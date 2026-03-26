¿Cómo ver el amistoso entre Brasil vs Francia en TV y streaming?

Se trata de uno de los mejores partidos del parón internacional de marzo, con dos selecciones campeonas del mundo como protagonistas en uno de los estadios que recibirá el Mundial 2026.

En Brasil destaca la ausencia de Neymar Jr., mientras que en Francia se espera que Kylian Mbappé regule los minutos tras regresar de una lesión en su rodilla.

¿A qué hora se juega el Brasil vs Francia?

El partido se disputará este jueves 26 de marzo, en la apertura de la fecha FIFA.

Sede : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Fecha : jueves 26 de marzo de 2026

: jueves 26 de marzo de 2026 Horario: 15:00 ET (Estados Unidos), 14:00 (México), 21:00 (España)

Gillette Stadium | Kirby Lee/GettyImages

Cómo ver el Brasil vs Francia en TV y streaming en vivo

El público de los Estados Unidos podrá disfrutar de este partido en la pantalla de beIN SPORTS, con la variante de beIN SPORTS Connect para dispositivos móviles y FuboTV, también vía streaming.

Por su parte, en México la transmisión estará a cargo de ESPN para la televisión y con Disney+ Premium como principal opción online. Tabii será la otra vía por la que los fanáticos podrán disfrutar del encuentro en línea.

En España el partiido podrá verse por DAZN, en su versión de cableoperador y online, y por Tabii, vía streaming.

Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sports Press Photo/GettyImages

País Canal de TV / Streaming Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS Connect y FuboTV México ESPN, Disney+ Premium Mexico y tabii España DAZN Spain

¿Cómo llega Brasil?

El equipo de Carlo Ancelotti arriba a esta doble fecha con la ilusión de enfrentarse a dos rivales de máximo fuste como Francia y Croacia. Para estos partidos, tienen varias bajas producto de las lesiones.

"La explicación de la lista es que depende mucho de las lesiones, obviamente. Es una lista armada con jugadores que están al 100 por ciento de su condición física. Tenemos lesionados importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, a quienes les deseamos una rápida recuperación. Vamos a jugar dos partidos importantes, de intensidad, en un plazo muy corto, con viaje incluido. Preferí llevar a quienes están al 100 %", expresó el entrenador en rueda de prensa.

¿Cómo llega Francia?

Los galos tendrán dos rivales sudamericanos como la Canarinha y Colombia, dos equipos clasificados al Mundial. Didier Deschamps se dio todos los gustos en esta convocatoria, contando con todas sus figuras para viajar a Estados Unidos independientemente de sus estados físicos.

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