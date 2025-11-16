¿Cómo será el nuevo calendario de la Major League Soccer?

La Major League Soccer anunció un cambio histórico en su calendario de competencias, alineando el calendario de la liga con las principales ligas de fútbol del mundo.

A partir del verano de 2027, la MLS adoptará un formato de temporada de verano a primavera, marcando uno de los desarrollos más significativos en la historia de la liga.

Coincidiendo con la transición del calendario, la MLS también introducirá un nuevo formato de temporada regular y postemporada que combina elementos del juego global con las tradiciones deportivas de Norteamérica. La liga revisará también potenciales ajustes al formato de los playoffs como parte de un constante proceso de evaluación, pero aún no ha finalizado ningún cambio.

La nueva estructura para la temporada 2027-28

La temporada regular de la MLS 2027-28 comenzará a mediados o finales de julio de 2027 y concluirá con los Playoffs de la MLS Cup a fines de mayo de 2028.

Al igual que muchas otras ligas internacionales importantes, la MLS tendrá un receso de invierno desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, sin partidos de liga programados en enero.

Antes del cambio al nuevo calendario, la MLS organizará una temporada de transición de febrero a mayo de 2027, con una temporada regular de 14 partidos, postemporada y la MLS Cup. Los resultados determinarán la clasificación de 2027 para la U.S. Open Cup, el Campeonato Canadiense, Leagues Cup y la Copa de Campeones de Concacaf.

Los beneficios estratégicos del cambio de calendario

Optimizar el mercado global de transferencias para jugadores.

Maximizar las contrataciones de jugadores.

Alinearse con el calendario internacional de la FIFA.

Elevar el nivel los playoffs.

Las declaraciones de los líderes del fútbol norteamericano

"El cambio de calendario es una de las decisiones más importantes de nuestra historia", declaró el Comisionado de la MLS, Don Garber.

"Sin duda, este es un gran paso adelante para la MLS para estar a la altura de las mejores ligas del mundo", dijo el entrenador de selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino.

"La belleza de la MLS es cómo ha evolucionado a lo largo de los años, y otro paso en esa evolución es alinearse con las mejores ligas del mundo. Pasar a un calendario internacional ayuda a posicionar a la MLS a la par con los mejores", Gregg Berhalter, director técnico y director deportivo del Chicago Fire FC.

"Tener la MLS en el mismo horario que el resto del mundo es genial. Ya sea que estés en la MLS, Europa o en cualquier otro lugar, estar alineado significa que los jugadores son más agudos cuando son convocados y es más fácil para todos, jugadores, entrenadores y aficionados, seguir el juego durante todo el año", Clint Dempsey, ex capitán de la selección nacional de Estados Unidos.

"Pasar al calendario internacional va a ser un gran cambio de juego, especialmente para la construcción de la nómina. Finalmente nos permite operar en sincronía con el mercado global de transferencias. Podremos fichar jugadores cuando ocurra el mayor movimiento de talento, en el verano, en lugar de a mitad de temporada cuando la integración sea difícil", Will Kuntz, gerente general de LA Galaxy.