¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 26 según la Inteligencia Artificial?

La Premier League está que arde y el Arsenal es el gran candidato a la gloria, aunque el Manchester City le recortó distancias en esta última jornada y se acercó a tan solo cuatro puntos de diferencia.

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 81.93 puntos esperados, seguido del Manchester City con 74.56. El tercero sería el Aston Villa con 71.40 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Liverpool con 62.76.

Chelsea, Manchester United, Brentford, Bournemouth, Newcastle y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 57 81.93 2° Manchester City 53 74.56 3° Aston Villa 50 71.40 4° Liverpool 42 62.76 5° Chelsea 44 62.75 6° Manchester United 45 62.39 7° Brentford 40 58.22 8° Bournemouth 37 54.13 9° Newcastle 36 53.21 10° Everton 37 51.73 11° Sunderland 36 49.69 12° Fulham 34 49.35 13° Brighton 31 47.55 14° Crystal Palace 32 46.76 15° Leeds 30 44.70 16° Tottenham 29 44.52 17° Nottingham Forest 27 40.41 18° West Ham 24 36.13 19° Burnley 18 28.55 20° Wolves 9 19.64

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Si se cumple la predicción de la inteligencia artificial, los Wolves se salvarían de romper el récord negativo del Derby County de menor cantidad de puntos en una temporada (11).

Tanto Manchester United como Chelsea se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 57 puntos, superando por cuatro unidades al Manchester City culminada la fecha 26 de la competencia. En la próxima jornada, los Gunners tendrán una difícil parada contra el Tottenham en condición de visitante, mientras que los Ciudadanos de Pep Guardiola se verán las caras con el Newcastle en el Etihad Stadium.

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

