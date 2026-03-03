¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 28 según la Inteligencia Artificial?

La Premier League está que arde y el Arsenal, que es el gran candidato a la gloria, ratificó su levantada con un gran triunfo ante el Chelsea de Liam Rosenior. Por su parte, el City le ganó con lo justo al Leeds en Elland Road.

En el ejercicio de la supercomputadora de Opta, el ganador del trofeo al final de la temporada sería el Arsenal con 82.65 puntos esperados, seguido del Manchester City con 77.28. El tercero sería el Aston Villa con 67.09 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 65.66.

El trofeo se acerca al Emirates Stadium por primera vez en más de dos décadas | Michael Regan - The FA/GettyImages

Liverpool, Chelsea, Brentford, Bournemouth, Fulham y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 64 82.69 2° Manchester City 59 77.31 3° Aston Villa 51 67.18 4° Manchester United 51 65.79 5° Liverpool 48 65.27 6° Chelsea 45 60.38 7° Brentford 43 57.36 8° Fulham 40 53.22 9° Everton 40 52.66 10° Bournemouth 39 52.58 11° Brighton 37 51.22 12° Newcastle 36 50.47 13° Sunderland 37 48.13 14° Crystal Palace 35 46.63 15° Leeds 31 44.12 16° Tottenham 29 42.05 17° Nottingham Forest 27 38.26 18° West Ham 25 35.12 19° Burnley 19 27.83 20° Wolves 13 22.09

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían West Ham, Burnley y Wolverhampton, con el Nottingham Forest salvándose por muy poco. Los Wolves lograron romper la marca del Derby County y no serán el peor equipo de la historia de la Premier League al superar la línea de los 11 puntos.

Tanto Chelsea como Liverpool se quedarían a las puertas de entrar en la UEFA Champions League por tabla de posiciones, aunque podrían ingresar si algún club inglés se consagra en este certamen o en la UEFA Europa League. El Manchester United terminaría a nada del podio y haría un increíble regreso a la máxima competencia de clubes europeos.

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 64 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 28 de la competencia, aunque los Gunners tienen un partido más por el adelantado de la jornada 31 que disputaron ante Wolves.

En la próxima jornada, los de Mikel Arteta visitarán al Brighton en Falmer y los de Guardiola recibirán al Nottingham Forest, complicados en la lucha por la permanencia.

El Wolverhampton está virtualmente descendido | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

