¿Cómo ver el partido Arsenal vs Burnley en TV y streaming?

El Arsenal atraviesa uno de sus mejores tramos de la temporada, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos entre la Premier League y competencias europeas; una regularidad que lo mantiene en la lucha por el campeonato inglés.

En su partido más reciente, los dirigidos por Mikel Arteta ganaron 1-0 ante el West Ham United como visitantes.

Burnley v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Por otra parte, la realidad del Burnely es completamente distina. El equipo atraviesa un momento complicado y apenas logró sumar un empate en sus últimos cinco presentaciones en la Premier League. En ese tramo sufrió cuatro derrotas y recibió diez goles.

El empate 2-2 ante el Aston Villa fue el único resultado positivo reciente. Luego llegaron caídas frente al Leeds United, el Manchester City, el Nottingham Forest y el Brighton.

Los antecedentes recientes entre ambos marcan una clara superioridad del Arsenal. De los últimos cinco enfrentamientos, los Gunners ganaron cuatro y apenas cedieron un empate. Ahora, con este panorama, el Burnley intentará dar el golpe en un escenario difícil frente a uno de los equipos más sólidos del campeonato.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Burnley?

Sede : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : lunes 18 de mayo

: lunes 18 de mayo Horario: 15:00 USA / 13:00 MEX / 21:00 ESP

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️



🆚 Burnley

🕗 8pm (UK)

🏆 Premier League

🏟️ Emirates Stadium



🤝 @airwallex pic.twitter.com/rvqdDfJqMF — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2026

¿Cómo ver el Arsenal vs Burnley en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de las señales deportivas que transmiten el torneo inglés en Latinoamérica y plataformas de streaming oficiales.

En Estados Unidos, los fanáticos podrán seguir el encuentro por USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos y SiriusXM FC, con cobertura tanto en televisión como en streaming.

En México, el duelo estará disponible exclusivamente a través de Max México, mientras que en España será transmitido por DAZN Spain, DAZN1 Spain y Movistar+, opciones que ofrecerán la cobertura completa de la jornada de la Premier League.

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