intervenciones de calidad y su liderazgo sigue siendo fundamental en el combinado esloveno.

