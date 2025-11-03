Sports Illustrated Fútbol

¿Cómo se compara la defensa del Arsenal con la del Chelsea en su temporada récord de 2004/05?

Los Gunners solo han encajado tres goles en 10 jornadas y buscan batir una de las marcas más famosos de la Premier League
Mariana Moreno|
El Arsenal persigue el récord defensivo del Chelsea | Justin Setterfield/GettyImages

La posición del Arsenal como uno de los principales candidatos a ganar el título de la Premier League 2025/26 se basa en su sólida defensa.

Mikel Arteta ha construido una zaga tan dominante que no solo los equipos rivales tienen dificultades para marcarle, sino que el portero David Raya apenas recibe disparos a puerta gracias a la pareja de centrales formada por William Saliba y Gabriel.

La consolidación de Jurriën Timber como lateral derecho de élite, sumada a la gran cantidad de opciones disponibles como laterales izquierdos invertidos, ha convertido a enfrentarse al Arsenal en un reto temible. Su solidez defensiva es tan impresionante que quizá tengan la vista puesta en el famoso récord defensivo del Chelsea de la temporada 2004-05.

Liderado por José Mourinho, el Chelsea creó la defensa más sólida en la historia de la Premier League, encajando tan solo 15 goles en 38 partidos en su camino hacia el título.

John Terry y Ricardo Carvalho formaron una de las mejores parejas de ataque de la historia de la liga, flanqueados casi siempre por Paulo Ferreira por la derecha y el futuro jugador del Arsenal, William Gallas, por la izquierda, y por delante del portero Petr Čech, mientras el Chelsea se imponía con facilidad al resto de la división.

El equipo de Mourinho perdió solo un partido de 38 encuentros para conquistar su primer título en la era de la Premier League, y Arteta ahora busca replicar ese éxito con una defensa férrea.

Joe Cole, John Terry, Hernan Crespo, Arjen Robben, William Gallas, Petr Cech, Wayne Bridge, Eidur Gudjohnsen, Claude Makelele, Maniche, Frank Lampard, Didier Drogba, Paulo Ferreira, Michael Essien
Chelsea dejó un récord difícil de romper en la Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En octubre de 2024, Terry publicó en Instagram que el récord del Chelsea jamás se rompería.

"Hace poco me enviaron la lista de los 15 goles que encajamos en la temporada 2004-05. Me molesta, pero también me siento muy orgulloso de haber formado parte de un gran equipo", explicó. "Repasando los partidos y los goles, pienso que deberían ser 10 o menos.

“Los récords están para romperse, pero no creo que jamás se supere la marca de 15 goles encajados en la Premier League".

¿Cómo se compara el récord defensivo del Arsenal con el del Chelsea?

Jornada

Chelsea 2004–05: Total de goles encajados

Arsenal 2025–26: Total de goles encajados

1

0

0

2

0

0

3

0

1

4

1

1

5

1

2

6

1

3

7

1

3

8

1

3

9

2

3

10

2

3

11

3

Por jugar

12

3

Por jugar

13

4

Por jugar

14

6

Por jugar

15

6

Por jugar

16

6

Por jugar

17

8

Por jugar

18

8

Por jugar

19

8

Por jugar

20

8

Por jugar

21

8

Por jugar

22

8

Por jugar

23

8

Por jugar

24

8

Por jugar

25

8

Por jugar

26

8

Por jugar

27

8

Por jugar

28

8

Por jugar

29

8

Por jugar

30

9

Por jugar

31

10

Por jugar

32

11

Por jugar

33

12

Por jugar

34

13

Por jugar

35

14

Por jugar

36

14

Por jugar

37

14

Por jugar

38

15

Por jugar

Published | Modified
Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.

