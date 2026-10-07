¿Cómo les fue a los jugadores del Manchester City en el parón de selecciones de octubre 2026?

El Manchester City tuvo una gran cantidad de futbolistas repartidos entre distintas selecciones durante el último parón internacional. Algunos tuvieron una carga de minutos especialmente elevada al disputar hasta cuatro encuentros, mientras que otros contaron con una participación más limitada.

Además, Enzo Maresca deberá prestar atención al estado físico de varios jugadores después de una ventana en la que Nico O’Reilly y Antoine Semenyo sufrieron problemas físicos, mientras que Erling Haaland terminó el último partido de Noruega con molestias y fue sustituido por precaución.

Victorious in the Nations League! 🇮🇹🇫🇷 pic.twitter.com/qRKsIoQ7VE — Manchester City (@ManCity) October 6, 2026

A continuación, repasamos la actividad de los convocados:

1. Anderson, Guéhi y O’Reilly - Inglaterra

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Elliot Anderson tuvo un papel importante en la selección inglesa. Disputó los cuatro encuentros de la Nations League y fue titular en todos ellos, además de marcar en la goleada 7-0 ante Croacia.



Marc Guéhi, por su parte, participó en los cuatro partidos y completó 90 minutos frente a España, República Checa y Croacia, antes de ser sustituido en el último compromiso ante los checos.



La situación de Nico O’Reilly fue diferente: fue titular ante España y jugó 67 minutos, pero posteriormente abandonó la concentración por una lesión y regresó al Manchester City para ser evaluado.

2. Enzo Fernández y Rulli - Argentina

Argentina v Benin - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Enzo Fernández sumó minutos en los dos últimos encuentros de Argentina. El mediocampista disputó 69 minutos contra Burkina Faso y otros 79 frente a Benín, ambos partidos ganados por la Albiceleste.



Gerónimo Rulli, en cambio, tuvo una participación mucho menor. Fue suplente ante Bolivia y Benín y solamente ingresó durante 11 minutos contra Burkina Faso.

3. Vitor Reis - Brasil

Australia v Brazil | Eurasia Sport Images/GettyImages

Vitor Reis participó en dos de los tres compromisos de la Canarinha. Fue titular ante Australia en el primer amistoso y volvió a ingresar en el segundo encuentro frente al mismo rival. En la goleada 4-0 sobre India permaneció en el banco.

4. Gvardiol y Kovačić - Croacia

Panama v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

Joško Gvardiol fue uno de los jugadores del City con mayor carga de minutos. Disputó los cuatro partidos de Croacia y completó los 90 minutos en cada uno de ellos.



Mateo Kovačić también tuvo protagonismo en los cuatro encuentros. Fue titular en todos, aunque salió reemplazado ante España y en el partido contra Inglaterra.

5. Rayan Cherki - Francia

France v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4 | Xavier Laine/GettyImages

Cherki tuvo una fecha FIFA especialmente productiva: participó en los cuatro partidos de Francia, marcó frente a Bélgica e Italia y fue titular en los últimos dos encuentros.



Su aporte ofensivo volvió a ser una de las notas positivas del combinado francés.

6. Antoine Semenyo - Ghana

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Matt McNulty/GettyImages

A diferencia de sus compañeros, Antoine Semenyo no pudo disputar ningún partido con el combinado africano.



El delantero abandonó la concentración después de sufrir una lesión en el tobillo con el Manchester City y se perdió los compromisos ante Costa de Marfil, Gambia y Marruecos.

7. Gianluigi Donnarumma - Italia

Football, UEFA NAtions League: Italy vs Turkiye | Mondadori Portfolio/GettyImages

Gianluigi Donnarumma fue uno de los futbolistas más exigidos del plantel. El arquero disputó los cuatro partidos de Italia y fue titular y capitán en todos, con 360 minutos acumulados.

8. Ayyoub Bouaddi - Marruecos

World Cup Quarterfinal France v Morocco | ANP/GettyImages

Ayyoub Bouaddi tuvo participación en dos de los tres encuentros de Marruecos. Fue titular ante Gabón y volvió a disputar los 90 minutos frente a Malí, mientras que permaneció como suplente contra Lesoto.

9. Erling Haaland - Noruega

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | Gualter Fatia/GettyImages

Haaland fue una de las grandes figuras del parón: marcó dos goles ante Dinamarca y otro frente a Portugal, además de participar en los cuatro partidos del combinado noruego.



Sin embargo, terminó la fecha FIFA con una alerta para el City. El delantero pidió el cambio a los 67 minutos contra Portugal por cansancio y molestias musculares. El seleccionador Ståle Solbakken explicó que la sustitución estuvo relacionada con la necesidad de controlar su carga física, por lo que en Manchester esperan que pueda estar disponible tras su regreso.

10. Rúben Dias - Portugal

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4 | NurPhoto/GettyImages

Rúben Dias completó los cuatro partidos de Portugal y fue titular en todos ellos. Además, llevó el brazalete de capitán en el triunfo frente a Noruega del 27 de septiembre tras la ausencia de Cristiano Ronaldo.



El defensor acumuló prácticamente la totalidad de los minutos disponibles durante la ventana.

11. Iliman Ndiaye - Senegal

FBL-FRIENDLY-COM-SEN | CLEMENT MAHOUDEAU/GettyImages

Iliman Ndiaye disputó los tres encuentros de Senegal y fue titular en todos. Además, marcó en el compromiso ante Comoras, cerrando una fecha FIFA con participación ofensiva y continuidad.

12. Abdukodir Khusanov - Uzbekistán

South Korea v Uzbekistan - International Friendly | Joo Yongseong/GettyImages

El defensor jugó los tres partidos de Uzbekistán y completó 90 minutos frente Irán, antes de disputar 85 frente a Siria y 83 contra Corea del Sur.

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