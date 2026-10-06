¿Cómo ver el partido Argentina vs Benín en TV y streaming?

Argentina y Benín se enfrentan este martes 6 de octubre en un amistoso internacional. Y no es un partido más. Se trata de la última vez que Lionel Messi saldrá al campo de juego vistiendo la camiseta celeste y blanca. La AFA tiene preparados homenajes y sorpresas para el capitán, que a los 39 años pondrá fin a un ciclo de 21 años con la camiseta argentina.

El 10, ausente en los partidos ante Bolivia y Burkina Faso, anunció su retiro de la selección a fines de agosto tras perder la final del Mundial ante España y la del martes será su última función. A su lado estarán Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quien también se despedirá de la Albiceleste. Será la última vez del máximo goleador y jugador con más partidos en la historia del seleccionado, campeón del mundo en Qatar 2022 y bicampeón de América.

¿A qué hora juega Argentina vs Benín?

Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Estadio: Estadio Monumental

Fecha: martes 6 de octubre

Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX, 01:00 ESP (miércoles 7)

Árbitro: Fernando Véjar (Chile)

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

¿Cómo ver Argentina vs Benín por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el último partido de Lionel Messi con la selección argentina. Las opciones varían según el país, con plataformas de streaming, señales de televisión y hasta radio para no perderse esta noche histórica.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse vía streaming a través de ViX, mientras que quienes prefieran escucharlo podrán hacerlo por TUDN Radio.

En México, los aficionados podrán disfrutar de la despedida de Messi a través de ViX Mexico, que ofrecerá la transmisión del encuentro en streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible en la madrugada del miércoles a través de Movistar+, con la señal de Movistar Liga de Campeones, y también podrá seguirse en streaming mediante Movistar Plus+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos ViX, TUDN Radio México ViX Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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