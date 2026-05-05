¿Cómo ver el partido de vuelta entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en TV y streaming?

La Champions League conocerá a su primer finalista este martes 5 de mayo cuando el Arsenal y el Atlético de Madrid definan la serie de semifinales que comenzó con el 1-1 en la ida disputada en el Metropolitano de la capital española.

Dos clubes que nunca alzaron la Orejona buscarán volver a estar en la gran final, instancia a la que los Gunners no acceden desde 2006 (derrota frente a Barcelona) y en la que los colchoneros cayeron en las tres oportunidades que tuvieron (1974 ante Bayern Múnich; 2014 y 2016 ante Real Madrid).

El encuentro decisivo tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest el sábado 30 de mayo y enfrentará al ganador de esta serie con el vencedor de Bayern Múnich - PSG.

A continuación, la información para poder ver el encuentro tanto en TV como por medios digitales.

Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg | Stuart MacFarlane/GettyImages

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Atlético de Madrid?

El partido se disputará en el Emirates Stadium y corresponde a la vuelta de la serie semifinal de Champions League (ida 1-1).

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : martes 5 de mayo

: martes 5 de mayo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Jan Seidel (Alemania)

Cómo ver el Arsenal vs Atlético de Madrid en TV y streaming en vivo

Como suele ocurrir con los partidos de Champions League, el cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid contará con múltiples opciones para seguirlo según el país.

En Estados Unidos, el partido se podrá ver por televisión a través de CBS, TUDN USA y Univision, mientras que en streaming estará disponible en plataformas como Paramount+, fuboTV, ViX, TUDN App, TUDN.com y Univision NOW. Además, también habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC.

En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports en televisión, con opciones digitales como Max México y la plataforma tabii para verlo online.

Por su parte, en España, el encuentro se podrá seguir a través de Movistar+, en sus canales específicos como Movistar Liga de Campeones, además de la plataforma tabii, que también ofrecerá la señal en streaming.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico, tabii España Movistar Liga de Campeones

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