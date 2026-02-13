¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 26 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League está que arde y el Arsenal es el gran candidato a la gloria, aunque el Manchester City le recortó distancias en esta última jornada y se acercó a tan solo cuatro puntos de diferencia.
En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 81.93 puntos esperados, seguido del Manchester City con 74.56. El tercero sería el Aston Villa con 71.40 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Liverpool con 62.76.
Chelsea, Manchester United, Brentford, Bournemouth, Newcastle y Everton completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
57
81.93
2°
Manchester City
53
74.56
3°
Aston Villa
50
71.40
4°
Liverpool
42
62.76
5°
Chelsea
44
62.75
6°
Manchester United
45
62.39
7°
Brentford
40
58.22
8°
Bournemouth
37
54.13
9°
Newcastle
36
53.21
10°
Everton
37
51.73
11°
Sunderland
36
49.69
12°
Fulham
34
49.35
13°
Brighton
31
47.55
14°
Crystal Palace
32
46.76
15°
Leeds
30
44.70
16°
Tottenham
29
44.52
17°
Nottingham Forest
27
40.41
18°
West Ham
24
36.13
19°
Burnley
18
28.55
20°
Wolves
9
19.64
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Si se cumple la predicción de la inteligencia artificial, los Wolves se salvarían de romper el récord negativo del Derby County de menor cantidad de puntos en una temporada (11).
Tanto Manchester United como Chelsea se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 57 puntos, superando por cuatro unidades al Manchester City culminada la fecha 26 de la competencia. En la próxima jornada, los Gunners tendrán una difícil parada contra el Tottenham en condición de visitante, mientras que los Ciudadanos de Pep Guardiola se verán las caras con el Newcastle en el Etihad Stadium.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
