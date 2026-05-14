¿Cómo ver el Pachuca vs Pumas en Estados Unidos?

Pachuca recibirá a Pumas en la semifinal del torneo Clausura 2026 de la Liga MX este jueves 14 de mayo. El equipo dirigido por Esteban Solari buscará sacar ventaja en el Estadio Hidalgo, pero enfrente tendrán al líder de la competencia en la fase regular.

Los Tuzos llegan a esta eliminatoria tras vencer, con cierta comodidad, al Toluca en los cuartos de final. El conjunto de la Bella Airosa se impuso por marcador global de 3-0 ante el bicampeón del futbol mexicano.

Pachuca v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por su parte, Universidad Nacional sufrió su llave ante el América en los cuartos de final. El equipo universitario empató con las Águilas por marcador global de 6-6 y avanzaron a las semifinales gracias a su lugar en la tabla general.

Pachuca y Pumas se vieron las caras el pasado 25 de abril en partido correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2026. En el Estadio Hidalgo, los de la UNAM se impusieron por marcador de 2-0, con goles de Uriel Antuna y Robert Morales.

¿En dónde será la transmisión en vivo para Estados Unidos?

La semifinal de ida entre Pachuca y Pumas será transmitida en México a través de FOX y FOX One.

Si vives en Estados Unidos, estás son las alternativas para ver el partido en directo: TUDN y la plataforma de streaming Vix Premium.

La semifinal de ida se juega en Hidalgo, mostraremos la #GarraYEntrega en la cancha y en la tribuna 👊🔥@DHLMex trae para ti la información de la semifinal de ida 💪



🆚 | @Tuzos

🏟️ | Hidalgo

🕰️ | 19:00

📅 | Jueves 14 de mayo

📺 | Fox One #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/FvfkYjt5wX — PUMAS (@PumasMX) May 13, 2026

El duelo está programado para jugarse este jueves 14 de mayo a las 19: 00 horas (México) y 21:00 horas (Estados Unidos) en el Estadio Hidalgo.