¿Cómo queda la pelea por la Premier League tras la victoria del Arsenal vs Newcastle United?

Nada está dicho en la Premier League. El Arsenal recibió al Newcastle en el Emirates y se quedó con tres puntos muy necesarios para un equipo que persigue el campeonato luego de 22 años de sequía. Con este resultado, recupera el liderazgo con 73 unidades, tres por encima del Manchester City, aunque con un partido adicional disputado.

El City también cumplió en la fecha 34 con una victoria frente al Burnley. La diferencia se mantiene y la pelea toma forma y se deforma con el paso de las jornadas. Propios y ajenos observan como ambos equipos se pasan la posta del primer puesto. Los Gunners supieron tener una ventaja amplia y fueron cediendo terreno. El equipo de Pep Guardiola aprovechó ese momento y se mantiene a la expectativa, con un encuentro pendiente que puede alterar el orden.

Arsenal v Newcastle United - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

El reglamento de la Premier establece que, en caso de igualdad en puntos y diferencia de gol, el título se definirá por goles a favor. En ese rubro, el City suma 66 y el Arsenal 64.

Club Puntos Diferencia de gol GF GC 1. Arsenal 73 +38 64 26 2. Manchester City 70 +37 66 29

Los dos continúan en competencia en otros torneos. El Arsenal afrontará las semifinales de la Champions League, con un viaje a Madrid para la ida frente al Atlético. El City ya aseguró su lugar en la final de la FA Cup luego de un partido espectacular frente al Southampton, equipo de la segunda división inglesa que le trajo más de un dolor de cabeza a los de Manchester.

El calendario marca que el Arsenal deberá enfrentar al Fulham, al West Ham, al Burnley y al Crystal Palace en las próximas jornadas. El City, por su parte, tiene por delante al Everton, al Brentford, al Bournemouth y al Aston Villa, además del compromiso pendiente frente al Palace, programado para el 22 de mayo, que puede marcar el antes y el despúes en la definición.

Arsenal Manchester City Jornada vs. Fulham - local vs. Everton - visita 35 vs. West Ham - visita vs. Brentford - local 36 vs. Burnley - local vs. Bournemouth - visita 37 - vs. Crystal Palace - local 31 vs. Crystal Palace - visita vs. Aston Villa - local 38