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Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación de la Premier League tras la jornada 37 según la IA?

El Arsenal ya es campeón a falta de una jornada
Bruno Pernigotti|
Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League
Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

La Premier League disfruta de un cierre de película de la temporada 2025/26. El Arsenal se ha proclamado campeón después de que el Manchester City empatase este martes su partido pendiente frente al Bournemouth.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

En este contexto, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da al Arsenal una proyección de 84.18 puntos, seguido del Manchester City con 81.15. El tercer equipo clasificado sería el Manchester United con 69.05 unidades, mientras que el Aston Villa aparecería cuarto con 62.54.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEY
FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEY | GLYN KIRK/GettyImages

El Liverpool, el Bournemouth, el Brighton, el Brentford, el Chelsea y el Sunderland completan el top 10 de la temporada en la liga inglesa.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

82

84.18

Manchester City

78

81.15

Manchester United

68

69.05

Aston Villa

62

62.54

Liverpool

59

60.85

Bournemouth

56

57.47

Brighton

53

54.71

Brentford

52

52.93

Chelsea

49

52.42

10°

Sunderland

51

52.09

11°

Newcastle

49

50.49

12°

Fulham

49

50.27

13°

Everton

49

50.13

14°

Leeds

47

48.20

15°

Crystal Palace

45

45.60

16°

Nottingham Forest

43

44.19

17°

Tottenham

38

40.64

18°

West Ham

36

37.56

19°

Burnley

21

22.45

20°

Wolves

19

20.29

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, el West Ham sería el tercer equipoque perdería la categoría, junto al Burnñey y los Wolves que ya están matemáticamente descendidos a la Championship. Finalmente el Tottenham se salvaría por muy pocos puntos en el tramo final de la campaña luego de un grandísimo susto con chances reales de descender.

El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando a clubes importantes en la tabla de posiciones como el Chelsea, que se quedaría afuera de toda competencia europea.

Taty Castellanos
West Ham United v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Actualmente, el Arsenal suma 82 puntos, superando por cuatro unidades al Manchester City culminada la fecha 37 de la competencia y con los de Guardiola ya al día en cuanto a su cantidad de encuentros jugados. En la próxima jornada, los Gunners visitarán al Crystal Palace en Selhurst Park, mientras que los Ciudadanos recibirán la visita del Aston Villa de Unai Emery para cerrar el campeonato.

El Arsenal no era campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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