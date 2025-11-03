¿Cómo se compara la defensa del Arsenal con la del Chelsea en su temporada récord de 2004/05?
La posición del Arsenal como uno de los principales candidatos a ganar el título de la Premier League 2025/26 se basa en su sólida defensa.
Mikel Arteta ha construido una zaga tan dominante que no solo los equipos rivales tienen dificultades para marcarle, sino que el portero David Raya apenas recibe disparos a puerta gracias a la pareja de centrales formada por William Saliba y Gabriel.
La consolidación de Jurriën Timber como lateral derecho de élite, sumada a la gran cantidad de opciones disponibles como laterales izquierdos invertidos, ha convertido a enfrentarse al Arsenal en un reto temible. Su solidez defensiva es tan impresionante que quizá tengan la vista puesta en el famoso récord defensivo del Chelsea de la temporada 2004-05.
Liderado por José Mourinho, el Chelsea creó la defensa más sólida en la historia de la Premier League, encajando tan solo 15 goles en 38 partidos en su camino hacia el título.
John Terry y Ricardo Carvalho formaron una de las mejores parejas de ataque de la historia de la liga, flanqueados casi siempre por Paulo Ferreira por la derecha y el futuro jugador del Arsenal, William Gallas, por la izquierda, y por delante del portero Petr Čech, mientras el Chelsea se imponía con facilidad al resto de la división.
El equipo de Mourinho perdió solo un partido de 38 encuentros para conquistar su primer título en la era de la Premier League, y Arteta ahora busca replicar ese éxito con una defensa férrea.
En octubre de 2024, Terry publicó en Instagram que el récord del Chelsea jamás se rompería.
"Hace poco me enviaron la lista de los 15 goles que encajamos en la temporada 2004-05. Me molesta, pero también me siento muy orgulloso de haber formado parte de un gran equipo", explicó. "Repasando los partidos y los goles, pienso que deberían ser 10 o menos.
“Los récords están para romperse, pero no creo que jamás se supere la marca de 15 goles encajados en la Premier League".
¿Cómo se compara el récord defensivo del Arsenal con el del Chelsea?
Jornada
Chelsea 2004–05: Total de goles encajados
Arsenal 2025–26: Total de goles encajados
1
0
0
2
0
0
3
0
1
4
1
1
5
1
2
6
1
3
7
1
3
8
1
3
9
2
3
10
2
3
11
3
Por jugar
12
3
Por jugar
13
4
Por jugar
14
6
Por jugar
15
6
Por jugar
16
6
Por jugar
17
8
Por jugar
18
8
Por jugar
19
8
Por jugar
20
8
Por jugar
21
8
Por jugar
22
8
Por jugar
23
8
Por jugar
24
8
Por jugar
25
8
Por jugar
26
8
Por jugar
27
8
Por jugar
28
8
Por jugar
29
8
Por jugar
30
9
Por jugar
31
10
Por jugar
32
11
Por jugar
33
12
Por jugar
34
13
Por jugar
35
14
Por jugar
36
14
Por jugar
37
14
Por jugar
38
15
Por jugar
