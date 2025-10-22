¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2025/26 tras la jornada 3?

La tercera jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes, el gran protagonista fue el FC Barcelona ganándole 6-1 al Olympiacos en Montjuic gracias al hattrick de Fermín López y los goles de Marcus Rashford y Lamine Yamal. Mientras tanto, en Londres, el Arsenal se destacó aplastando 4-0 al Atlético de Madrid con tantos de Gabriel Magalhaes, Martinelli y Gyökeres por duplicado.

El PSG le propinó una paliza 7-2 a domicilio al Bayer Leverkusen con un show de Desiré Doué, el Inter ganó 4-0 en Bélgica, el PSV sorprendió goleando 6-2 al Napoli en los Países Bajos y el Borussia Dortmund triunfó 4-2 en su visita al Copenhague en Dinamarca.

FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Judit Cartiel/GettyImages

En el primer turno del miércoles, el Qarabag perdió su invicto frente al Athletic Club cayendo por 3-1 en San Mamés. Habían arrancado ganando al minuto, pero los de Ernesto Valverde se hicieron fuertes en casa y lograron revertir la historia.

El Chelsea goleó al Ajax en Stamford Bridge con un jugador más casi todo el partido, mientras que el Liverpool se recuperó tras los malos resultados recientes y le ganó con autoridad al Eintracht Frankfurt en Alemania.

Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Justin Setterfield/GettyImages

Con los resultados de la segunda jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 3ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° PSG 9 +10 2° Bayern Múnich 9 +10 3° Inter de Milán 9 +9 4° Arsenal 9 +8 5° Real Madrid 9 +7 6° Borussia Dortmund 7 +5 7° Manchester City 7 +4 8° Newcastle 6 +6

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° FC Barcelona 6 +5 10° Liverpool 6 +4 11° Chelsea 6 +3 12° Sporting de Lisboa 6 +3 13° Qarabag 6 +1 14° Galatasaray 6 -1 15° Tottenham 5 +1 16° PSV 4 +2 17° Atalanta 4 -3 18° Olympique Marsella 3 +2 19° Atlético de Madrid 3 -1 20° Club Brugge 3 -2 21° Athletic Club 3 -3 22° Eintracht Frankfurt 3 -4 23° Napoli 3 -5 24° Union Saint-Gilloise 3 -6

Momentáneamente eliminados