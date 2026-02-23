¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 27 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League está que arde y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, logró recuperarse tras dos empates que asustaron a más de uno en un Emirates Stadium que sueña con levantar el trofeo de la liga inglesa.
En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 81.50 puntos esperados, seguido del Manchester City con 75.82. El tercero sería el Aston Villa con 69.59 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Chelsea con 61.05.
Manchester United, Liverpool, Brentford, Bournemouth, Fulham y Everton completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
61
81.50
2°
Manchester City
56
75.82
3°
Aston Villa
51
69.59
4°
Chelsea
45
61.05
5°
Manchester United
45
62.39
6°
Liverpool
45
64.34
7°
Brentford
40
55.99
8°
Bournemouth
38
53.61
9°
Everton
37
51.85
10°
Fulham
37
51.14
11°
Newcastle
36
52.69
12°
13°
Brighton
34
49.88
14°
Sunderland
36
47.70
15°
Leeds
31
45.23
16°
Tottenham
29
43.53
17°
Nottingham Forest
27
39.78
18°
West Ham
25
35.90
19°
Burnley
19
29.12
20°
Wolves
10
19.53
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Si se cumple la predicción de la inteligencia artificial, los Wolves se salvarían de romper el récord negativo del Derby County de menor cantidad de puntos en una temporada (11), marca que podrían haber igualado en esta jornada si no hubiera sido por el gol agónico del Crystal Palace.
Tanto Manchester United como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 61 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 27 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.
En la próxima jornada, los de Mikel Arteta recibirán al Chelsea en el Emirates Stadium y los de Guardiola visitarán Elland Road para medirse con el Leeds.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
