¿Cómo quedaría la clasificación final de la Premier League tras la jornada 36 según la Inteligencia Artificial?
La Premier League disfruta de un cierre de película y el Arsenal respiró en la última jugada contra el West Ham: lo ganaba 1-0 con gol de Trossard y el VAR anuló, con justicia, un tanto de los Hammers por falta sobre David Raya. Por su parte, el Manchester City hizo su parte venciendo con autoridad al Brentford.
Este artículo fue publicado originalmente en SI FC
En este contexto, el ejercicio de la supercomputadora de Opta da como el ganador del trofeo al final de la temporada al Arsenal con 83.41 puntos esperados, seguido del Manchester City con 79.89. El tercero sería el Manchester United con 68.00 unidades, mientras que el Liverpool aparecería cuarto con 62.27.
Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Brentford, Chelsea y Everton completan el top 10 de la temporada.
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
1°
Arsenal
79
83.41
2°
Manchester City
74
79.89
3°
Manchester United
65
68.00
4°
Liverpool
59
62.27
5°
Aston Villa
59
61.06
6°
Bournemouth
55
57.48
7°
Brighton
53
56.06
8°
Brentford
51
53.81
9°
Chelsea
49
52.12
10°
Everton
49
52.06
11°
Fulham
48
50.93
12°
Sunderland
48
50.21
13°
Newcastle
46
48.97
14°
Leeds
43
46.32
15°
Crystal Palace
44
46.25
16°
Nottingham Forest
43
45.38
17°
Tottenham
37
41.35
18°
West Ham
36
38.57
19°
Burnley
21
22.82
20°
Wolves
18
20.42
Según el ejercicio hipotético de la IA de Opta, los tres que perderían la categoría serían el West Ham, Burnley y Wolves. El Tottenham se salvaría por muy pocos puntos en el tramo final de la campaña luego de un grandísimo susto con chances reales de descender.
El Bournemouth conseguiría una histórica clasificación a la UEFA Europa League, superando a clubes importantes en la tabla de posiciones como el Chelsea, que se quedaría afuera de toda competencia europea.
Actualmente, el Arsenal es el líder de la tabla de posiciones con 79 puntos, superando por cinco unidades al Manchester City culminada la fecha 36 de la competencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos (vs. Crystal Palace). En la próxima jornada, los Gunners recibirán la visita del ya descendido Burnley y los Ciudadanos visitarán al complicado Bournemouth, que se juega una final en su sueño de clasificar a las copas europeas.
El Arsenal no sale campeón de la Premier League desde la temporada 2003/04 de la mano de Arséne Wenger, en el equipo denominado "Los Invencibles". En esa oportunidad, sacaron 90 puntos, superando al Chelsea por once unidades.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo