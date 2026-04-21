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Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 33 según la Inteligencia Artificial?

El Manchester City le ganó el duelo clave al Arsenal y la clasificación está que arde.
Bruno Pernigotti|
Manchester City v Arsenal - Premier League - Etihad Stadium
Manchester City v Arsenal - Premier League - Etihad Stadium | Martin Rickett - PA Images/GettyImages

La Premier League está en llamas y el Arsenal corre serio riesgo de perder una gloria que parecía tener prácticamente asegurada: el Manchester City le ganó en el Etihad Stadium el pasado domingo y quedó a 3 puntos con un partido menos.

A pesar de esta situación, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 80.74 puntos esperados, seguido del Manchester City con 78.20. El tercero sería el Aston Villa con 65.87 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 65.64.

Erling Braut Haaland, David Raya
Manchester City v Arsenal - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Liverpool, Bournemouth, Chelsea, Brighton, Brentford y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

70

80.74

Manchester City

67

78.20

Aston Villa

58

65.87

Manchester United

58

65.64

Liverpool

55

62.70

Bournemouth

48

55.39

Chelsea

48

55.21

Brighton

47

54.90

Brentford

48

54.27

10°

Everton

47

53.86

11°

Sunderland

46

52.27

12°

Fulham

45

51.09

13°

Crystal Palace

42

49.67

14°

Newcastle

42

48.64

15°

Leeds

39

45.53

16°

Nottingham Forest

36

41.91

17°

West Ham

32

38.40

18°

Tottenham

31

36.85

19°

Burnley

20

24.19

20°

Wolves

17

22.91

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el Tottenham, Burnley y Wolves. La caída de los Spurs a la segunda división sería histórica, ya que supieron ser campeones de la UEFA Europa League en la temporada pasada y llegaron a octavos de final de la UEFA Champions League en la actual campaña. Según el cálculo, tienen un 56.58% de posibilidades de bajar al Championship.

El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando al Chelsea en la tabla de posiciones y mandándolos a jugar la UEFA Conference League, igual que hace dos temporadas.

Xavi Simons
Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por tres unidades al Manchester City culminada la fecha 33 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, los Gunners recibirán la visita del Newcastle, mientras que los Ciudadanos enfrentarán fuera de casa al prácticamente descendido Burnley.

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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