¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 33 según la Inteligencia Artificial?

La Premier League está en llamas y el Arsenal corre serio riesgo de perder una gloria que parecía tener prácticamente asegurada: el Manchester City le ganó en el Etihad Stadium el pasado domingo y quedó a 3 puntos con un partido menos.

A pesar de esta situación, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 80.74 puntos esperados, seguido del Manchester City con 78.20. El tercero sería el Aston Villa con 65.87 unidades, mientras que en el cuarto se ubicaría el Manchester United con 65.64.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Liverpool, Bournemouth, Chelsea, Brighton, Brentford y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 70 80.74 2° Manchester City 67 78.20 3° Aston Villa 58 65.87 4° Manchester United 58 65.64 5° Liverpool 55 62.70 6° Bournemouth 48 55.39 7° Chelsea 48 55.21 8° Brighton 47 54.90 9° Brentford 48 54.27 10° Everton 47 53.86 11° Sunderland 46 52.27 12° Fulham 45 51.09 13° Crystal Palace 42 49.67 14° Newcastle 42 48.64 15° Leeds 39 45.53 16° Nottingham Forest 36 41.91 17° West Ham 32 38.40 18° Tottenham 31 36.85 19° Burnley 20 24.19 20° Wolves 17 22.91

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el Tottenham, Burnley y Wolves. La caída de los Spurs a la segunda división sería histórica, ya que supieron ser campeones de la UEFA Europa League en la temporada pasada y llegaron a octavos de final de la UEFA Champions League en la actual campaña. Según el cálculo, tienen un 56.58% de posibilidades de bajar al Championship.

El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando al Chelsea en la tabla de posiciones y mandándolos a jugar la UEFA Conference League, igual que hace dos temporadas.

Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 70 puntos, superando por tres unidades al Manchester City culminada la fecha 33 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, los Gunners recibirán la visita del Newcastle, mientras que los Ciudadanos enfrentarán fuera de casa al prácticamente descendido Burnley.

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

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