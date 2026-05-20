La Premier League disfruta de un cierre de película de la temporada 2025/26. El Arsenal se ha proclamado campeón después de que el Manchester City empatase este martes su partido pendiente frente al Bournemouth.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

En este contexto, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da al Arsenal una proyección de 84.18 puntos, seguido del Manchester City con 81.15. El tercer equipo clasificado sería el Manchester United con 69.05 unidades, mientras que el Aston Villa aparecería cuarto con 62.54.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEY | GLYN KIRK/GettyImages

El Liverpool, el Bournemouth, el Brighton, el Brentford, el Chelsea y el Sunderland completan el top 10 de la temporada en la liga inglesa.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 82 84.18 2° Manchester City 78 81.15 3° Manchester United 68 69.05 4° Aston Villa 62 62.54 5° Liverpool 59 60.85 6° Bournemouth 56 57.47 7° Brighton 53 54.71 8° Brentford 52 52.93 9° Chelsea 49 52.42 10° Sunderland 51 52.09 11° Newcastle 49 50.49 12° Fulham 49 50.27 13° Everton 49 50.13 14° Leeds 47 48.20 15° Crystal Palace 45 45.60 16° Nottingham Forest 43 44.19 17° Tottenham 38 40.64 18° West Ham 36 37.56 19° Burnley 21 22.45 20° Wolves 19 20.29

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, el West Ham sería el tercer equipoque perdería la categoría, junto al Burnñey y los Wolves que ya están matemáticamente descendidos a la Championship. Finalmente el Tottenham se salvaría por muy pocos puntos en el tramo final de la campaña luego de un grandísimo susto con chances reales de descender.

El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando a clubes importantes en la tabla de posiciones como el Chelsea, que se quedaría afuera de toda competencia europea.

West Ham United v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Actualmente, el Arsenal suma 82 puntos, superando por cuatro unidades al Manchester City culminada la fecha 37 de la competencia y con los de Guardiola ya al día en cuanto a su cantidad de encuentros jugados. En la próxima jornada, los Gunners visitarán al Crystal Palace en Selhurst Park, mientras que los Ciudadanos recibirán la visita del Aston Villa de Unai Emery para cerrar el campeonato.

El Arsenal no era campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

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