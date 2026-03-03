Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 28 según la Inteligencia Artificial?

El Arsenal venció al Chelsea y mantuvo la diferencia con el Manchester City
Bruno Pernigotti|
Arsenal v Chelsea - Premier League
Arsenal v Chelsea - Premier League | Stuart MacFarlane/GettyImages

La Premier League está que arde y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, ratificó su levantada con un gran triunfo ante el Chelsea de Liam Rosenior. Por su parte, el City le ganó con lo justo al Leeds en Elland Road.

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 82.65 puntos esperados, seguido del Manchester City con 77.28. El tercero sería el Aston Villa con 67.09 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 65.66.

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield
El trofeo se acerca al Emirates Stadium por primera vez en más de dos décadas | Michael Regan - The FA/GettyImages

Liverpool, Chelsea, Brentford, Bournemouth, Fulham y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

64

82.69

Manchester City

59

77.31

Aston Villa

51

67.18

Manchester United

51

65.79

Liverpool

48

65.27

Chelsea

45

60.38

Brentford

43

57.36

Fulham

40

53.22

Everton

40

52.66

10°

Bournemouth

39

52.58

11°

Brighton

37

51.22

12°

Newcastle

36

50.47

13°

Sunderland

37

48.13

14°

Crystal Palace

35

46.63

15°

Leeds

31

44.12

16°

Tottenham

29

42.05

17°

Nottingham Forest

27

38.26

18°

West Ham

25

35.12

19°

Burnley

19

27.83

20°

Wolves

13

22.09

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Los Wolves lograron romper la marca del Derby County y no serán el peor equipo de la historia de la Premier League al superar la línea de los 11 puntos.

Tanto Chelsea como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El Manchester United terminaría a nada del podio y haría un increíble regreso a la máxima competencia de clubes europeos.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 64 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 28 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.

En la próxima jornada, los de Mikel Arteta visitarán al Brighton en Falmer y los de Guardiola recibirán al Nottingham Forest, complicados en la lucha por la permanencia.

Mateus Mane
El Wolverhampton está virtualmente descendido | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol