¿Cómo les ha ido a los jugadores que saltaron de la Liga MX a LaLiga?

Los casos de jugadores que pasaron directamente de la Liga MX a LaLiga son relativamente raros, especialmente en épocas recientes, pero claro que ha habido, y muchos.

La mayoría de los mexicanos y/o extranjeros que llegan a LaLiga suelen hacerlo tras destacar en Europa en ligas de transición (como en Portugal, Países Bajos o incluso desde juveniles), haber brillado precisamente en el campeonato mexicano de Primera División o después de un paso por la selección que genera interés.

En los años recientes ha habido varios casos de clubes mexicanos que comenzaron a exportar talento como Diego Laínez, Guido Rodríguez, entre otros jugadores y recientemente Álvaro Fidalgo a vuelto a España para una nueva etapa tras casi cinco años en México.

A continuación, hacemos menciones de algunos de los contextos y cómo les fue con el cambio de aires de varios jugadores en la época reciente que han dejado la Liga MX para ir a la Primera División (hacemos hincapié en que solo son algunos ejemplos de los más recordados en años recientes ya que la lista es muy extensa).

1. Raúl Jiménez (América - Atlético de Madrid)

Raúl Jiménez ha tenido una gran carrera en el extranjero | James Gill - Danehouse/GettyImages

El delantero mexicano salió directamente del América al Atlético de Madrid en agosto de 2014 por unos 13-15 millones de dólares.



En LaLiga solo estuvo una temporada con Atlético de Madrid (2014-15) participando en 21 partidos, un gol y cero asistencias. Su paso fue discreto, con poco impacto en un equipo competitivo; no logró consolidarse y fue transferido al Benfica.



En Benfica brilló (2015-19) con 80 partidos en liga y 18 goles; Wolverhampton (2018-23) 135 partidos y 40 goles, destacando como referente en Premier League. Desde 2023 hasta 2026 ha estado en Fulham, manteniendo un rol clave a sus 34 años.

2. Guido Pizarro (Tigres - Sevilla)

Guido Pizarro jugó un semestre en Sevilla{ | TF-Images/GettyImages

Dejó a Tigres UANL para ir al Sevilla en julio de 2017 por 8-10 millones de euros. No obstante, solo estuvo una temporada con Sevilla (2017-18): 24 partidos, un gol, 0 asistencias con un rendimiento irregular; no se adaptó bien y regresó a los felinos al año siguiente.



Permaneció con Tigres de 2018 a 2025 para cumplir más de 400 partidos totales y se retiró en marzo 2025, para ser nuevo entrenador de Tigres tomando las riendas en la misma semana en donde todavía había tenido actividad como jugador reemplazando a Veljko Paunovic.

3. Néstor Araujo (Santos Laguna - Celta de Vigo)

FNéstor Araujo con el Celta de Vigo | Soccrates Images/GettyImages

Dejó al Santos Laguna para ir al Celta de Vigo en junio de 2018 donde estuvo cuatro temporadas con Celta (2018-22): 133 partidos y cuatro goles.



Tuvo un buen rendimiento defensivo; fue titular habitual, aportando solidez, posteriormente en 2023 regresó a México con América donde no ha tenido regularidad, pero se ha mantenido siendo un revulsivo ocasional donde se mantiene hasta la fecha.

4. Diego Lainez (América - Real Betis)

Diego Lainez no brilló en Europa | Jam Media/GettyImages

Desde muy joven fue del América al Real Betis en enero de 2019 por 14-15 millones de dólares. En cuatro temporadas con Betis (2018-22) aportó 55 partidos, 0 goles, dos asistencias. Su paso fue decepcionante; luchó por minutos y regularidad, con préstamos intermedios (Braga 2022-23: ocho partidos, un gol). No cumplió las expectativas de su sensación juvenil.



Regresó a México con Tigres (desde 2023 tiene más de 100 partidos y 12 goles). Se ha consolidado en Tigres, con rol titular y aportes clave.

5. Guido Rodríguez (América - Real Betis)

Guido Rodríguez con el Real Betis | Fran Santiago/GettyImages

Se marchó del América al Real Betis en enero de 2020 por 8-10 millones de dólares. Ahí permaneció cuatro temporadas (2020-24): 139 partidos, seis goles y dos asistencias donde ganó Copa del Rey 2022, fue pilar defensivo y campeón del mundo con Argentina.



Más adelante, pasó por el West Ham (2024-26: 29 partidos, 0 goles) y actualmente está en el Valencia desde enero 2026 en su regreso al campeonato español.

6. Juan José Macías (Chivas - Getafe)

Juan José Macías solo estuvo un semestre en Getafe | Soccrates Images/GettyImages

Pasó de Chivas al Getafe en julio de 2021, pero solo estuvo media temporada con Getafe (2021-22): 7 partidos, 0 goles, 0 asistencias. Fue un paso fugaz donde se la vivió lesionado, sin confianza ni oportunidades.



Regresó a Chivas (2022-24); pero desde 2022 prácticamente ha hecho un viacrucis luchando contra las lesiones de rodilla en sus cesiones con Santos Laguna y Pumas UNAM. Se desconoce si continuará su carrera tras su recuperación, pues ha sufrido de una manera exagerada con las lesiones en los últimos años de carrera siendo muy joven.

7. Orbelín Pineda (Cruz Azul - Celta de Vigo)

Orbelín Pineda en su paso por el Celta | Octavio Passos/GettyImages

De Cruz Azul se fue al Celta de Vigo en enero de 2022 como agente libre. Solamente estuvo media temporada con Celta (2021-22): 7 partidos, 0 goles, 0 asistencias donde no encontró oportunidades ni la confianza del entonces entrenador argentino Chacho Coudet.



Fue un tiempo muy limitado, no se adaptó y fue prestado al AEK Atenas para después ser comprado y hasta la fecha se ha mantenido en Grecia siendo un habitual con buen rendimiento.

8. César Montes (Monterrey - Espanyol)

César Montes con el Espanyol | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

Pasó del Monterrey al Espanyol en enero de 2023 por 8-9 millones de euros. Con Espanyol solo estuvo una campaña (2022-23: 22 partidos, 3 goles) y después fue vendido al Almería (2023-24: 23 partidos, 0 goles). Contribuyó en defensa, pero con descensos de ambos clubes.



Se fue a Rusia con el Lokomotiv Moscú desde 2024: 39 partidos, 3 goles. Y hasta 2026, tiene un rol titular en Rusia. Además, es un seleccionado mexicano habitual, siendo titular.

9. Álex Padilla (Pumas UNAM - Athletic Club)

Álex Padilla se regreso al Athletic tras una cesión con Pumas UNAM | Aitor Alcalde - UEFA/GettyImages

El guardameta mexicano llegó de préstamo a Pumas del Athletic Bilbao en enero de 2025 y solo estuvo un semestre, luego de que el club vasco solicitara su retorno, desde entonces sigue siendo el segundo portero del club.



Debutó en Europa en copas, con buenas actuaciones, pero sin regularidad en liga. Estuvo a préstamo con Pumas (2024); regresó a Athletic para ser el suplente de Unai Simón.

10. Nelson Deossa (Monterrry - Real Betis)

Nelson Deossa pasó de Rayados al Betis | Fran Santiago - UEFA/GettyImages

El mediocampista colombiano salió de Monterrey al Real Betis en agosto de 2025 por 13-14.5 millones de euros después del Mundial de Clubes 2025.



Desde entonces ha disputado 11 partidos, hecho cero goles y cero asistencias. Aún se encuentra en un periodo de adaptación teniendo un rol rotativo, con aportes defensivos y busca consolidarse en Europa.

