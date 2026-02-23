¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 27 según la Inteligencia Artificial?

La Premier League está que arde y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, logró recuperarse tras dos empates que asustaron a más de uno en un Emirates Stadium que sueña con levantar el trofeo de la liga inglesa.

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 81.50 puntos esperados, seguido del Manchester City con 75.82. El tercero sería el Aston Villa con 69.59 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Chelsea con 61.05.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Michael Regan - The FA/GettyImages

Manchester United, Liverpool, Brentford, Bournemouth, Fulham y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 61 81.50 2° Manchester City 56 75.82 3° Aston Villa 51 69.59 4° Chelsea 45 61.05 5° Manchester United 45 62.39 6° Liverpool 45 64.34 7° Brentford 40 55.99 8° Bournemouth 38 53.61 9° Everton 37 51.85 10° Fulham 37 51.14 11° Newcastle 36 52.69 12° Fulham 37 51.62 13° Brighton 34 49.88 14° Sunderland 36 47.70 15° Leeds 31 45.23 16° Tottenham 29 43.53 17° Nottingham Forest 27 39.78 18° West Ham 25 35.90 19° Burnley 19 29.12 20° Wolves 10 19.53

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Si se cumple la predicción de la inteligencia artificial, los Wolves se salvarían de romper el récord negativo del Derby County de menor cantidad de puntos en una temporada (11), marca que podrían haber igualado en esta jornada si no hubiera sido por el gol agónico del Crystal Palace.

Tanto Manchester United como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 61 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 27 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.

En la próxima jornada, los de Mikel Arteta recibirán al Chelsea en el Emirates Stadium y los de Guardiola visitarán Elland Road para medirse con el Leeds.

Los Wolves, los más complicados | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

