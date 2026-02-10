Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 25 según la Inteligencia Artificial?

El Arsenal sigue siendo el líder con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado
Bruno Pernigotti|
Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

La Premier League está que arde y el Arsenal es el gran candidato a la gloria, mientras que el Manchester City renació tras un complicado arranque de temporada y lucha por dar el golpe y arrebatarle la gloria al equipo de Mikel Arteta.

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 82.71 puntos esperados, seguido del Manchester City con 73.56. El tercero sería el Aston Villa con 70.16 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Chelsea con 63.95.

Viktor Gyoekeres, Eberechi Eze
Arsenal v Sunderland - Premier League | Alex Burstow/GettyImages

Manchester United, Liverpool, Brentford, Everton, Bournemouth y Newcastle completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

56

82.71

Manchester City

50

73.56

Aston Villa

47

70.16

Chelsea

43

63.95

Manchester United

44

63.02

Liverpool

39

61.07

Brentford

39

58.16

Everton

37

53.65

Bournemouth

34

51.99

10°

Everton

37

51.00

11°

Sunderland

36

50.92

12°

Fulham

34

50.20

13°

Crystal Palace

32

49.40

14°

Brighton

31

48.58

15°

Tottenham

29

46.19

16°

Leeds

29

44.20

17°

Nottingham Forest

26

41.64

18°

West Ham

23

36.30

19°

Burnley

15

25.81

20°

Wolves

8

19.29

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Si se cumple la predicción de la inteligencia artificial, los Wolves se salvarían de romper el récord negativo del Derby County de menor cantidad de puntos en una temporada (11).

El Manchester United se quedaría a nada de la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podría ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 56 puntos, superando por seis unidades al Manchester City culminada la fecha 25 de la competencia. En la próxima jornada, los Gunners visitarán al Brentford para cerrar la actividad y los Ciudadanos tendrán la visita del Fulham en el Emirates. Además, Nottingham Forest y Wolves protagonizarán uno de los duelos más vibrantes en la lucha por la permanencia.

Wolverhampton Wanderers players
Los Wolves, los más complicados | NurPhoto/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol