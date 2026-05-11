Skip to main content
Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 36 según la Inteligencia Artificial?

El Arsenal se salvó en la última ante el West Ham y sigue en lo más alto.
Bruno Pernigotti|
West Ham United v Arsenal - Premier League
West Ham United v Arsenal - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

La Premier League disfruta de un cierre de película y el Arsenal respiró en la última jugada contra el West Ham: lo ganaba 1-0 con gol de Trossard y el VAR anuló, con justicia, un tanto de los Hammers por falta sobre David Raya. Por su parte, el Manchester City hizo su parte venciendo con autoridad al Brentford.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

En este contexto, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 83.41 puntos esperados, seguido del Manchester City con 79.89. El tercero sería el Manchester United con 68.00 unidades, mientras que el Liverpool aparecería cuarto con 62.27.

FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENAL
FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENAL | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Brentford, Chelsea y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición

Club

Puntos actuales

Puntos esperados

Arsenal

79

83.41

Manchester City

74

79.89

Manchester United

65

68.00

Liverpool

59

62.27

Aston Villa

59

61.06

Bournemouth

55

57.48

Brighton

53

56.06

Brentford

51

53.81

Chelsea

49

52.12

10°

Everton

49

52.06

11°

Fulham

48

50.93

12°

Sunderland

48

50.21

13°

Newcastle

46

48.97

14°

Leeds

43

46.32

15°

Crystal Palace

44

46.25

16°

Nottingham Forest

43

45.38

17°

Tottenham

37

41.35

18°

West Ham

36

38.57

19°

Burnley

21

22.82

20°

Wolves

18

20.42

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el West Ham, Burnley y Wolves. El Tottenham se salvaría por muy pocos puntos en el tramo final de la campaña luego de un grandísimo susto con chances reales de descender.

El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando a clubes importantes en la tabla de posiciones como el Chelsea, que se quedaría afuera de toda competencia europea.

Taty Castellanos
West Ham United v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 79 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 36 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, los Gunners recibirán la visita del ya descendido Burnley y los Ciudadanos visitarán al complicado Bournemouth, que se juega una final en su sueño de clasificar a las copas europeas.

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

Home/Futbol