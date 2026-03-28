¿Cómo quedaría el Manchester City en la tabla de posiciones si se da la sanción?

El Manchester City vive horas de profunda preocupación por una causa que lo investiga por presunto inclumplimiento del fair play financiero, que podría representar una quita de puntos que lo dejaría al fondo de la tabla de posiciones de la Premier League 2025/26.

El especialista en finanzas del fútbol Kieran Maguire, le dijo a Football London: “Los números involucrados no estamos seguros, pero es probable que sean bastante significativos. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en términos del Nottingham Forest y Everton, por lo que en algún lugar entre una deducción de 40 y 60 puntos sería lo más lógico”.

En este caso, por la gravedad de la infracción, se estaría barajando la pena máxima, y en ese contexto el City quedaría en jaque: si le sacan los 60 puntos de la sanción más grande, quedaría último con un punto, condenado al descenso a la segunda división.

Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Además, la decisión le entregaría en bandeja el campeonato al Arsenal, que está puntero con 70 y le sacaría una ventaja inalcanzable al nuevo escolta (Manchester United, con 55 unidades). Junto a estos dos, el Aston Villa y el Liverpool estarían entrando a la UEFA Champions League de manera directa. El Chelsea, por su parte, se metería en zona de clasificación a la UEFA Europa League.

“Hay un problema de honestidad aquí que significaría que si el Manchester City es declarado culpable tiene una confianza masiva, al igual que la Premier League, entonces la junta tiene que irse y eso podría ser una reestructuración completa del club”, advirtió Maguire, poniendo sobre la mesa la posibilidad de que haya una fuga masiva de talentos de la estructura del club de Manchester.

Así quedaría la tabla de la Premier League

Posición Club Puntos 15° Nottingham Forest 32 17° Tottenham 30 18° West Ham 20 19° Wolves 17 20° Manchester City 1

*En negrita, los que descenderían a segunda división.