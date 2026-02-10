¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 25 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League está que arde y el Arsenal es el gran candidato a la gloria, mientras que el Manchester City renació tras un complicado arranque de temporada y lucha por dar el golpe y arrebatarle la gloria al equipo de Mikel Arteta.
En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 82.71 puntos esperados, seguido del Manchester City con 73.56. El tercero sería el Aston Villa con 70.16 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Chelsea con 63.95.
Manchester United, Liverpool, Brentford, Everton, Bournemouth y Newcastle completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
56
82.71
2°
Manchester City
50
73.56
3°
Aston Villa
47
70.16
4°
Chelsea
43
63.95
5°
Manchester United
44
63.02
6°
Liverpool
39
61.07
7°
Brentford
39
58.16
8°
Everton
37
53.65
9°
Bournemouth
34
51.99
10°
Everton
37
51.00
11°
Sunderland
36
50.92
12°
Fulham
34
50.20
13°
Crystal Palace
32
49.40
14°
Brighton
31
48.58
15°
Tottenham
29
46.19
16°
Leeds
29
44.20
17°
Nottingham Forest
26
41.64
18°
West Ham
23
36.30
19°
Burnley
15
25.81
20°
Wolves
8
19.29
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Si se cumple la predicción de la inteligencia artificial, los Wolves se salvarían de romper el récord negativo del Derby County de menor cantidad de puntos en una temporada (11).
El Manchester United se quedaría a nada de la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podría ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 56 puntos, superando por seis unidades al Manchester City culminada la fecha 25 de la competencia. En la próxima jornada, los Gunners visitarán al Brentford para cerrar la actividad y los Ciudadanos tendrán la visita del Fulham en el Emirates. Además, Nottingham Forest y Wolves protagonizarán uno de los duelos más vibrantes en la lucha por la permanencia.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
