¿Cómo se compara la defensa del Arsenal con la del Chelsea en su temporada récord de 2004/05?

La posición del Arsenal como uno de los principales candidatos a ganar el título de la Premier League 2025/26 se basa en su sólida defensa.

Mikel Arteta ha construido una zaga tan dominante que no solo los equipos rivales tienen dificultades para marcarle, sino que el portero David Raya apenas recibe disparos a puerta gracias a la pareja de centrales formada por William Saliba y Gabriel.

La consolidación de Jurriën Timber como lateral derecho de élite, sumada a la gran cantidad de opciones disponibles como laterales izquierdos invertidos, ha convertido a enfrentarse al Arsenal en un reto temible. Su solidez defensiva es tan impresionante que quizá tengan la vista puesta en el famoso récord defensivo del Chelsea de la temporada 2004-05.

Liderado por José Mourinho, el Chelsea creó la defensa más sólida en la historia de la Premier League, encajando tan solo 15 goles en 38 partidos en su camino hacia el título.

John Terry y Ricardo Carvalho formaron una de las mejores parejas de ataque de la historia de la liga, flanqueados casi siempre por Paulo Ferreira por la derecha y el futuro jugador del Arsenal, William Gallas, por la izquierda, y por delante del portero Petr Čech, mientras el Chelsea se imponía con facilidad al resto de la división.

El equipo de Mourinho perdió solo un partido de 38 encuentros para conquistar su primer título en la era de la Premier League, y Arteta ahora busca replicar ese éxito con una defensa férrea.

Chelsea dejó un récord difícil de romper en la Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En octubre de 2024, Terry publicó en Instagram que el récord del Chelsea jamás se rompería.

"Hace poco me enviaron la lista de los 15 goles que encajamos en la temporada 2004-05. Me molesta, pero también me siento muy orgulloso de haber formado parte de un gran equipo", explicó. "Repasando los partidos y los goles, pienso que deberían ser 10 o menos.

“Los récords están para romperse, pero no creo que jamás se supere la marca de 15 goles encajados en la Premier League".

¿Cómo se compara el récord defensivo del Arsenal con el del Chelsea?

Jornada

Chelsea 2004–05: Total de goles encajados Arsenal 2025–26: Total de goles encajados 1 0 0 2 0 0 3 0 1 4 1 1 5 1 2 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9 2 3 10 2 3 11 3 Por jugar 12 3 Por jugar 13 4 Por jugar 14 6 Por jugar 15 6 Por jugar 16 6 Por jugar 17 8 Por jugar 18 8 Por jugar 19 8 Por jugar 20 8 Por jugar 21 8 Por jugar 22 8 Por jugar 23 8 Por jugar 24 8 Por jugar 25 8 Por jugar 26 8 Por jugar 27 8 Por jugar 28 8 Por jugar 29 8 Por jugar 30 9 Por jugar 31 10 Por jugar 32 11 Por jugar 33 12 Por jugar 34 13 Por jugar 35 14 Por jugar 36 14 Por jugar 37 14 Por jugar 38 15 Por jugar

