Cómo ver el Manchester United vs Tottenham por TV y en directo en Estados Unidos

El Manchester United acumula tres victorias de manera consecutiva y buscará sumar de a tres nuevamente en su casa, esta vez enfrentándose al Tottenham de Thomas Frank.

Los de Michael Carrick vienen de ganar tres encuentros de manera consecutiva, frente al Manchester City, Arsenal y Fulham. Ahora, en casa, recibirán la visita del ambiguo Tottenham de Frank, que en la Premier League está más cerca del descenso que de las copas internacionales, aunque en la UEFA Champions League se metió entre los mejores ocho y aguarda el sorteo de octavos para concer a su rival.

Aquí te mostramos cómo ver por televisión y en vivo en EEUU el encuentro entre estos dos equipos.

¿A qué hora empieza el Manchester United vs Tottenham?

Ubicación : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora de inicio: 07:30 USA, 06:30 MX y 13:30 ESP

FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAM | PAUL ELLIS/GettyImages

Cómo ver el Manchester United vs Tottenham por TV y en directo

El partido entre ambos a disputarse en Old Trafford se retransmitirá por Telemundo, UNIVERSO y SiriusXM FC.

SiriusXM FC está dedicado enteramente al fútbol, ​​con transmisiones en vivo y programas de entrevistas presentados por leyendas del juego. Por su parte, tanto Telemundo como UNIVERSO están en las grillas de televisión de los abonados en Estados Unidos.

País Canal de TV y streaming EEUU Telemundo, UNIVERSO y Sirius XM FC

¿Cuáles son los próximos compromisos del Manchester United y Tottenham?

Los Diablos Rojos tendrán dos partidos de visitante en la continuidad de la Premier League, viajando a Londres para visitar al West Ham en el Olímpico y a Liverpool para enfrentarse al Everton en el moderno Hill Dickinson Stadium.

Por su parte, los Spurs recibirán la visita del Newcastle el próximo fin de semana y, siete días más tarde, jugarán de local uno de los derbis de la capital británica ante el Arsenal, el líder de la tabla de posiciones de la Premier League.