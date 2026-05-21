¿Cómo ver Al-Nassr vs Damac en TV y streaming?

El Al-Nassr llegó hasta la última fecha de la Saudi Pro League con chances de gritar campeón, con una ventaja de dos puntos sobre el Al-Hilal en la clasificación.

El equipo de Cristiano Ronaldo adelanta por dos puntos a los de Karim Benzema, con la herida abierta no solo de la oportunidad malograda contra este mismo rival en una de las jornadas pasadas sino con el dolor a cuestas de la final perdida ante el Gamba Osaka de local por la AFC Champions League 2.

En caso de ganar, serán campeones de manera automática, mientras que un empate le puede dar una oportunidad de pelear al Al-Hilal: estos tendrían que ganar por varios goles para revertir la diferencia de gol, que también está en favor del equipo del Bicho. El Al-Nassr tiene +60, mientras que el Al-Hilal ostenta un +57. Si ganan por cuatro goles y el Al-Nassr no triunfa, serán campeones. En caso de que los de Cristiano pierdan, un triunfo del Al-Hilal por cualquier marcador los consagrarán por vigésima vez en su historia.

El Al-Nassr busca su décimo título de liga saudí, siendo el último el de la temporada 2018/19, antes de la inversión multimillonaria para llenar el campeonato de figuras.

¿A qué hora juegan Al-Nassr vs Damac?

Sede : Al-Awwal Park

: Al-Awwal Park Fecha : jueves 21 de mayo

: jueves 21 de mayo Horario: 15:00 (Estados Unidos), 13:00 (México), 21:00 (España)



FBL-KSA-ESP-SUPER CUP-REAL MADRID-BARCELONA | GIUSEPPE CACACE/GettyImages

¿Cómo ver el Al-Nassr vs Damac en TV y streaming en vivo?

En Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el encuentro por Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One, con cobertura tanto en televisión como en streaming.

En México, el duelo estará disponible a través de Tabii, mientras que en España será transmitido por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos y tabii, opciones que ofrecerán la cobertura completa de este partido clave.

País Canal Estados Unidos Fox Sports 2, fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One México ESPN Mexico, Claro Sports, Disney+ Premium Mexico, tabii España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos y tabii

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL