¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 33 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League está en llamas y el Arsenal corre serio riesgo de perder una gloria que parecía tener prácticamente asegurada: el Manchester City le ganó en el Etihad Stadium el pasado domingo y quedó a 3 puntos con un partido menos.
A pesar de esta situación, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 80.74 puntos esperados, seguido del Manchester City con 78.20. El tercero sería el Aston Villa con 65.87 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 65.64.
Liverpool, Bournemouth, Chelsea, Brighton, Brentford y Everton completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
70
80.74
2°
Manchester City
67
78.20
3°
Aston Villa
58
65.87
4°
Manchester United
58
65.64
5°
Liverpool
55
62.70
6°
Bournemouth
48
55.39
7°
Chelsea
48
55.21
8°
Brighton
47
54.90
9°
Brentford
48
54.27
10°
Everton
47
53.86
11°
Sunderland
46
52.27
12°
Fulham
45
51.09
13°
Crystal Palace
42
49.67
14°
Newcastle
42
48.64
15°
Leeds
39
45.53
16°
Nottingham Forest
36
41.91
17°
West Ham
32
38.40
18°
Tottenham
31
36.85
19°
Burnley
20
24.19
20°
Wolves
17
22.91
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el Tottenham, Burnley y Wolves. La caída de los Spurs a la segunda división sería histórica, ya que supieron ser campeones de la UEFA Europa League en la temporada pasada y llegaron a octavos de final de la UEFA Champions League en la actual campaña. Según el cálculo, tienen un 56.58% de posibilidades de bajar al Championship.
El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando al Chelsea en la tabla de posiciones y mandándolos a jugar la UEFA Conference League, igual que hace dos temporadas.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por tres unidades al Manchester City culminada la fecha 33 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, los Gunners recibirán la visita del Newcastle, mientras que los Ciudadanos enfrentarán fuera de casa al prácticamente descendido Burnley.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo