¿Cómo ver el amistoso entre Argentina y Mauritania en TV y streaming?

La selección argentina continuará su preparación para el Mundial 2026 enfrentándose a Mauritania en la Bombonera, uno de los dos rivales que consiguió de urgencia tras la suspensión de la Finalissima ante España.

La mala noticia para los fanáticos argentinos es que Leo Messi no será desde la partida, aunque se espera que sume minutos en el segundo tiempo.

¿A qué hora se juega el Argentina vs Mauritania?

El partido se disputará este viernes 27 de marzo, en la continuidad del primer parón internacional del año.

Sede : Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)

: Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) Fecha : viernes 27 de marzo de 2026

: viernes 27 de marzo de 2026 Horario: 18:15 ET (Estados Unidos), 17:15 (México), 00:15 del sábado (España)

Boca Juniors v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Sudamericana 2024 | Agencia Press South/GettyImages

Cómo ver el Argentina vs Mauritania en TV y streaming en vivo

El público de los Estados Unidos podrá disfrutar de este partido en la pantalla de beIN SPORTS, con la variante de beIN SPORTS Connect para dispositivos móviles y FuboTV, también vía streaming.

Por su parte, en México y España se verá mediante la transmisión internacional del canal argentino TyC Sports. Además, Telefé transmitirá de manera gratuita el encuentro. Otras plataformas como OneFootball y Fanatiz también ofrecerán el choque.

FBL-FRIENDLY-ARG-TRAINING | LUIS ROBAYO/GettyImages

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS Connect y FuboTV México TyC Sports Internacional o Fanatiz España TyC Sports Internacional o Fanatiz

¿Cómo llega Argentina?

El equipo de Lionel Scaloni tendrá como rivales a Mauritania y Zambia en esta doble fecha, con amistosos improvisados tras la suspensión de la Finalissima frente a España y el posterior amistoso contra Qatar, selección que disputará el próximo Mundial.

"En principio nos gusta jugar con rivales que vienen con una ilusión. Les ponía de ejemplo a los chicos que más allá de que contra quien jugamos, porque si pensamos que va a ser fácil... En el Mundial perdimos con Arabia. Han nacionalizado jugadores y eso hace a la dificultad. Estamos contentos de poder jugar contra un rival que va a dar el máximo y no a conocer La Bombonera. Al final no ha estado fácil para nosotros poder conseguir y han tenido una gran disposición", dijo Scaloni sobre Mauritania en conferencia de prensa.

La alineación sería: Dibu Martínez; Molina, Romero, Senesi, Acuña o Tagliafico; Nico Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Julián Álvarez y Thiago Almada.

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