¿Cómo se definiría la Premier League en caso de empate a puntos entre el Arsenal y el Manchester City?

Tras el reciente triunfo del Manchester City por 2-1 ante el Arsenal, el equipo de Pep Guardiola quedó a tan solo tres puntos de la punta de la Premier League, con un partido menos -postergó el encuentro de la jornada 31 ante el Crystal Palace debido a la final de la EFL Cup-; por su parte, los de Mikel Arteta continúan líderes con 70 unidades.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Si ambos ganan sus correspondientes enfrentamientos restantes, podrían finalizar la temporada con la misma cantidad, abriendo un escenario poco habitual en la pelea por el campeonato.

⚠️🏆 Esto es lo que le queda al ARSENAL y a MANCHESTER CITY, rumbo al TITULO DE PREMIER LEAGUE.



⏳ Ojo que Arsenal tiene las SEMIFINALES DE CHAMPIONS vs Atlético Madrid, en el medio.



¿Quién será el campeón? ⁉️ https://t.co/Xa84EPIoeo pic.twitter.com/Rm9D2gs5Xr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 19, 2026

La diferencia de gol sería el primer filtro

En caso de igualdad de puntos, el criterio inicial para definir al campeón será la diferencia de gol, que contempla la cantidad de tantos convertidos menos los recibidos a lo largo de la temporada. Hasta el momento, el Arsenal mantiene una leve ventaja, con un margen mínimo sobre su escolta. Con pocos partidos por disputarse, esa diferencia podría redurcirse o incluso terminar igualada al término de la competencia.

Asimismo, si también empatan en la diferencia de gol, el reglamento establece que el siguiente criterio a tener en cuenta será la cantidad de coles convertidos. En este punto, el City tiene una ligera superioridad que puede inclinar la balanza hacia la obtención del estandarte.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

En un escenario más extremo, donde ambos equipos queden igualados en puntos, diferencia y goles efectuados, se recurre al historial entre ambos. En esa línea, el conjunto de Pep Guardiola tiene la ventaja tras igualar en el primer cruce de la temporada e imponerse en el segundo encuentro.

Más allá de todas las variables, la posibilidad de necesitar criterios tan finos refleja la paridad de la competencia. Incluso existe una instancia aún más excepcional, con un partido desempate en cancha neutral, aunque nunca fue necesaria en la historia de la liga.

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