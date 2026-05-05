¿Cómo ver el partido de vuelta entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en TV y streaming?
La Champions League conocerá a su primer finalista este martes 5 de mayo cuando el Arsenal y el Atlético de Madrid definan la serie de semifinales que comenzó con el 1-1 en la ida disputada en el Metropolitano de la capital española.
Dos clubes que nunca alzaron la Orejona buscarán volver a estar en la gran final, instancia a la que los Gunners no acceden desde 2006 (derrota frente a Barcelona) y en la que los colchoneros cayeron en las tres oportunidades que tuvieron (1974 ante Bayern Múnich; 2014 y 2016 ante Real Madrid).
El encuentro decisivo tendrá lugar en el Puskás Aréna de Budapest el sábado 30 de mayo y enfrentará al ganador de esta serie con el vencedor de Bayern Múnich - PSG.
A continuación, la información para poder ver el encuentro tanto en TV como por medios digitales.
¿A qué hora se juega el Arsenal vs Atlético de Madrid?
El partido se disputará en el Emirates Stadium y corresponde a la vuelta de la serie semifinal de Champions League (ida 1-1).
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Emirates Stadium
- Fecha: martes 5 de mayo
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Jan Seidel (Alemania)
Cómo ver el Arsenal vs Atlético de Madrid en TV y streaming en vivo
Como suele ocurrir con los partidos de Champions League, el cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid contará con múltiples opciones para seguirlo según el país.
En Estados Unidos, el partido se podrá ver por televisión a través de CBS, TUDN USA y Univision, mientras que en streaming estará disponible en plataformas como Paramount+, fuboTV, ViX, TUDN App, TUDN.com y Univision NOW. Además, también habrá cobertura radial a través de SiriusXM FC.
En México, la transmisión estará a cargo de TNT Sports en televisión, con opciones digitales como Max México y la plataforma tabii para verlo online.
Por su parte, en España, el encuentro se podrá seguir a través de Movistar+, en sus canales específicos como Movistar Liga de Campeones, además de la plataforma tabii, que también ofrecerá la señal en streaming.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, SiriusXM FC
México
TNT Sports, Max Mexico, tabii
España
Movistar Liga de Campeones