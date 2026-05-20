¿Cómo quedaría la clasificación de la Premier League tras la jornada 37 según la IA?
La Premier League disfruta de un cierre de película de la temporada 2025/26. El Arsenal se ha proclamado campeón después de que el Manchester City empatase este martes su partido pendiente frente al Bournemouth.
Este artículo fue publicado originalmente en SI FC
En este contexto, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da al Arsenal una proyección de 84.18 puntos, seguido del Manchester City con 81.15. El tercer equipo clasificado sería el Manchester United con 69.05 unidades, mientras que el Aston Villa aparecería cuarto con 62.54.
El Liverpool, el Bournemouth, el Brighton, el Brentford, el Chelsea y el Sunderland completan el top 10 de la temporada en la liga inglesa.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
82
84.18
2°
Manchester City
78
81.15
3°
Manchester United
68
69.05
4°
Aston Villa
62
62.54
5°
Liverpool
59
60.85
6°
Bournemouth
56
57.47
7°
Brighton
53
54.71
8°
Brentford
52
52.93
9°
Chelsea
49
52.42
10°
Sunderland
51
52.09
11°
Newcastle
49
50.49
12°
Fulham
49
50.27
13°
Everton
49
50.13
14°
Leeds
47
48.20
15°
Crystal Palace
45
45.60
16°
Nottingham Forest
43
44.19
17°
Tottenham
38
40.64
18°
West Ham
36
37.56
19°
Burnley
21
22.45
20°
Wolves
19
20.29
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, el West Ham sería el tercer equipoque perdería la categoría, junto al Burnñey y los Wolves que ya están matemáticamente descendidos a la Championship. Finalmente el Tottenham se salvaría por muy pocos puntos en el tramo final de la campaña luego de un grandísimo susto con chances reales de descender.
El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando a clubes importantes en la tabla de posiciones como el Chelsea, que se quedaría afuera de toda competencia europea.
Actualmente, el Arsenal suma 82 puntos, superando por cuatro unidades al Manchester City culminada la fecha 37 de la competencia y con los de Guardiola ya al día en cuanto a su cantidad de encuentros jugados. En la próxima jornada, los Gunners visitarán al Crystal Palace en Selhurst Park, mientras que los Ciudadanos recibirán la visita del Aston Villa de Unai Emery para cerrar el campeonato.
El Arsenal no era campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo