Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 27 según la Inteligencia Artificial?

El Arsenal se recuperó aplastando al Tottenham y el City venció al Newcastle.
Bruno Pernigotti|
Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League
Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La Premier League está que arde y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, logró recuperarse tras dos empates que asustaron a más de uno en un Emirates Stadium que sueña con levantar el trofeo de la liga inglesa.

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 81.50 puntos esperados, seguido del Manchester City con 75.82. El tercero sería el Aston Villa con 69.59 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Chelsea con 61.05.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Michael Regan - The FA/GettyImages

Manchester United, Liverpool, Brentford, Bournemouth, Fulham y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

61

81.50

Manchester City

56

75.82

Aston Villa

51

69.59

Chelsea

45

61.05

Manchester United

45

62.39

Liverpool

45

64.34

Brentford

40

55.99

Bournemouth

38

53.61

Everton

37

51.85

10°

Fulham

37

51.14

11°

Newcastle

36

52.69

12°

Fulham

37

51.62

13°

Brighton

34

49.88

14°

Sunderland

36

47.70

15°

Leeds

31

45.23

16°

Tottenham

29

43.53

17°

Nottingham Forest

27

39.78

18°

West Ham

25

35.90

19°

Burnley

19

29.12

20°

Wolves

10

19.53

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Si se cumple la predicción de la inteligencia artificial, los Wolves se salvarían de romper el récord negativo del Derby County de menor cantidad de puntos en una temporada (11), marca que podrían haber igualado en esta jornada si no hubiera sido por el gol agónico del Crystal Palace.

Tanto Manchester United como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 61 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 27 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.

En la próxima jornada, los de Mikel Arteta recibirán al Chelsea en el Emirates Stadium y los de Guardiola visitarán Elland Road para medirse con el Leeds.

Hugo Bueno
Los Wolves, los más complicados | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol