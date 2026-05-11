¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 36 según la Inteligencia Artificial?

La Premier League disfruta de un cierre de película y el Arsenal respiró en la última jugada contra el West Ham: lo ganaba 1-0 con gol de Trossard y el VAR anuló, con justicia, un tanto de los Hammers por falta sobre David Raya. Por su parte, el Manchester City hizo su parte venciendo con autoridad al Brentford.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

En este contexto, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 83.41 puntos esperados, seguido del Manchester City con 79.89. El tercero sería el Manchester United con 68.00 unidades, mientras que el Liverpool aparecería cuarto con 62.27.

FBL-ENG-PR-WEST HAM-ARSENAL | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Brentford, Chelsea y Everton completan el top 10 de la temporada.

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados 1° Arsenal 79 83.41 2° Manchester City 74 79.89 3° Manchester United 65 68.00 4° Liverpool 59 62.27 5° Aston Villa 59 61.06 6° Bournemouth 55 57.48 7° Brighton 53 56.06 8° Brentford 51 53.81 9° Chelsea 49 52.12 10° Everton 49 52.06 11° Fulham 48 50.93 12° Sunderland 48 50.21 13° Newcastle 46 48.97 14° Leeds 43 46.32 15° Crystal Palace 44 46.25 16° Nottingham Forest 43 45.38 17° Tottenham 37 41.35 18° West Ham 36 38.57 19° Burnley 21 22.82 20° Wolves 18 20.42

Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el West Ham, Burnley y Wolves. El Tottenham se salvaría por muy pocos puntos en el tramo final de la campaña luego de un grandísimo susto con chances reales de descender.

El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando a clubes importantes en la tabla de posiciones como el Chelsea, que se quedaría afuera de toda competencia europea.

West Ham United v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 79 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 36 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, los Gunners recibirán la visita del ya descendido Burnley y los Ciudadanos visitarán al complicado Bournemouth, que se juega una final en su sueño de clasificar a las copas europeas.

El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.

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